एवरेस्ट से 20 गुना ज्यादा खतरनाक! ये है दुनिया का सबसे 'हत्यारा' पहाड़, जहां 6,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं जान!

Most dangerous mountain in the world: जब हम दुनिया के सबसे खतरनाक पहाड़ की बात करते हैं, तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट का नाम दिमाग में आता है. लेकिन, एक पहाड़ ऐसा भी है जहां एवरेस्ट से भी कहीं ज्यादा लोगों की मौत हुई है. यह है मोंट ब्लैंक (Mont Blanc). यह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, जो फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर मौजूद है. यह पहाड़ दिखने में जितना सुंदर है, उतना ही जानलेवा भी है. इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग आधी है, लेकिन यहां मरने वाले पर्वतारोहियों की संख्या 6,000 से भी ज्यादा है. इसे दुनिया के सबसे घातक पहाड़ों में गिना जाता है, जहां एक छोटी सी गलती भी इंसान को मौत के मुंह तक ले जा सकती है.

मोंट ब्लैंक इतना खतरनाक क्यों है?

मोंट ब्लैंक पर्वत श्रृंखला 4,809 मीटर (लगभग 15,780 फीट) ऊंची है. यह आल्प्स (Alps) पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है. यह जगह पूरे साल बर्फ से ढकी रहती है और हर साल यहां बड़ी संख्या में टूरिस्ट और पर्वतारोही आते हैं. आंकड़े बताते हैं कि मोंट ब्लैंक पर हुई मौतों की संख्या दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़, माउंट एवरेस्ट, से कहीं ज्यादा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, 1990 के दशक की शुरुआत से एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश में लगभग 310 लोगों की मौत हुई है. वहीं मोंट ब्लैंक पर अब तक 6,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है. यह आंकड़ा इस बात को साबित करता है कि मोंट ब्लैंक एक बेहद ही खतरनाक पहाड़ है.

मौत का असली रहस्य

सवाल उठता है कि जब एवरेस्ट इतना ऊंचा है तो मोंट ब्लैंक पर इतनी ज्यादा मौतें क्यों हो रही हैं? विशेषज्ञ और स्थानीय लोग मानते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह पहाड़ नहीं, बल्कि लोग हैं.

लापरवाह टूरिस्ट

मोंट ब्लैंक पर हर साल औसतन 20,000 पर्वतारोही चढ़ाई करते हैं. इतनी बड़ी संख्या में चढ़ाई करने वालों में कई लोग ऐसे होते हैं, जो बिना किसी खास अनुभव या उचित सुरक्षा उपकरण के चढ़ाई शुरू कर देते हैं. उनकी ये लापरवाही ही उन्हें मौत के करीब ले जाती है.

चुनौतीपूर्ण रास्ता

भले ही यह एवरेस्ट से कम ऊंचा हो, लेकिन यहां की चढ़ाई हमेशा बर्फ और ग्लेशियर से ढकी रहती है. एक छोटी सी चूक भी फिसलन, बर्फीले दरारों (Crevasses) या हिमस्खलन (Avalanches) का कारण बन सकती है.

आसान पहुंच

माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए लंबी तैयारी और भारी-भरकम खर्च की जरूरत होती है, जबकि मोंट ब्लैंक तक पहुंचना और चढ़ाई शुरू करना अपेक्षाकृत आसान है. यह आसान पहुंच गैर-जिम्मेदार और अनुभवहीन लोगों को भी यहां आने के लिए प्रोत्साहित करती है.

इतिहास की एक झलक

मोंट ब्लैंक पर पहली सफल चढ़ाई 1786 में जैक्स बालमेट और मिशेल पैकार्ड ने की थी. इसके बाद 1808 में पहली महिला ने इस चोटी को फतह किया था. यह पहाड़ हर साल औसतन 100 लोगों की जान लेता है, फिर भी इसकी सुंदरता और चुनौती पर्वतारोहियों को लगातार अपनी ओर खींचती रहती है. यही वजह है कि मोंट ब्लैंक आज भी दुनिया के सबसे लोकप्रिय, लेकिन सबसे घातक पहाड़ों में से एक बना हुआ है.