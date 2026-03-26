इतिहास का सबसे क्रूर शासक... जो जिंदा इंसानों को ही बना देता था कुत्तों का निवाला

इतिहास के पन्नों को पलटें तो कई ऐसे सनकी राजा मिलते हैं जिन्होंने अपनी क्रूरता से मानवता को शर्मसार किया. चाहे इंग्लैंड के किंग जॉन हों या रोमन सम्राट कैलिगुला. इन शासकों की खौफनाक दास्तानें आज भी रूह कंपा देती हैं. लेकिन, क्या आपने कभी किसी ऐसे राजा के बारे में सुना है जो इंसानों को भूखे कुत्तों के सामने परोस देता था? रूस के पहले 'जार' इवान-4 की कहानी कुछ ऐसी ही है. 'हिस्ट्री एक्स्ट्रा' की रिपोर्ट के अनुसार, वह छोटी-छोटी बातों पर लोगों को ऐसी दर्दनाक मौत देता था, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे. आइए जानते हैं उस राजा के बारे में जिसने गुस्से और नफरत में अपने ही बेटे तक को नहीं बख्शा.

बचपन के कड़वे अनुभवों ने भरा दिल में जहर

इवान-4 का नाम इवान वासिलीविच था. जिसका जन्म मास्को के एक बेहद खतरनाक और साजिशों से भरे राजदरबार में हुआ था. बचपन से ही उनके सिर पर मौत का साया मंडराता रहता था. राजदरबार के सामंत, जिन्हें 'बोयार' कहा जाता था. लगातार राजकुमार के खिलाफ षडयंत्र रचते और उन्हें जान से मारने की कोशिशें करते थे. हिस्ट्री एक्स्ट्रा की रिपोर्ट के अनुसार, इसी असुरक्षा ने इवान के मन में बोयारों के प्रति गहरी नफरत पैदा कर दी. महज 13 साल की उम्र में इवान ने अपनी क्रूरता का पहला ट्रेलर दिखाया. जब उसने एक बोयार सामंत को जिंदा ही खूंखार कुत्तों के हवाले कर दिया. यहीं से उसके आतंक के युग की शुरुआत हुई.

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रूस के पहले 'जार' का खौफनाक सत्ता संघर्ष

इवान-4 साल 1533 में इवान मास्को के राजकुमार बने, लेकिन असली शक्ति 1547 में उनके हाथ आई जब उन्हें पूरे रूस का 'जार' (सम्राट) घोषित किया गया. वह रूस के इतिहास में इस उपाधि को धारण करने वाले पहले शासक थे. सम्राट बनते ही इवान ने उन सभी बोयारों का बेरहमी से दमन करना शुरू किया जिनसे वे नफरत करते थे. जार ने सामंतों की जमीनें छीन लीं और उन्हें अपने समर्थकों को बांट दिया. जो उनके खिलाफ गया, उसे खौफनाक सजाएं दी गईं. विरोधियों को जिंदा जलाना या उन्हें भूखे कुत्तों का निवाला बनाना इवान का पसंदीदा शगल बन चुका था.

लाखों की गुलामी और निजी पुलिस का कहर

इवान ने अपनी सत्ता को अटूट बनाने के लिए रूस के एक विशाल क्षेत्र को अपना 'निजी इलाका' घोषित कर दिया था. वहां किसी का कानून नहीं चलता था, सिवाय इवान की सनक के. उसने लाखों रूसी नागरिकों को स्थायी रूप से अपना गुलाम बना लिया था. हिस्ट्री एक्स्ट्रा की रिपोर्ट के अनुसार, इस क्षेत्र में इवान की खास 'घुड़सवार पुलिस' गश्त करती थी. इन सिपाहियों को किसी को भी बिना वजह गिरफ्तार करने, जेल में डालने या छोटी सी बात पर सरेआम फांसी देने की खुली छूट थी. पूरे रूस में जार की इस पुलिस का इतना खौफ था कि लोग सड़क पर निकलने से भी कतराते थे.

नोव्गोरोड का नरसंहार और मासूमों का कत्लेआम

इवान का शक किसी की भी जान ले सकता था. जब उसे लगा कि नोव्गोरोड शहर के लोग उसके प्रति वफादार नहीं हैं, तो उसने पूरे शहर को ही मिटाने का फैसला कर लिया. जार ने अपनी घुड़सवार पुलिस को वहां भेजकर जमकर लूटपाट और कत्लेआम मचाया. मासूम लोगों को मार-मारकर सूली पर लटका दिया गया और सैकड़ों घरों को आग के हवाले कर दिया गया. हिस्ट्री एक्स्ट्रा की रिपोर्ट के अनुसार, इतिहासकारों का मानना है कि इवान की फौज ने हजारों लोगों को जिंदा जला दिया था. इवान की नजर में वफादारी का मतलब सिर्फ उसकी जी-हुजूरी करना था, वरना सजा सिर्फ मौत थी.

अपने ही बेटे की बेरहम हत्या

इवान की क्रूरता सिर्फ प्रजा तक सीमित नहीं थी. उसने अपने परिवार को भी नहीं बख्शा. इवान का गुस्सा इतना भयानक था कि वह अपने सामने किसी का भी विरोध बर्दाश्त नहीं कर सकता था. एक बार उसने अपनी गर्भवती बहू की इतनी बुरी तरह पिटाई की कि उसका बच्चा गिर गया. जब उसके बेटे ने अपनी पत्नी के बचाव में आवाज उठाई, तो इवान ने गुस्से में आकर अपने ही बेटे पर हमला कर उसे मार डाला. जिस राजा ने बचपन में कुत्तों से इंसानों को खिलवाने की शुरुआत की थी, उसने अपने ही वंश का अंत अपने हाथों से कर दिया. इतिहास उसे हमेशा 'इवान द टेरिबल' के नाम से याद रखेगा.