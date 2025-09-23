DNA: ब्राजील में खुली मच्छरों की सुपर फैक्ट्री, हर हफ्ते पैदा होते हैं 10 करोड़ मच्छर, वजह जान चौंक जाएंगे आप

Brazil Mosquito Super Factory: ब्राजील में मच्छरों की फैक्ट्री में वोल्बैकिया बैक्टीरिया से संक्रमित मच्छर पैदा किए जाते हैं. ये जंगली मच्छरों में वायरस फैलने से रोकेंगे. फैक्ट्री ने डेंगू, जिका और चिकनगुनिया के मामलों में उल्लेखनीय कमी लाकर लोगों की जान बचाई है.
Brazil Mosquito Super Factory: ब्राजील में मच्छरों की अनोखी फैक्ट्री खोलकर वहां के वैज्ञानिकों ने लोगों को डेंगू, जिका और चिकनगुनिया जैसी जानलेवा बीमारियों से बचाने का नया तरीका खोजा है. इस फैक्ट्री में पैदा किए जाने वाले मच्छर वोल्बैकिया बैक्टीरिया से संक्रमित होते हैं. इस बैक्टीरिया की वजह से मच्छर जंगली मच्छरों में वायरस फैलने से रोकेंगे. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, फैक्ट्री में हर हफ्ते लगभग 10 करोड़ मच्छरों के अंडे तैयार किए जाते हैं, जिन्हें बाद में शहरों में छोड़ा जाएगा. यह तरीका पारंपरिक कीटनाशकों से कहीं ज्यादा असरदार साबित हो रहा है.
फैक्ट्री का असर और आंकड़े
2024 में ब्राजील में 65 लाख डेंगू के मामले सामने आए थे, जिनमें 6297 मौतें हुईं. कीटनाशक और पारंपरिक उपायों से यह फैलाव नहीं रुका. 2014 में वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम ने वोल्बैकिया आधारित समाधान अपनाया. इसका नतीजा साफ दिखाई दिया. ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक 8 शहरों में लगभग 50 लाख लोगों को डेंगू से बचाया है. नाइतेरोई शहर में डेंगू के मामलों में 69 प्रतिशत की कमी आई. चिकनगुनिया और जिका के मामलों में भी गिरावट दर्ज की गई.
फैक्ट्री और तकनीक
19 जुलाई को कुरितिबा शहर में खुली यह फैक्ट्री 3500 वर्गमीटर क्षेत्र में फैली हुई है. यहां 70 कर्मचारी काम करते हैं. ऑटोमेशन मशीनें मच्छरों के अंडों को वोल्बैकिया बैक्टीरिया से संक्रमित करती हैं. इसके बाद विशेष गाड़ियों के जरिए मच्छरों को शहरों में छोड़ा जाता है. यह तरीका पारंपरिक कीटनाशकों और स्प्रे की तुलना में अधिक असरदार है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक नया विज्ञानिक प्रयोग है जो लोगों की जान बचाने में क्रांतिकारी साबित हो रहा है.
मच्छरों का वैज्ञानिक युद्ध
फैक्ट्री में तैयार मच्छर जंगली मच्छरों से प्रजनन करेंगे, जिससे अगली पीढ़ी में भी वायरस रोकने वाली क्षमता मौजूद रहेगी. इस तरह वायरस फैलाने वाले मच्छर नियंत्रित होंगे और लोगों की सुरक्षा बढ़ेगी. यह पहल साबित करती है कि विज्ञान और प्रकृति का सही मेल कैसे जीवन बचा सकता है. ब्राजील का यह अनोखा प्रयोग साबित करता है कि कभी-कभी समस्याओं से लड़ने के लिए उन्हें उसी की ताकत से मात देना पड़ती है.