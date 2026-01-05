Advertisement
trendingNow13064524
Hindi Newsजरा हटकेMost Expensive Paneer: दुनिया का सबसे महंगा पनीर, दाम ऐसा कि सुन खड़े हो जाएंगे कान!

Most Expensive Paneer: दुनिया का सबसे महंगा पनीर, दाम ऐसा कि सुन खड़े हो जाएंगे कान!

Most Expensive Paneer: दुनिया का सबसे महंगा पनीर Serbian Cheese, जिसे पुले (Pule Cheese) भी कहा जाता है. इसकी कीमत करीब £800 यानी लगभग 70,000 रुपये प्रति किलो है. यह आम पनीर की तरह दिखता जरूर है, लेकिन इसका स्वाद, बनावट और सामग्री इसे सबसे अलग बनाती है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 05, 2026, 04:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Most Expensive Paneer: दुनिया का सबसे महंगा पनीर, दाम ऐसा कि सुन खड़े हो जाएंगे कान!

Most Expensive Paneer: भारत में पनीर सिर्फ एक खाने की चीज नहीं, बल्कि हर त्योहार, शादी और खास मौके की शान माना जाता है. शाही पनीर हो या तवा पनीर, इसके बिना थाली अधूरी लगती है. आमतौर पर लोग 250 ग्राम पनीर के लिए 150–200 रुपये तक खर्च करते हैं और 1 किलो पनीर 500–600 रुपये में मिल जाता है. लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया में ऐसा पनीर भी है, जिसकी कीमत 70 हजार रुपये प्रति किलो है? हैरानी की बात यह है कि इस पनीर का 1 ग्राम खरीदने के लिए भी करीब 7000 रुपये चुकाने पड़ सकते हैं. यह पनीर न भारत में बनता है और न ही गाय या भैंस के दूध से. अपनी अनोखी खासियत और दुर्लभता की वजह से यह दुनिया का सबसे महंगा पनीर माना जाता है, जिसे चखने के लिए अमीर लोग भी बेताब रहते हैं.

f भारत के वो 5 सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा, जिनके नाम से धर-धर कांपते थे मुगल-अंग्रेज

क्या है दुनिया का सबसे महंगा पनीर?

Add Zee News as a Preferred Source

दुनिया का सबसे महंगा पनीर Serbian Cheese, जिसे पुले (Pule Cheese) भी कहा जाता है. इसकी कीमत करीब £800 यानी लगभग 70,000 रुपये प्रति किलो है. यह आम पनीर की तरह दिखता जरूर है, लेकिन इसका स्वाद, बनावट और सामग्री इसे सबसे अलग बनाती है. चीज़ प्रेमी इसकी क्रीमी और हल्की क्रम्बली टेक्सचर की खूब तारीफ करते हैं. यही वजह है कि यह पनीर दुनिया के सबसे एक्सक्लूसिव और लग्ज़री फूड आइटम्स में गिना जाता है.

किस दूध से बनता है यह पनीर?

इस पनीर की सबसे बड़ी खासियत है कि इसे गधे के दूध (Donkey Milk) से बनाया जाता है. जी हां, यही वजह है कि यह इतना महंगा है. गधियों से बहुत कम मात्रा में दूध मिलता है और उसे निकालना भी आसान नहीं होता. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1 किलो पनीर बनाने के लिए करीब 25 लीटर गधे का दूध इस्तेमाल होता है. यही सीमित उपलब्धता और मेहनत इसे दुनिया का सबसे महंगा पनीर बनाती है.

 दुनिया का वो जगह, जहां हर साल पैदा होते हैं 30 हजार नाग- नागिन, लोग करते हैं करोड़ों की कमाई

कहां बनता है और क्यों है इतना खास?

