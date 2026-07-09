बारिश के मौसम में हर घर में क्यों होनी चाहिए एक 'मानसून इमरजेंसी किट'? अंदर ये चीजें होना जरूरी, देखें पूरी लिस्ट

Monsoon Emergency Kit Essentials: मानसून का मौसम भीषण गर्मी से राहत तो लाता है, लेकिन अपने साथ झमाझम बारिश, जलभराव और लंबे पावर कट की मुसीबत भी लेकर आता है. कई बार तेज बारिश के चलते बाहर निकलना या बाजार जाना नामुमकिन हो जाता है. ऐसे में अगर घर पर पहले से तैयारी न हो, तो छोटी सी बात बड़ी परेशानी बन सकती है.
इस मानसून अपनी फैमिली को सेफ और टेंशन-फ्री रखने के लिए एक 'मानसून इमरजेंसी किट' तैयार करना सबसे समझदारी का काम है. आइए जानते हैं उन जरूरी चीजों के बारे में, जो इस सीजन आपके घर में जरूर होनी चाहिए.
पीने का पानी और सूखा राशन
बारिश के दिनों में अक्सर वॉटर सप्लाई खराब हो जाती है या गंदा पानी आने लगता है. इसलिए घर में कम से कम दो से तीन दिनों के लिए पीने का साफ पानी स्टोर करके जरूर रखें. इसके साथ ही ऐसा खाना रखें जिसे पकाने या फ्रिज में रखने की जरूरत न हो, जैसे- बिस्कुट, एनर्जी बार, ड्राई फ्रूट्स, मखाना और इंस्टेंट नूडल्स. अगर डिब्बाबंद खाना रख रहे हैं, तो एक मैन्युअल कैन ओपनर भी किट में डाल लें.
फर्स्ट एड किट और जरूरी दवाएं
मौसम बदलते ही सर्दी-खांसी, बुखार या पेट खराब होने की समस्या आम हो जाती है. अपनी इमरजेंसी किट में पट्टियां, एंटीसेप्टिक लिक्विड, कॉटन, दर्द निवारक दवाएं और थर्मामीटर जरूर रखें. अगर घर में कोई बुजुर्ग, बच्चा या क्रोनिक बीमारी (जैसे शुगर या बीपी) का मरीज है, तो उनकी कम से कम एक हफ्ते की दवाएं एडवांस में लाकर रखें. ओआरएस के पैकेट रखना भी न भूलें.
टॉर्च, एक्स्ट्रा बैटरी और पावर बैंक
तेज हवा और भारी बारिश के कारण बिजली गुल होना बहुत आम बात है. ऐसे में मोबाइल की फ्लैशलाइट पर निर्भर रहने के बजाय एक अच्छी टॉर्च और एक्स्ट्रा बैटरी अपने पास रखें. अपने पावर बैंक को हमेशा फुल चार्ज रखें ताकि मोबाइल नेटवर्क होने पर आप अपनों से जुड़े रह सकें. इमरजेंसी लाइट भी इस समय काफी काम आती है.
जरूरी डॉक्यूमेंट्स की सुरक्षा
बाढ़ या पानी भरने की स्थिति में सबसे ज्यादा नुकसान कागजातों का होता है. अपने आधार कार्ड, इंश्योरेंस के पेपर्स, बैंक की पासबुक और मेडिकल रिकॉर्ड्स जैसी जरूरी चीजों को एक वॉटरप्रूफ फोल्डर या जिपलॉक प्लास्टिक पाउच में संभालकर रखें. इसके अलावा, इन सभी की एक डिजिटल कॉपी अपने फोन या क्लाउड स्टोरेज पर भी सेव कर लें.
साफ-सफाई और हाइजीन का सामान
मानसून में चारों तरफ पानी जमा होने से इंफेक्शन और बैक्टीरिया का खतरा बढ़ जाता है. अपनी किट में साबुन, हैंड सैनिटाइजर, गीले वाइप्स, टिशू पेपर, सैनिटरी पैड्स और कीटाणुनाशक जरूर शामिल करें. घर के कचरे को ठीक से डिस्पोज करने के लिए मजबूत गारबेज बैग्स भी पास रखें.
रेन गियर और वॉटरप्रूफ कवर्स
जब भी इमरजेंसी में बाहर निकलना पड़े, तो छाता, रेनकोट और वॉटरप्रूफ जूते बिल्कुल सामने होने चाहिए ताकि उन्हें ढूंढना न पड़े. इसके अलावा, मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य जरूरी गैजेट्स को गीला होने से बचाने के लिए वॉटरप्रूफ पाउच या प्लास्टिक कवर्स का इस्तेमाल करें.
इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट
मुश्किल वक्त में अक्सर घबराहट में नंबर याद नहीं आते या फोन डिस्चार्ज होने पर दिक्कत होती है. इसलिए एक डायरी या कागज पर लोकल अथॉरिटी, एम्बुलेंस, नजदीकी अस्पताल, डॉक्टर और बिजली विभाग के इमरजेंसी नंबर लिखकर ऐसी जगह रखें जहां सब देख सकें.