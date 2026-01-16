Advertisement
trendingNow13076900
Hindi Newsजरा हटकेकीर्तन के बीच हो गए बजरंगबली के दर्शन! भक्तों ने खोल लिए फोन के कैमरे, वीडियो वायरल

कीर्तन के बीच हो गए बजरंगबली के दर्शन! भक्तों ने खोल लिए फोन के कैमरे, वीडियो वायरल

Monkey in Hanuman temple: बंदर को बजरंगबली का रूप माना जाता है. सोशल मीडिया पर जिस बंदर का वीडियो वायरल हो रहा है वो कहीं और नहीं बल्कि हनुमान मंदिर में ही पूजा कर रहा है. अब ये शानदार वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 16, 2026, 09:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कीर्तन के बीच हो गए बजरंगबली के दर्शन! भक्तों ने खोल लिए फोन के कैमरे, वीडियो वायरल

Monkey in Hanuman temple: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक बंदर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो हनुमान मंदिर में नजर आता है. इस दौरान वो हनुमान जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ता और तालियां बजाता नजर आता है. मंदिर में दर्शन करने आए भक्त इस नजारे को अपने फोन में कैद करने लगते हैं. अब ये शानदार वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. ​चलिए वीडियो देखते हैं.

बजरंगबली ने दिए दर्शन!
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि नजारा हनुमान मंदिर के अंदर का है. वीडियो में मंदिर में सामने बजरंगबली जी मूर्ति दिखाई देती है. बंदर को भी हनुमान जी का ही रूप माना जाता है. ऐसे में बंदर का हनुमान मंदिर के अंदर होना सबको चौंका गया. भक्तों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था. नजारा ऐसा था मानों खुद बजरंगबली ने दर्शन दे दिए. इस दौरान वीडियो में दिखता है कि हनुमान जी की मूर्ति के सामने बंदर बैठा है और भक्तों के साथ तालियां बजा रहा है और हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ रहा है. ऐसा लग रहा है मंदिर में हनुमान जी खुद अपने भक्तों को आकर दर्शन दे रहे हैं. इस दौरान मंदिर में मौजूद भक्ति अपना फोन निकाल लेते हैं और बंदर की वीडियो बनाने लगते हैं.

यह भी पढ़ें: रिक्शेवाले ने इस कपल से क्यों नहीं लिए पैसे? सच्चाई जानकर आपकी आंखों में भी आ आएगा पानी

Add Zee News as a Preferred Source

यूजर्स बोले- कीर्तन सफल
वायरल हो रहा ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @ashokdevatwal7 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 5 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा वीडियो देखने के बाद यूजर्स अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे है. एक यूजर ने लिखा, "आपका कीर्तन सफल हो गया बाबा आ गए." दूसरे यूजर ने इस वीडियो को AI बताया. हालांकि ये वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जनरेटेड हो सकता है जी न्यूज इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

viral videoHanuman temple

Trending news

जस्टिस वर्मा को SC से बड़ा झटका, महाभियोग कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
Justice Varma
जस्टिस वर्मा को SC से बड़ा झटका, महाभियोग कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
दुश्मनों के सारे दांव धरे रह जाएंगे; सेना हासिल करने जा रही 'फायर फाइटिंग रोबोट'
Indian Army
दुश्मनों के सारे दांव धरे रह जाएंगे; सेना हासिल करने जा रही 'फायर फाइटिंग रोबोट'
गैंगस्‍टर से नेता बने अरुण गवली की बेटी योगिता चुनाव हारी, 'डैडी' की सियासत को झटका
BMC election results
गैंगस्‍टर से नेता बने अरुण गवली की बेटी योगिता चुनाव हारी, 'डैडी' की सियासत को झटका
CM भगवंत मान से मिले ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर, पंजाब में निवेश के लिए बना माहौल
Punjab
CM भगवंत मान से मिले ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर, पंजाब में निवेश के लिए बना माहौल
सट्टेबाजी पर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, 242 वेबसाइट्स बैन, 7800 से ज्यादा लिंक ब्लॉक
betting websites
सट्टेबाजी पर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, 242 वेबसाइट्स बैन, 7800 से ज्यादा लिंक ब्लॉक
महाराष्ट्र में कांग्रेस ने बचाई लाज, भगवा लहर के बीच इस नगरपालिका से राहुल हुए खुश
Maharashtra Nikay Chunav Result 2026
महाराष्ट्र में कांग्रेस ने बचाई लाज, भगवा लहर के बीच इस नगरपालिका से राहुल हुए खुश
पहले ग्रामीणों में पाई फतह अब जीते शहर, कैसे संभाजीनगर- मुंबई तक AIMIM ने गाड़े झंडे
Maharashtra Election
पहले ग्रामीणों में पाई फतह अब जीते शहर, कैसे संभाजीनगर- मुंबई तक AIMIM ने गाड़े झंडे
क्या होती है गैस लाइटिंग? महाराष्ट्र निकाय चुनाव नतीजों पर राहुल गांधी ने आरोप जड़ा
Maharashtra
क्या होती है गैस लाइटिंग? महाराष्ट्र निकाय चुनाव नतीजों पर राहुल गांधी ने आरोप जड़ा
'वो सहयोगियों तक को साथ नहीं रख पाए', संजय राउत के बयान पर BJP का तीखा पलटवार
BJP Leader Sudhanshu Trivedi
'वो सहयोगियों तक को साथ नहीं रख पाए', संजय राउत के बयान पर BJP का तीखा पलटवार
महाराष्ट्र में भाजपा का वो 'प्रयोग' अब सफल हुआ, आज खुश तो बहुत होंगे अमित शाह
BMC Chunav 2026
महाराष्ट्र में भाजपा का वो 'प्रयोग' अब सफल हुआ, आज खुश तो बहुत होंगे अमित शाह