कीर्तन के बीच हो गए बजरंगबली के दर्शन! भक्तों ने खोल लिए फोन के कैमरे, वीडियो वायरल

Monkey in Hanuman temple: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक बंदर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो हनुमान मंदिर में नजर आता है. इस दौरान वो हनुमान जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ता और तालियां बजाता नजर आता है. मंदिर में दर्शन करने आए भक्त इस नजारे को अपने फोन में कैद करने लगते हैं. अब ये शानदार वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. ​चलिए वीडियो देखते हैं.

बजरंगबली ने दिए दर्शन!

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि नजारा हनुमान मंदिर के अंदर का है. वीडियो में मंदिर में सामने बजरंगबली जी मूर्ति दिखाई देती है. बंदर को भी हनुमान जी का ही रूप माना जाता है. ऐसे में बंदर का हनुमान मंदिर के अंदर होना सबको चौंका गया. भक्तों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था. नजारा ऐसा था मानों खुद बजरंगबली ने दर्शन दे दिए. इस दौरान वीडियो में दिखता है कि हनुमान जी की मूर्ति के सामने बंदर बैठा है और भक्तों के साथ तालियां बजा रहा है और हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ रहा है. ऐसा लग रहा है मंदिर में हनुमान जी खुद अपने भक्तों को आकर दर्शन दे रहे हैं. इस दौरान मंदिर में मौजूद भक्ति अपना फोन निकाल लेते हैं और बंदर की वीडियो बनाने लगते हैं.

यूजर्स बोले- कीर्तन सफल

वायरल हो रहा ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @ashokdevatwal7 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 5 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा वीडियो देखने के बाद यूजर्स अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे है. एक यूजर ने लिखा, "आपका कीर्तन सफल हो गया बाबा आ गए." दूसरे यूजर ने इस वीडियो को AI बताया. हालांकि ये वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जनरेटेड हो सकता है जी न्यूज इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.