भगवान शंकर की गोद में आराम कर रहा बंदर! Video में देखें आस्था और प्रकृति का अद्भुत नजारा

Viral Video: "जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी." अर्थात जिसकी जैसी सोच या नजर होती है उसको वैसा ही दिखाई देता है. सोशल मीडिया पर एक मनमोहक और आस्था से भरा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बंदर (Monkey) भगवान की गोद में आराम कर रहा है. आप भी देखें ये खूबसूरत वीडियो. आपने किसी ना किसी के मुंह से ये बात तो जरूर सुनी होगी, "मानो तो सब कुछ है और ना मानो तो कुछ भी नहीं." आस्था के मामले में ये बात बिल्कुल फिट बैठती है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बंदर भगवान भोलेनाथ की मूर्ति पर आराम कर रहा है. देखकर लगता है कि जानवर भी भगवान की शक्ति को महसूस करते हैं. ऐसा लगता है ​जैसे बंदर खुद को भगवान शिव जी के चरणों में समर्पित कर रहा है और भगवान भोलेनाथ ने बंदर को अपनी गोद में सुला रखा हो.

मूर्ति पर कहां आराम कर रहा था बंदर?

इंटरनेट पर एक खूबसूरत वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक बंदर भगवान शंकर की मूर्ति की गोद में आराम से लेटा है. बंदर ऐसे आराम कर रहा है मानों कोई मासूम अपनी मां की गोद में सिर रखकर सो रहा हो और भगवान भोलेनाथ को देखकर लगता है कि मानों भगवान ने स्वयं बंदर को अपनी शरण में ले लिया हो. भक्ति और प्रकृति का ये संगम सोशल मीडिया पर खूब वायरल है. यूजर इस वीडियो को देखकर भक्ति भाव प्रकट कर रहे हैं.

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @smita_dimple_234 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 5.4 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. पूरा कमेंट बॉक्स 'हर हर महादेव' से भरा हुआ है. एक यूजर ने लिखा, "ब्रह्मांड की सबसे सुरक्षित जगह." दूसरे यूजर ने लिखा, "हनुमान जी आराम कर रहे हैं."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.