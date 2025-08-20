Viral: अरे दीदी... ये क्या लंगूर ने ही बना दी रील बनाते समय रेल! देखें Video
Viral: अरे दीदी... ये क्या लंगूर ने ही बना दी रील बनाते समय रेल! देखें Video

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें डांस करती एक लड़की की लंका एक लंगूर लगा देता है और वो देखती रह जाती है. आइए वायरल वीडियो देखते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 20, 2025, 02:43 PM IST
Viral Video: आजकल सोशल मीडिया पर कुछ भी वायरल हो जाता है. कई बार कुछ ऐसा वीडियो देखने को मिलता है जिसे देखकर ये समझना मुश्किल हो जाता है कि इस पर रिएक्शन दे तो कैसा दें. लोगों को रील बनाते समय अक्सर देखा जाता है कि वो जगह के बारे में भूल ही जाते हैं और कई बार वो बना कुछ और रहे होते हैं और उनकी रील बन कुछ और जाती है. सोशल मीडिया पर ऐसी रील वायरल भी हो जाती है. एक वीडियो को एक्स अकाउंट पर साझा किया गया है जिसमें रील बनाती एक लड़की नजर आ रही है. दीदी कैमरे के सामने डांस करती है और फिर अचानक सारा खेल वहां बैठा लंगूर बदल देता है.

लंगूर और लड़की का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया के एक्स पर वीडियो को साझा किया गया है. इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे-अच्छे का रील बनाने का भूत भी उतर सकता है और कोई गलती से भी बंदर या लंगूर के पास जाकर रील बनाने का नहीं सोचेगा. दरअसल, वायरल वीडियो में दिखाया जाता है कि एक लड़की डांस करते हुए रील बना रही होती है और फिर लंगूर उस पर हमला कर देता है.

बाल खींचकर बना दी रील

दीदी अब आगे से लंगूर के सामने तो नाचते हुए रील नहीं बनाएंगी. वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि रील के चक्कर में लड़की लंगूरों के बीच खड़ी होकर डांस करने लगती है. हाथ से इशारा भी करती है और फिर ये सब चुपचाप बैठकर लंगूर देख रहा होता है और इसके बाद अचानक से लड़की के बालों को अपनी ओर खींचता है. लड़की जैसे ही पीछे मुड़ती है लंगूर उसके बालों को खींचने लगता है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

इस वायरल वीडियो पर यूजर्स के भी काफी कमेंट देखने को मिल रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया कि ‘बंदर के पास गई ही क्यों तुम’ दूसरे यूजर ने कमेंट किया कि हाय जुल्फे बिगड़ गई. तीसरे ने लिखा कि झोटा तो सही पकड़ा था लेकिन छोड़ क्यों दिया. इस तरह से कई मजेदार कमेंट देखने को मिल रहे हैं.

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

viralvideo

