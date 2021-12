कुएं में गिरी बिल्ली तो बचाने के लिए कूद गया बंदर, फिर किया चौंकाने वाला काम

Monkey Rescue Cat: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है. जिसमें एक बंदर कुएं में गिरी एक बिल्ली को बचाने के लिए कुछ ऐसा करता है. जिसे देखकर आप भी बंदर की तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे. इस वीडियो को देखकर लोग कह रहे हैं कि बंदर ने इंसानियत की मिसाल पेश की है. भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुशांत नंदा ने इस वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बिल्ली मिट्ठी से भरे कुएं में फंस जाती है. इस दौरान एक बंदर की नजर बिल्ली पर पड़ती है और वह उसे बचाने के लिए कुएं में कूद जाता है. वीडियो में देख सकते हैं कि कुएं की ऊंचाई अधिक होने से बंदर उस बिल्ली को बाहर नहीं निकल पाता है. हालांकि वह कई बार उसे निकालने की कोशिश करता है.

बंदर अपने हाथों से जब बिल्ली को पकड़ता है तो ऊपर नहीं आ पाता है. इसके बाद वह उसे बचाने के लिए कुछ ऐसा करता है, जो आपके दिल को छू जाएगा. जब काफी देर कोशिश करने के बाद भी बंदर उस बिल्ली को बचा नहीं पाता तो वह ऊपर आकर कुएं पर बैठ जाता है. इसके बाद वह किसी के आने का इंतजार करने लगता है. देखें वीडियो-

Be this monkey in our troubled world

Credit in the video pic.twitter.com/hGsdDcicjd

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) December 20, 2021