Advertisement
trendingNow13048330
Hindi Newsजरा हटकेचंडीगढ़ से सिर्फ 70 किमी दूर है ये जन्नत जैसा हिल स्टेशन! घूमने के लिए फौरन बैग कर लें पैक

चंडीगढ़ से सिर्फ 70 किमी दूर है ये 'जन्नत' जैसा हिल स्टेशन! घूमने के लिए फौरन बैग कर लें पैक

Solan best place to visit near Chandigarh within 70 Km:  चंडीगढ़ के पास सोलन एक शांत और खूबसूरत हिल स्टेशन है. मशरूम और टमाटर के लिए प्रसिद्ध, यहां मंदिर, संग्रहालय, वन्यजीव अभयारण्य और बाजार भी हैं. वीकेंड ट्रिप और प्रकृति का आनंद लेने के लिए अगस्त से सितम्बर का समय सबसे परफेक्ट होता है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 21, 2025, 02:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चंडीगढ़ से सिर्फ 70 किमी दूर है ये 'जन्नत' जैसा हिल स्टेशन! घूमने के लिए फौरन बैग कर लें पैक

चंडीगढ़ का नाम ही खूबसूरती और व्यवस्थित शहर के लिए जाना जाता है. सुखना झील, रॉक गार्डन और रोज गार्डन जैसे आकर्षण स्थल वीकेंड में पर्यटकों से भरे रहते हैं. अगर आप शहर की हलचल से थोड़ा दूर निकलना चाहते हैं और प्रकृति के बीच शांत समय बिताना चाहते हैं तो चंडीगढ़ के पास के हिल स्टेशनों की ओर आपका ध्यान जरूर जाना चाहिए. इनमें से एक बेहद खूबसूरत और शांत जगह सोलन है.

मशरूम सिटी और लाल सोने का शहर

सोलन हिमाचल प्रदेश का एक छोटा लेकिन मनोहारी शहर है जो चंडीगढ़ से केवल 70 किलोमीटर दूर स्थित है. इसे “मशरूम सिटी” कहा जाता है, क्योंकि यहां मशरूम की खेती बड़े पैमाने पर होती है. इसके साथ इसे “लाल सोने का शहर” भी कहा जाता है, क्योंकि टमाटर की खेती और उत्पादन के लिए यह प्रसिद्ध है. सोलन का शांत वातावरण और हरियाली इसे वीकेंड ट्रिप के लिए परफेक्ट बनाती है. मार्च से जुलाई का समय यहां घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सोलन में घूमने की खास जगहें

सोलन में कई दर्शनीय स्थल हैं. शूलिनी माता मंदिर और जटोली शिव मंदिर अपनी वास्तुकला और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध हैं. डकशाही जेल संग्रहालय इतिहास प्रेमियों के लिए खास आकर्षण है. प्रकृति के बीच समय बिताना चाहते हैं तो मजाथल वन्यजीव अभयारण्य जरूर जाएं, जहां जंगली बिल्ली, काले भालू, तेंदुआ, हिरण और अन्य जीव देखे जा सकते हैं. दरलाघाट और जवाहर पार्क भी खूबसूरत दृश्य और शांति के लिए बेहतरीन जगह हैं.

सोलन में शॉपिंग और मौसम की जानकारी

सोलन में कई प्रसिद्ध बाजार हैं, जहां से आप लोकल प्रोडक्ट्स और स्मृति चिन्ह खरीद सकते हैं. लेकिन याद रहे, सोलन का मौसम बदलता रहता है. बारिश के दौरान पहाड़ों में भूस्खलन और बादल फटने का खतरा होता है. इसलिए यात्रा से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें. अपने बैग पैक करें और इस हिल स्टेशन की सैर का प्लान बनाएं, क्योंकि सोलन वास्तव में चंडीगढ़ के पास एक छोटा सा जन्नत है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Hill Satation Solan

Trending news

'RSS को BJP के नजरिए से समझना है बड़ी गलती...', मोहन भागवत ने किसे दी चेतावनी?
Mohan Bhagwat
'RSS को BJP के नजरिए से समझना है बड़ी गलती...', मोहन भागवत ने किसे दी चेतावनी?
जमने लगा जम्मू-कश्मीर; शुरू हुआ 'चिल्लई-कलां' का दौर, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड
Jammu Kashmir
जमने लगा जम्मू-कश्मीर; शुरू हुआ 'चिल्लई-कलां' का दौर, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड
स्वर्ण मंदिर की वो घड़ी जिसे ठीक करने में लग गए 96 लाख रुपये, जानिए क्या है इसका राज
Golden Temple
स्वर्ण मंदिर की वो घड़ी जिसे ठीक करने में लग गए 96 लाख रुपये, जानिए क्या है इसका राज
असम में PM मोदी का दौरा! शहीदों को श्रद्धांजलि, 25 मेधावी छात्रों से किया बातचीत
PM Modi
असम में PM मोदी का दौरा! शहीदों को श्रद्धांजलि, 25 मेधावी छात्रों से किया बातचीत
हिंदू त्योहारों से दूरी, क्रिसमस पर राजनीति? CM स्टालिन पर भाजपा का तीखा हमला
MK Stalin
हिंदू त्योहारों से दूरी, क्रिसमस पर राजनीति? CM स्टालिन पर भाजपा का तीखा हमला
BJP विधायक ने खोया आपा; ऑटो ड्राइवर पर जमकर बरसाए थप्पड़, कांग्रेस ने घेरा
Viral Video
BJP विधायक ने खोया आपा; ऑटो ड्राइवर पर जमकर बरसाए थप्पड़, कांग्रेस ने घेरा
सरकार ने बदला नियम; अब BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीर को मिलेगा 50 प्रतिशत कोटा
EX Agniveer Quota
सरकार ने बदला नियम; अब BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीर को मिलेगा 50 प्रतिशत कोटा
'गड़बड़ी मिली तो जाना होगा जेल...', BLO को BJP नेता का अल्टीमेटम, किया बड़ा दावा
Dilip Ghosh
'गड़बड़ी मिली तो जाना होगा जेल...', BLO को BJP नेता का अल्टीमेटम, किया बड़ा दावा
'महाभारत में कृष्ण, रामायण में हनुमान..', विदेश मंत्री ने क्यों बताया महान डिप्लोमैट
S Jaishankar
'महाभारत में कृष्ण, रामायण में हनुमान..', विदेश मंत्री ने क्यों बताया महान डिप्लोमैट
Maharashtra Local Body Election Result LIVE: महायुति की धमाकेदार बढ़त! 192 निकायों में आगे, MVA सिर्फ 46 में बढ़त
Maharashtra Local Body Election Result LIVE Updates
Maharashtra Local Body Election Result LIVE: महायुति की धमाकेदार बढ़त! 192 निकायों में आगे, MVA सिर्फ 46 में बढ़त