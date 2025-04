WATCH: प्लेन में मच्छर कैसे आ गए? फ्लाइट में मच्छरों का आतंक, खुजलाते रह गए IndiGo पैसेंजर्स

Mosquito On Flight: लखनऊ से दिल्ली की इंडिगो उड़ान यात्रियों के लिए खुजली भरी मुसीबत बन गई. फ्लाइट में मच्छरों का झुंड घुस आया और क्रू मेंबर्स ने इसे दूर करने के लिए कुछ खास नहीं किया. यात्रियों को पूरे सफर में मच्छरों से जूझना पड़ा. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो और लोगों के अनुभव ने इस घटना को सामने लाया. एक यूजर ने एक्स पर लिखा, "लखनऊ से दिल्ली की इंडिगो फ्लाइट में मच्छरों का झुंड था. पूरा सफर खुजलाने, मच्छर भगाने और उड़ान खत्म होने की दुआ करने में बीता." यात्रियों ने मच्छरों से बचने की कोशिश की, लेकिन हालात नहीं सुधरे.

मच्छरों ने किया परेशान, क्रू की बेबसी

जब यात्रियों ने क्रू से मदद मांगी, तो जवाब निराश करने वाला था. क्रू ने कहा, "दरवाजा खुला था, मच्छर आ गए, कुछ नहीं कर सकते." क्रू ने लेमनग्रास पैच दिए लेकिन लोगों के मुताबिक, इनका कोई असर नहीं हुआ. यात्रियों को बिना किसी ठोस समाधान के परेशानी झेलनी पड़ी. लोगों ने एयरलाइन की खराब सफाई और सेवा पर नाराजगी जताई. यूजर ने लिखा, "हमने एक टिकट के लिए 4,000 रुपये से ज्यादा दिए. ये सस्ता नहीं है, लेकिन सेवा घटिया है." उन्होंने सवाल उठाया कि महंगे टिकट के बावजूद बुनियादी सफाई और सेवा क्यों नहीं मिलती. मनीषा ने एयरलाइन और एयरपोर्ट की लापरवाही को भी जिम्मेदार ठहराया.

Took a Lucknow to Delhi @IndiGo6E flight with a swarm of mosquitoes today. The whole flight was spent scratching, swatting and just praying for the flight to get over.

When we asked the crew, the answer was: “door open tha, macchar aa gaye, kuch nahi kar sakte.” The solution… pic.twitter.com/slOfq6yzyt

— Manisha Pande (@MnshaP) April 21, 2025