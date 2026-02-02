मोरक्को में मिला 100000 साल पुराने इंसानी पैरों के निशान, देख वैज्ञानिक भी रह गए हैरान

धरती के भीतर दबी सदियों पुरानी परतें आज भी इंसान के अतीत की कहानियां सुना रही हैं. जब भी ऐसी कोई खोज सामने आती है, तो यह हमें यह समझने का मौका देती है कि हजारों साल पहले इंसान कैसा दिखता था और किस तरह का जीवन जीता था. इसी कड़ी में हाल ही में एक चौंकाने वाली खोज हुई है, जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया. रेत और चट्टानों के बीच छुपे कुछ निशान अचानक इतिहास का दरवाजा खोल बैठे. ये निशान किसी औजार या हड्ड के नहीं, बल्कि इंसानी पैरों के हैं, जो सीधे-सीधे प्राचीन मानव की मौजूदगी का सबूत देते हैं. यह खोज बताती है कि इंसान लाखों साल पहले भी प्रकृति के बीच कैसे चलता, जीता और आगे बढ़ता था.

अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों की बड़ी खोज

जनवरी में मोरक्को, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन के वैज्ञानिकों की एक अंतरराष्ट्रय टीम ने इस खोज को प्रतिष्ठित साइंस जर्नल नेचर में प्रकाशित किया. शोध में बताया गया कि अच्छी तरह से संरक्षित मानव पैरों के निशान मिले हैं, जिन्हें करीब 1 लाख साल पुराना माना जा रहा है. वैज्ञानिकों का मानना है कि ये निशान कम से कम पांच इंसानों के हैं. ये निशान मोरक्को के उत्तरी इलाके में एक चट्टानी समुद्र तट पर पाए गए. शोधकर्ताओं के मुताबिक, ये उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी भूमध्य सागर क्षेत्र में अब तक मिले शुरुआती मानव पैरों के सबसे पुराने प्रमाणों में से एक हैं, जो मानव इतिहास को नई दिशा देते हैं.

कैसे मिले पैरों के निशान

जून 2022 में पुरातत्ववेत्ता माउन्सेफ सेड्राती को लाराचे शहर के पास अलग-अलग आकार के पैरों के निशान नजर आए. उन्होंने बताया कि पहले निशान को देखकर उन्हें पूरा भरोसा नहीं हुआ, लेकिन फिर एक के बाद एक कई निशान सामने आते गए. जांच में सामने आया कि ये निशान स्वस्थ होमो सेपियन्स ने करीब 1 लाख साल पहले रेतीले समुद्र तट पर छोड़े थे. कुल पैरों के निशानों का लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा सुरक्षित हालत में मिला है. माना जा रहा है कि ये निशान पांच लोगों के समूह के हैं, जिनमें वयस्क और बच्चे दोनों शामिल थे, जो समुद्र की ओर चलते हुए गए थे.

जीवनशैली के अहम सबूत भी मिले

हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि ये लोग वहां क्यों पहुंचे थे. वैज्ञानिक यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वे समुद्र से भोजन जुटाने आए थे या फिर यूं ही वहां घूमते हुए पहुंचे थे. टीम ने ड्रोन से ली गई 461 तस्वीरों का विश्लेषण किया है, ताकि पैरों के निशानों के आकार और इन लगों की उम्र का सटीक अनुमान लगाया जा सके. इसके साथ ही यहां गेरू मिला है, जिसे महिलाएं धार्मिक अनुष्ठानों और शरीर सजाने में इस्तेमाल करती होंगी. भट्टियों, हड्डियों के अवशेष और पत्थर के औजार भी मिले हैं, जो बताते हैं कि प्राचीन इंसान आग जलाना जानता था और भोजन के लिए शिकार पर निर्भर था.