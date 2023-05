Most Expensive Ice Cream: दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम, लग्जरी कार की कीमत देकर मिलता है कुल्फी का एक छोटा सा कप

Most Expensive Ice Cream in the World: आपने आइसक्रीम तो कई बार खाई होगी. लेकिन क्या आपने कभी दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम चखी है. इस आइसक्रीम के एक कप की कीमत बस 5 लाख रुपये के आसपास है. यानी अगर आपने इस आइसक्रीम का एक कप भी खा लिया तो समझ लीजिए कि आपने अपनी रसोई के बजट के 5 साल के पैसे खर्च कर दिए. अब आप भी सोच रहे होंगे कि यह आइसक्रीम कैसी है और कहां मिलती है तो थोड़ा धीरज रखिए. आज हम आपको इस अनोखी आइसक्रीम के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं.

इतने रुपयों का मिलता है एक कप

न्यूज वेबसाइट सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम (Most Expensive Ice Cream in the World) का नाम "BYAKUYA" है. यह जापान में बनाई जाती है. वहां पर इसके एक कप की कीमत 8 लाख 80 हजार येन है, जो भारतीय करंसी में 5 लाख 28 हजार 409 रुपये बनता है. अगर आप पूरे परिवार के लिए आइसक्रीम लेना चाहते हैं तो 12 लाख रुपये प्रति किलो के हिसाब से कीमत चुकानी पड़ेगी.

आखिर कैसे बनती है ये आइसक्रीम?

रिपोर्ट के अनुसार इस आइसक्रीम को जापानी आइसक्रीम ब्रांड सेलाटो (Cellato) ने बनाया है. उसने इस आइसक्रीम (Most Expensive Ice Cream in the World) को व्हाइट नाइट नाम दिया है. कंपनी का कहना है कि इस आइसक्रीम को बनाने में जापानी और यूरोपीय व्यंजनों का इस्तेमाल किया गया है. इस आइसक्रीम के ऊपर एक सुनहरी पत्ती बनी होती है, जो इसे और आकर्षक बना देती है. इस आइसक्रीम को बनाने में Sakekasu नाम की एक बेहद खास चीज का इस्तेमाल किया गया है. इस चीज को बनाने में करीब डेढ़ साल तक का वक्त लग जाता है.

इस कंपनी ने बनाई है ये शानदार चीज

कंपनी का कहना है कि दुनिया की इस सबसे महंगी आइसक्रीम (Most Expensive Ice Cream in the World) को बनाने में ओसाका के एक रेस्टोरेंट के हेड शेफ तादायोशी यामादा की सहायता ली गई है. फिलहाल ये आइसक्रीम जापान में ही मिलेगी. ऑनलाइन ऑर्डर करने पर इसे लोगों के घरों पर भी पहुंचाया जा सकता है. तो क्या अब आप भी इस आइसक्रीम को खाने के बारे में सोच रहे हैं. अगर हां तो ट्राई कर लीजिए. फिर आप भी अपने दोस्तों को इसका टेस्ट बताइएगा.