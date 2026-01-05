Most Expensive Paneer: दुनिया का सबसे महंगा पनीर, दाम ऐसा कि सुन खड़े हो जाएंगे कान!

Most Expensive Paneer: भारत में पनीर सिर्फ एक खाने की चीज नहीं, बल्कि हर त्योहार, शादी और खास मौके की शान माना जाता है. शाही पनीर हो या तवा पनीर, इसके बिना थाली अधूरी लगती है. आमतौर पर लोग 250 ग्राम पनीर के लिए 150–200 रुपये तक खर्च करते हैं और 1 किलो पनीर 500–600 रुपये में मिल जाता है. लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया में ऐसा पनीर भी है, जिसकी कीमत 70 हजार रुपये प्रति किलो है? हैरानी की बात यह है कि इस पनीर का 1 ग्राम खरीदने के लिए भी करीब 7000 रुपये चुकाने पड़ सकते हैं. यह पनीर न भारत में बनता है और न ही गाय या भैंस के दूध से. अपनी अनोखी खासियत और दुर्लभता की वजह से यह दुनिया का सबसे महंगा पनीर माना जाता है, जिसे चखने के लिए अमीर लोग भी बेताब रहते हैं.

क्या है दुनिया का सबसे महंगा पनीर?

दुनिया का सबसे महंगा पनीर Serbian Cheese, जिसे पुले (Pule Cheese) भी कहा जाता है. इसकी कीमत करीब £800 यानी लगभग 70,000 रुपये प्रति किलो है. यह आम पनीर की तरह दिखता जरूर है, लेकिन इसका स्वाद, बनावट और सामग्री इसे सबसे अलग बनाती है. चीज़ प्रेमी इसकी क्रीमी और हल्की क्रम्बली टेक्सचर की खूब तारीफ करते हैं. यही वजह है कि यह पनीर दुनिया के सबसे एक्सक्लूसिव और लग्ज़री फूड आइटम्स में गिना जाता है.

किस दूध से बनता है यह पनीर?

इस पनीर की सबसे बड़ी खासियत है कि इसे गधे के दूध (Donkey Milk) से बनाया जाता है. जी हां, यही वजह है कि यह इतना महंगा है. गधियों से बहुत कम मात्रा में दूध मिलता है और उसे निकालना भी आसान नहीं होता. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1 किलो पनीर बनाने के लिए करीब 25 लीटर गधे का दूध इस्तेमाल होता है. यही सीमित उपलब्धता और मेहनत इसे दुनिया का सबसे महंगा पनीर बनाती है.

कहां बनता है और क्यों है इतना खास?

यह पनीर सर्बिया के Zasavica Natural Reserve में तैयार किया जाता है. यह इलाका अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए जाना जाता है. यहां खास नस्ल की गधियां पाली जाती हैं, जिनके दूध से यह पनीर बनता है. उत्पादन सीमित होने के कारण यह पनीर बहुत रेयर है. इसी वजह से दुनिया भर के फूड लवर्स और लग्ज़री रेस्तरां इसे अपनी मेन्यू में शामिल करना चाहते हैं.

स्वाद के साथ सेहत का भी खजाना

इस पनीर का स्वाद पनीर जैसा ही लगता है, लेकिन इसके पोषक तत्व इसे और खास बनाते हैं. स्टडीज के मुताबिक, गधे का दूध प्रोटीन से भरपूर होता है और इसमें एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं. यह पेट की बीमारियों में फायदेमंद माना जाता है, हड्डियों को मजबूत करता है और गट हेल्थ सुधारने में मदद करता है. यही वजह है कि यह पनीर सिर्फ महंगा ही नहीं, बल्कि सेहत के लिहाज से भी बेहद खास माना जाता है.