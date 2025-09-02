दुनिया के इस देश में मच्छरों पर लगा है बैन! Mosquito को म्यूजियम में संभाल कर रखते हैं लोग
दुनिया के इस देश में मच्छरों पर लगा है बैन! Mosquito को म्यूजियम में संभाल कर रखते हैं लोग

Mosquito Free Country: मच्छरों से बच पाना लोगों के लिए काफी मुश्किल है. ऐसे में आप भी ये जानकर हैरान हो जाएंगे, जब आपको पता लगेगा कि दुनिया में एक ऐसा भी देश है, जहां एक भी मच्छर नहीं है. बता दें कि दुनिया के इस इकलौते देश का नाम आइसलैंड है.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 02, 2025, 08:43 AM IST
दुनियाभर में जहां मच्छर एक बड़ी समस्या हैं और उनसे होने वाली बीमारियों से हर साल लाखों लोग प्रभावित होते हैं. लोगों के लिए मच्छरों से बच पाना मुश्किल है. ऐसे में क्या आप ये कल्पना भी कर सकते हैं कि दुनिया में कोई ऐसी रहने वाली जगह हो, जहां मच्छर न हों. हालांकि यह कल्पना नहीं, बल्कि हकीकत है. दरअसल दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां एक भी मच्छर नहीं है. उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित यह देश आइसलैंड है. यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां मच्छर नहीं पाए जाते हैं. 

मच्छरों के न होने के प्रमुख कारण
वैज्ञानिक और विशेषज्ञों ने आइसलैंड में मच्छरों के न होने के पीछे कई कारण बताए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख यहां का मौसम और भौगोलिक परिस्थितियां हैं. बता दें कि आइसलैंड के कई पड़ोसी देशों जैसे पड़ोसी नॉर्वे, स्कॉटलैंड, डेनमार्क और ग्रीनलैंड में मच्छर आसानी से पनपते हैं. हालांकि आइसलैंड में ये देखने को नहीं मिलते हैं. इसका प्रमुख कारण यहां की समुद्री जलवायु भी है. यहां मच्छर सिर्फ नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में ही मौजूद हैं, जहां उन्हें नमूने के तौर पर शराब से भरे जार में संरक्षित किया गया है.

अत्यधिक ठंडा मौसम
आइसलैंड का तापमान भी बहुत कम रहता है, खासकर सर्दियों में, जो अक्सर शून्य से नीचे चला जाता है. मच्छरों को प्रजनन के लिए स्थिर पानी और एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है. अत्यधिक ठंड के कारण यहां का पानी जम जाता है, जिससे मच्छरों के अंडे (लार्वा) और प्यूपा जीवित नहीं रह पाते. अन्य देशों में, जहां मौसम में उतार-चढ़ाव होता है, मच्छर अपने जीवन चक्र को पूरा कर पाते हैं, लेकिन आइसलैंड में यह संभव नहीं है. वहीं यहां की मिट्टी की रासायनिक संरचना भी मच्छरों के लिए खतरा है. 

मच्छरों का इतिहास
दुनियाभर में मच्छरों का आतंक है. बता दें कि मच्छरों का धरती पर मच्छर 30 मिलियन वर्ष से मौजूद हैं. वहीं यहां इनकी 3,500 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं. अगर इनके जीवन की बात करें तो नर मच्छर केवल 6–7 दिन जीते हैं. हालांकि मादा मच्छर अंडे देकर तेजी से इनकी आबादी बढ़ाती रहती हैं. केवल 6% मादा मच्छर ही ऐसी हैं, जो मनुष्यों को काटती हैं.

मच्छरों से रोग
दुनियाभर में मच्छरों को खतरनाक माने जाने के पीछे कई कारण हैं. दरअसल इनके काटने से मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के अलावा जीका, पीला बुखार और वेस्ट नाइल वायरस जैसी बीमारियां हो सकती हैं. 

आइसलैंड भी नहीं रहेगा अछूता
हालांकि जलवायु परिवर्तन के चलते अब यहां भी वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों को इस बात का डर सताने लगा है कि भविष्य में यह देश भी मच्छरों से अछूता नहीं रहेगा, तापमान में अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो ये काफी तेजी से यहां भी पनप सकते हैं. 