यह पनीर सर्बिया के Zasavica Natural Reserve में तैयार किया जाता है. यह इलाका अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए जाना जाता है. यहां खास नस्ल की गधियां पाली जाती हैं, जिनके दूध से यह पनीर बनता है. उत्पादन सीमित होने के कारण यह पनीर बहुत रेयर है. इसी वजह से दुनिया भर के फूड लवर्स और लग्ज़री रेस्तरां इसे अपनी मेन्यू में शामिल करना चाहते हैं.

स्वाद के साथ सेहत का भी खजाना

इस पनीर का स्वाद पनीर जैसा ही लगता है, लेकिन इसके पोषक तत्व इसे और खास बनाते हैं. स्टडीज के मुताबिक, गधे का दूध प्रोटीन से भरपूर होता है और इसमें एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं. यह पेट की बीमारियों में फायदेमंद माना जाता है, हड्डियों को मजबूत करता है और गट हेल्थ सुधारने में मदद करता है. यही वजह है कि यह पनीर सिर्फ महंगा ही नहीं, बल्कि सेहत के लिहाज से भी बेहद खास माना जाता है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Most Expensive PaneerBest cheese in the world

Trending news

जमानत नहीं मिलने के बाद क्या बोला उमर खालिद? पार्टनर बंज्योस्ना ने बताया
Umar Khalid
जमानत नहीं मिलने के बाद क्या बोला उमर खालिद? पार्टनर बंज्योस्ना ने बताया
J&K: अंडर-14 क्रिकेट टीम के चयन में भेदभाव? JKCA में सब ठीक नहीं! सरकार पर उठे सवाल
Jammu Kashmir
J&K: अंडर-14 क्रिकेट टीम के चयन में भेदभाव? JKCA में सब ठीक नहीं! सरकार पर उठे सवाल
आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में तेज धमाका, इलाके में पसरी दहशत; गैस लीकेज का डर
Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में तेज धमाका, इलाके में पसरी दहशत; गैस लीकेज का डर
ऑपरेशन सिंदूर में टूटी कमर, बांग्लादेश चुनाव में जमात के सहारे आतंक फैलाने का प्लान!
Jamaat
ऑपरेशन सिंदूर में टूटी कमर, बांग्लादेश चुनाव में जमात के सहारे आतंक फैलाने का प्लान!
टाटा अस्पताल को मिला बम की धमकी वाला ईमेल, बम स्क्वॉड अलर्ट; सर्च ऑपरेशन जारी
Tata Hospital Bomb Threat
टाटा अस्पताल को मिला बम की धमकी वाला ईमेल, बम स्क्वॉड अलर्ट; सर्च ऑपरेशन जारी
शिवसेना-UBT को चुनाव से ठीक पहले लगा झटका, ये दिग्गज महिला नेता BJP में हुई शामिल
BMC Elections 2026
शिवसेना-UBT को चुनाव से ठीक पहले लगा झटका, ये दिग्गज महिला नेता BJP में हुई शामिल
BCCI के फैसले पर भड़के शशि थरूर, कहा- बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, आतंकी नहीं...
Shashi Tharoor
BCCI के फैसले पर भड़के शशि थरूर, कहा- बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, आतंकी नहीं...
केरल में महिला BLO पर काम का इतना दबाव कि जान चली गई? चुनाव आयोग का बड़ा खुलासा
BLO
केरल में महिला BLO पर काम का इतना दबाव कि जान चली गई? चुनाव आयोग का बड़ा खुलासा
कौन हैं वो ब्रिटिश सासंद? पहले वंदे मातरम के लगाए नारे, फिर PoK पर PAK को लताड़ा
Pakistan
कौन हैं वो ब्रिटिश सासंद? पहले वंदे मातरम के लगाए नारे, फिर PoK पर PAK को लताड़ा
सोमनाथ पर नेहरू की आपत्ति, PM ने याद दिलाया वह दौर जब राजनीति पर भारी पड़ी आस्था
Somnath temple
सोमनाथ पर नेहरू की आपत्ति, PM ने याद दिलाया वह दौर जब राजनीति पर भारी पड़ी आस्था