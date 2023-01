चीन में 'उत्तेजक सामग्री' को लेकर नया अभियान, सोशल मीडिया पर भड़के लोग..दी धमकी

Moral Clean Up Of internet In China: चीन में पहले ही सेंसर को लेकर कई बार बहस छिड़ चुकी है. इसी कड़ी में चीनी नियामक का एक और फरमान सामने आया है. चीन के शीर्ष साइबर स्पेस वॉचडॉग ने 22 जनवरी से शुरू होने वाले लूनर न्यू ईयर से पहले 'अश्लील' और 'अस्वास्थ्यकर' प्रवृत्तियों को दूर करने के लिए एक महीने का इंटरनेट क्लीन-अप अभियान शुरू किया है. हालांकि इस अभियान के विरोध में भी सोशल मीडिया पर कई लोगों ने धमकी दी है.

प्रशासन द्वारा जारी हुआ निर्देश

दरअसल, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के साइबरस्पेस प्रशासन द्वारा जारी एक निर्देश के अनुसार लक्षित सामग्री में हाल ही में कई चीजें शामिल की गई हैं. इसमें 'उत्तेजक सामग्री' और कई टर्म शामिल किए गए हैं. बताया गया है कि पूर्व अपराधियों द्वारा अपने जेल अनुभव को प्रदर्शित करने वाली सामग्री के साथ साथ कम कपड़े पहने महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया है.

'नैतिक सफाई' का नाम दिया

रिपोर्ट के मुताबिक यह 'नैतिक सफाई' फरवरी के अंत तक चलेगी. इसका उद्देश्य "बुरी संस्कृति के प्रसार को कम करना, ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं के अधिकारों और लाभों की रक्षा करना, ऑनलाइन पारिस्थितिकी को साफ करना और जनता की राय में एक सकारात्मक, सभ्य और स्वस्थ वातावरण बनाना शामिल है.

क्या ये इंटरनेट पुलिसिंग है?

इस आदेश के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की बहस शुरू हो गई और लोग भड़क गए. कई लोगों ने धमकी भी दी कि इसके खिलाफ जरूरत पड़ने पर प्रदर्शन किया जाएगा. हालांकि रिपोर्ट में बताया गया है कि 'इंटरनेट पुलिसिंग' के लिए इसे 2014 में ही स्थापित किया गया था. नए आदेश में स्थानीय साइबरस्पेस सेंसर को प्रमुख वेबसाइटों के होमपेज, ट्रेंडिंग टॉपिक सर्च लिस्ट और अन्य चीजों पर नजर रखने के लिए कहा गया है.

कई तरह के दमन भी किए गए

फिलहाल अब यह अभियान शुरू हो गया है. बताया जा रहा है कि पिछले साल भी चाइनीज न्यू ईयर से पहले कुछ ऐसा ही काम शुरू किया गया था. रिपोर्ट में कई केस स्टडी के हवाले से उदाहरण देते हुए बताया कि इसकी आड़ में कई तरह के दमन भी किए गए हैं. अब देखना होगा कि इस नए अभियान में क्या चीन सामने निकलकर आती हैं.

