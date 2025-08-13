NASA के इंटर्न ने गर्लफ्रेंड को सच में दे दिया ‘चांद’ लेकिन तरीका जानकर उड़ जाएंगे होश
NASA के इंटर्न ने गर्लफ्रेंड को सच में दे दिया ‘चांद’ लेकिन तरीका जानकर उड़ जाएंगे होश

NASA Love Story: जुलाई 2002 में NASA के एक इंटर्न थैड रॉबर्ट्स (Thad Roberts) ने अपनी गर्लफ्रेंड को चांद देने का वादा किया और सच में देने की कोशिश की. उन्होंने 17 पाउंड (करीब 7.7 किलो) चांद के पत्थर और एक उल्कापिंड NASA के जॉनसन स्पेस सेंटर ह्यूस्टन से चुरा लिए.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 13, 2025, 07:22 AM IST
Moonstones stolen from NASA: जुलाई 2002 में NASA के एक इंटर्न थैड रॉबर्ट्स (Thad Roberts) ने अपनी गर्लफ्रेंड को चांद देने का वादा किया और सच में देने की कोशिश की. 24 साल के रॉबर्ट्स जो फिजिक्स, जियोलॉजी और जियोफिजिक्स में ट्रिपल डिग्री होल्डर थे. उन्होंने 17 पाउंड (करीब 7.7 किलो) चांद के पत्थर और एक उल्कापिंड NASA के जॉनसन स्पेस सेंटर ह्यूस्टन से चुरा लिए. इनकी कीमत करीब 21 मिलियन डॉलर (लगभग 175 करोड़ रुपये) थी.

NASA में इंटर्नशिप के दौरान उनकी मुलाकात 22 साल की टिफनी फाउलर से हुई, जो टिश्यू कल्चर लैब में काम करती थीं. दोनों जल्द ही रिलेशनशिप में आ गए और साथ रहने लगे. रॉबर्ट्स ने टिफनी को अपना ‘मून रॉक्स चुराने’ का प्लान बताया, जिसे टिफनी ने दिलचस्पी से सुना.

आखिर चोरी कैसे हुई?

रॉबर्ट्स, टिफनी और तीसरी साथी शाए सॉर (Shae Saur) जो NASA में इंटर्न थी, तीनों ने जुलाई की एक रात बिल्डिंग 31 में चोरी को अंजाम दिया. रॉबर्ट्स और टिफनी ने नीओप्रीन बॉडीसूट पहनकर एयरलेस रूम से 600 पाउंड का तिजोरी निकाली, जिसमें अपोलो मिशन के सभी सैंपल रखे थे. शाए बाहर निगरानी कर रही थी और सिक्योरिटी कैमरों को हैक किया गया था.

तिजोरी को बाद में पावर सॉ से काटकर खोला गया. रिपोर्ट के अनुसार, रॉबर्ट्स ने कुछ चांद के पत्थर बिस्तर में रख दिए ताकि टिफनी के साथ सेक्स ऑन द मून जैसा प्रतीकात्मक अनुभव ले सकें.

प्यार या लालच?

रॉबर्ट्स ने 2004 में LA Times को बताया, “मैंने यह प्यार में किया. मैं चाहता था कि टिफनी को पता चले कि मैं उसे इतना चाहता हूं कि उसे चांद दे सकता हूं.” लेकिन FBI की जांच में पता चला कि असल मकसद पैसे कमाना था. रॉबर्ट्स एक बेल्जियम खरीदार से बात कर रहा था, जो 1,000 से 5,000 डॉलर प्रति ग्राम तक देने को तैयार था. लेकिन खरीदार को शक हुआ और उसने FBI से संपर्क कर लिया.

FBI ने अंडरकवर ऑपरेशन के जरिए तीनों को पकड़ लिया. रॉबर्ट्स ने 2002 में चोरी का गुनाह कबूल किया. जांच में यह भी सामने आया कि उसने यूनिवर्सिटी के दौरान नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम से डायनासोर की हड्डियां और फॉसिल भी चुराए थे. रॉबर्ट्स को 8 साल की सजा हुई, लेकिन 6 साल बाद 2008 में रिहा हो गया. टिफनी और शाए को 180 दिन हाउस अरेस्ट, 150 घंटे की कम्युनिटी सर्विस, तीन साल का प्रोबेशन और NASA को $9,000 लौटाने का आदेश मिला. गिरफ्तारी के बाद रॉबर्ट्स और टिफनी फिर कभी नहीं मिले. इस कहानी पर बाद में 2011 में बेन मेजरिक ने किताब लिखी सेक्स ऑन द मून.

FAQ

1. थैड रॉबर्ट्स ने कितने चांद के पत्थर चुराए थे?
उन्होंने 17 पाउंड (लगभग 7.7 किलो) चांद के पत्थर और एक उल्कापिंड चोरी किया था.

2. चोरी का असली मकसद क्या था?
रॉबर्ट्स ने दावा किया कि यह प्यार के लिए था, लेकिन FBI की जांच में पता चला कि असली मकसद उन्हें बेचकर पैसे कमाना था.

3. इस केस में सजा क्या हुई?
रॉबर्ट्स को 8 साल की जेल हुई (6 साल बाद रिहा), जबकि टिफनी और शाए को हाउस अरेस्ट, कम्युनिटी सर्विस और जुर्माना भरना पड़ा.

;