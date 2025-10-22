ये है समुद्री खजाना! इतनी महंगी बिकती है ये मछली, कंकाल के दाम तो होश उड़ा देंगे

Totoaba Fish: कैलिफोर्निया की खाड़ी में एक अजीब मछली पाई जाती है जिसकी हड्डियां बेशकीमती होती हैं. तस्करी के चलते ये प्रजाति लुप्त होने की कगार पर है. चलिए जानते हैं इसके बारे में...
Totoaba Fish: समुद्र की गहराइयों में कई राज छिपे हैं. आज हम आपको ऐसे ही राज के बारे में बता रहे हैं जो बेशकीमती है. दरअसल, कैलिफोर्निया की खाड़ी में एक मछली पाई जाती है जिसे टोटोआबा कहते हैं. ये करीब 80 डॉलर (करीब 7000 रुपये) प्रति किलो की कीमत पर बिकती है. टोटोआबा एक बड़ी समुद्री मछली है जो मैक्सिको में कैलिफोर्निया की खाड़ी में पाई जाती है. इसकी तस्करी का मेन कारण है इसके तैरने वाले मूत्राशय (swimming bladder). टोटोआबा मछली (Totoaba macdonaldi) की ‘हड्डियां’ (स्विम ब्लैडर) काफी बेशकीमती होता है. तस्करी के चलते ये लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक है.
ये मछली को पारंपरिक चीनी दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा ये शादियों के व्यंजनों में ये ‘मिरेकल इंग्रीडिएंट’ माना जाता है, जो किडनी को स्ट्रॉन्ग करने और स्किन को साइन करने का दावा करता है. 2025 में अमेरिकी सीमा पर 1 टन से ज्यादा फिश मॉ पकड़ा गया था. जिसकी कीमत उस समय 50 लाख डॉलर बताई गई थी.
क्यों इतनी खास है ये मछली?
टोटोआबा 1930 के दशक से ही ओवरफिशिंग का शिकार है. मेक्सिको ने इन्हें बचाने के लिए 1970 में संरक्षित घोषित कर दिया था. इसके बावजूद चाइना में बढ़ती डिमांड के चलते अवैध व्यापार बढ़ा. पहले फिश मॉ को सुखाया जाता है और फिर चीन, हॉन्गकॉन्ग और वियतनाम जैसे देशों में भेज दिया जाता है. वहां इसे ‘समुद्री कोकीन’ के नाम से जाना जाता है. यूएस फिश एंड वाइल्डलाइफ सर्विस के अनुसार इस मछली का सालाना ब्लैक मार्केट 52 मिलियन डॉलर का है.
