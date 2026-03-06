भरे बाजार में किया ऐसा प्रैंक, चलते-चलते उछल पड़े लोग; वीडियो देख नहीं रुक रही हंसी

Trending Photos
Funny Prank in Market: सोशल मीडिया पर एक ऐसा प्रैंक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. इतना फनी वीडियो आपने आज तक नहीं देखा होगा. एक शख्स भरे बाजार में नकली सांप लेकर चलने लगता है. उसके बाद आसपास चल रहे लोग डर कर उछल जाते हैं. चलिए आप भी देखें ये मजेदार वीडियो.
यूं तो सोशल मीडिया पर रोजाना मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो इतने फनी होते हैं कि हंसने पर मजबूर कर देते हैं. आपने भी खूब मजेदार प्रैंक वीडियो देखे होंगे, लेकिन इतना फनी वीडियो आपने आज तक नहीं देखा होगा. एक शख्स भरे बाजार में नकली सांप लेकर पहुंच गया. इसके बाद लोगों का रिएक्शन देख आप लोटपोट हो जाएंगे. सांप को देख लोग चलते-चलते उछल रहे हैं.
वायरल वीडियो में नजर आता है कि एक शख्स कपड़े या रस्सी से बने सांप को लेकर बाजार में पहुंचता है. बाजार में काफी भीड़ भाड़ है. लोग रोजाना की खरीददारी कर रहे हैं. कोई सब्जी ले रहा है तो कोई राशन लेकर आ रहा है. इसी बीच शख्स के पीछे ये सांप चल रहा है. जरा सोचिए, आप भरे बाजार में चल रहे हों और अचानक आपके सामने बड़ा-सा सांप आ जाए तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? पहली बार अचानक देखने पर कोई भी डर जाएगा.
दरअसल, इस शख्स ने सांप को एक ऐसे धागे से बांधा हुआ है जो आंखों से नजर नहीं आता है. ये धागा ही लोगों की आंखों को धोखा दे रहा है. लोगों को इस बात का अंदाजा ही नहीं, कि सांप जिस शख्स के पीछे चल रहा है उसी के हाथ में इस सांप की डोर है. लोग बाजार में चलते-चलते सांप को देखकर चौंक गए. कोई उछल गया तो डर के भाग गया. अब ये मजेदार वीडियो इंटरनेट पर लोगों को खूब हंसा रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.
वीडियो को इंस्टाग्राम पर @prishu_superstar नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. पूरा कमेंट बॉक्स हंसी वाले इमोजी से भरा हुआ है.
