Funny Video: 30 को आई 1 को चली गई... क्लब ले जाने के बाद बिगड़ी सैलरी की हालत, निकली जान; यूजर्स ने पूछा- अब कब आएगी?
Funny Video: सैलरी कब आती है और चली जाती है, इसका दुख अगर आपको भी सताता है तो आप इस वायरल वीडियो को खुद से जरूर रिलेट कर लेंगे.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 08, 2025, 11:04 AM IST
Salary Funny Video: ‘सैलरी’ जो हर महीने की आखिरी तारीख को मुस्कान लेकर आ जाती है, लेकिन खर्च हजार हैं और जिम्मेदारियां करोड़ होने के कारण कब आती है और चली जाती है, पता ही नहीं चलता है. महीने की 30 तारीख को हमारा सैलरी अकाउंट भी अपने आपको किसी राजा से कम नहीं समझता है लेकिन धीरे-धीरे वो कंगाली की ओर बढ़ता चला जाता है और कब राजा से रंक बन जाता है वो खुद नहीं जान पाता. सैलरी के क्रेडिट और डेबिट को लेकर कोई न कोई वीडियो वायरल होता रहता है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा भावुकता भरा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हंसना है या रोना है.

सैलरी की अंतिम विदाई

वायरल वीडियो में सैलरी मिलने पर एक लड़की को बहुत खुश दिखाया जाता है. बड़े ही मजे के साथ वो सैलरी को खर्च करती है कि फिर एक दिन आता है जब सैलरी की अंतिम विदाई हो जाती है. दोस्तों के साथ लड़की ने सफेद कपड़े में सैलरी से बचे 10 रुपये रख रखे होते हैं और शौक मना रहे होते हैं. सैलरी खत्म होने का दुख और उसके चले जाने की कहानी से सभी के आंखों में आंसू आ रहे होते हैं. ये मजेदार वीडियो इंस्टाग्राम पर @ankkitachamoli ने साझा की है. कैप्शन में लिखा- ‘चली गई’

अगली बार फिर से आएगी

इस वायरल वीडियो पर यूजर्स भी मजे लेते नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि अगल बार फिर से आएगी. दूसरे यूजर ने लिखा- बहुत दुख के साथ हंसना पड़ रहा है बहन जी. इसके अलावा कई यूजर ने वीडियो को खुद से रिलेट किया और कहा कि ये सभी के साथ है, सैलरी आती है और चली जाती है. ये वीडियो भले ही एक कंटेंट क्रिएटर ने मजाक के लिहाज से बनाया लेकिन असल में सभी अपनी जिंदगी से उसे जोड़ सकते हैं. हर कोई सैलरी और फिर उसके चले जाने के दुख से परेशान रहता है.

सिमरन सिंह

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज

