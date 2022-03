बैकफ्लिप मारते लड़के की बंदर ने की जबरदस्त नकल, Video देखकर आ जाएगा मजा

Monkey Funny Video: सोशल मीडिया पर बंदर से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों जमकर धूम मचा रहा है. इस वीडियो में एक बंदर एक युवक की जबरदस्त नकल करता नजर आ रहा है. एनिमल लवर्स इस वीडियो को देखकर भौचक्क रह जाएंगे. यह मजेदार वीडियो देखने के बाद आपके मुंह से भी निकल आएगा कि वाकई में बंदर हमारे पूर्वज रहे होंगे, क्योंकि इस बंदर की हरकतें इंसानों से मिलती जुलती दिखाई दे रही हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि पार्क में एक लड़का बैकफ्लिप मारता है. इस दौरान पार्क में मौजूद एक बंदर उसकी नकल उतारता दिखाई देता है और बिल्कुल वैसे ही गुलाटी मारने लगता है. वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स को काफी पसंद आ रहा है. वीडियो देखने के बाद आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी.

हम सबने बंदरों को उछल-कूद करते हुए देखा है, लेकिन यह वीडियो काफी हैरान करने वाला है. बंदरों का उछल-कूद और चालाकी में कोई सानी नहीं है. इस वीडियो में आपको यही देखने को मिलेगा. वीडियो किसी पार्क का प्रतीत होता है. वहां एक लड़का बैकफ्लिप मारता दिखता है. सबसे मजेदार चीज यहीं होती है. जैसे ही लड़का बैकफ्लिप मारता है, वैसे ही बंदर भी लड़के की नकल उतारते हुए गुलाटी मारने लगता है. देखें वीडियो-

That’s cool but can you do two? pic.twitter.com/Fxiib6oieD

— Fred Schultz (@FredSchultz35) March 13, 2022