मगरमच्छ को मारकर पेट की आग बुझाते हैं इस जनजाति के लोग, किसी दानव से कम नहीं इनकी हरकतें

Africa Dangerous Tribe: आपने कई खूंखार जनजातियों के बारे में सुना होगा कई ऐसी जनजातियां है जिनके बारे में सुनकर ही आपकी सांसें अटक जाती हैं. आज हम आपको अफ्रीका की ऐसी ही खूंखार जनजाति (Dassanech Tribe) के बारे में बता रहे हैं जो पेट भरने के लिए मगरमच्छ को भी मारकर खा जाती है. चलिए जानते हैं उनकी जीवनशैली कैसी होती है.
Africa Dangerous Tribe: अफ्रीका के कई इलाके अनोखी और खूंखार जनजातियों के घर हैं. यहां ऐसी कई खूंखार जनजातियां हैं जिनकी वाइल्डलाइफ दुनियाभर के लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है और अपनी ओर ध्यान खींच लेती है. इन्हीं खूंखार जनजातियों में से एक जनजाति है जिसका नाम है दासानेच (Dassanech Tribe). उनकी जीवनशैली किसी दानव से कम नहीं है. ये लोग इतने खतरनाक है कि कोई दूसरा इनके इलाके में जानें की हिम्मत नहीं करता है. चलिए जानते हैं उनकी जीवनशैली कितनी खतरनाक है.
दासानेच समुदाय की लाइफस्टाइल
अफ्रीका की ओमो घाटी में एक दासानेच नाम की जनजाति निवास करती है जो आज भी 5000 साल पुरानी जीवनशैली से ही चल रही है. ये आज भी शिकार करके अपना पेट पाल रहे हैं. दासानेच समुदाय के लोग ओमो नदी के डेल्टा या मुहाने पर तुर्काना के पास निवास करते हैं.
बेहज खूंखार है ये जनजाति
यूं तो अफ्रीका में एक से एक खूंखार जनजातियां रहती हैं, लेकिन दासानेच जनजाति इनती खूंखार है कि इनके इलाके में जाने की कोई हिम्मत ही नहीं जुटा पाता है. ओमो घाटी के सूखे में पेट पालना काफी मुश्किल होता है. ऐसे में जब इनको भूख लगती है तो ये अपने मवेशियों को ही मारकर खा जाते हैं. इसके बावजूद भी जब इनकी जरूरत पूरी नहीं होती तो मांस की तलाश में तुर्काना झील जाते हैं और मछली और मगरमच्छ का शिकार करते है. मगरमच्छ का मारकर खाना इन्हें और खूंखार बनाता है.
मगरमच्छ का शिकार
जब भूख लगती है तो पहले ये अपने बूढ़े हो चुके मवेशियों को मारकर खाते हैं उसके बाद ये खाने की तलाश में तुर्काना झील पहुंचते हैं. झील में मौजूद मगरमच्छ और मछलियों का शिकार करते हैं. इतना ही नहीं ये कई बार दरियाई घोड़े को भी अपना शिकार बना लेते हैं. इसके अलावा दासानेच जनजाति में शादी के समय एक अनोखी परंपरा होती है. जब यहां किसी जोड़े की शादी होती है तो दुल्हन के पिता को कुछ भुगतान करना होता है या अपनी भाषा में कहें तो दहेज या गिफ्ट देना होता है. इस भुगतान में आमतौर पर मवेशी ही होते हैं. क्योंकि ये लोग नदी के डेल्टा पर रहते हैं इसलिए दासानेच जनजाति को 'डेल्टा के लोग' के नाम से भी जाना जाता है.
