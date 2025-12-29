मौत के सामने भी नहीं हारी दोस्ती; साथी की जान बचाने खूंखार मगरमच्छ से भिड़ी बंदरों की पूरी फौज, देखें Video

सोशल मीडिया पर इन दिनों ओडिशा से सामने आया एक वीडियो लोगों को हैरान भी कर रहा है और भावुक भी. यह वीडियो सिर्फ एक जानवर के हमले का नहीं, बल्कि एकता, साहस और साथ निभाने की मिसाल का है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक बंदर पर मगरमच्छ हमला करता है और उसे बचाने के लिए पूरी बंदरों की टोली अपनी जान की परवाह किए बिना नदी में कूद पड़ती है. यह नज़ारा बताता है कि मुश्किल समय में साथ देना सिर्फ इंसानों की खासियत नहीं, बल्कि प्रकृति में भी रिश्तों की गहराई मौजूद है.

दरअसल, यह दिल दहला देने वाली घटना ओडिशा के केंद्रापड़ा जिले में नदी किनारे का बताया जा रहा है, जहां मगरमच्छों की आवाजाही आम बात मानी जाती है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बंदर नदी के किनारे खड़ा होता है, तभी अचानक पानी से एक मगरमच्छ बाहर निकलता है और उस पर हमला कर देता है. मगरमच्छ बंदर को पानी में खींचने की कोशिश करता है. कुछ पलों के लिए बंदर पूरी तरह बेबस नजर आता है और ऐसा लगता है कि अब उसकी जान बचना मुश्किल है. यह पूरा दृश्य कैमरे में कैद हो गया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

बिना सोचे नदी में कूद पड़ी पूरी टोली

वीडियो का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तब सामने आता है, जब हमले के तुरंत बाद बाकी बंदर पीछे हटने के बजाय एक साथ नदी में कूद पड़ते हैं. दर्जनों बंदर सीधे मगरमच्छ की ओर तैरते हुए बढ़ते हैं. वे चारों तरफ से शोर मचाकर और हलचल पैदा कर मगरमच्छ को घेर लेते हैं. यह अचानक हुआ हमला मगरमच्छ को भी चौंका देता है. इतने सारे बंदरों के विरोध का सामना करते हुए वह पीछे हटने लगता है और आखिरकार अपने शिकार को छोड़ देता है. इसके बाद पूरी टोली नदी पार कर सुरक्षित किनारे पर इकट्ठा हो जाती है.

मगरमच्छ ने छोड़ा शिकार, टली बड़ी अनहोनी

बंदरों की एकजुटता और साहस के आगे आखिरकार मगरमच्छ को हार माननी पड़ी. कई दिशाओं से हो रहे विरोध और शोर से घबराकर वह नदी की गहराई में वापस चला गया. घायल बंदर को उसके साथी तुरंत अपने साथ ले गए. इस पूरी घटना में किसी बंदर की जान नहीं गई, जो किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा. वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि मगरमच्छ जैसे खतरनाक शिकारी से भिड़ना किसी भी जानवर के लिए बेहद जोखिम भरा होता है, लेकिन समूह की ताकत ने यहां बड़ा फर्क पैदा कर दिया.

This video from Kendrapara, Odisha shows something incredible:

a group of monkeys leaping into the river to save one of their own from a crocodile’s attack. The courage and unity they showed is unbelievable. Sometimes, animals stand by each other more than humans do. pic.twitter.com/FJESQjBZ2S — Manas Muduli (@manas_muduli) December 28, 2025

सोशल मीडिया पर ‘एकता का सबक’ बना वीडियो

यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. यूजर्स ने इसे “एकता की सबसे बड़ी मिसाल”, “जानवरों की वफादारी” और “प्रकृति से मिलने वाला सबक” बताया. कई लोगों ने लिखा कि इंसानों को भी ऐसे हालात में एक-दूसरे का साथ निभाना सीखना चाहिए. वन्यजीव प्रेमियों का कहना है कि बंदर सामाजिक जानवर होते हैं और उनके बीच मजबूत भावनात्मक रिश्ते होते हैं, लेकिन मगरमच्छ के सामने इस तरह एकजुट होना बेहद दुर्लभ है. यह घटना जानवरों की समझ, साहस और भावनाओं की गहराई को उजागर करती है.