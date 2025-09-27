Advertisement
सबसे फनी प्रैंक वीडियो वायरल, छत पर जाकर बजा दिया ये वाला म्यूजिक, कंफ्यूज हो गया पूरा मोहल्ला

Most Funny Prank Video: सोशल मीडिया पर प्रैंक वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार एक लड़की ने पूरे मोहल्ले के साथ ऐसा प्रैंक कर दिया कि सारे पड़ोसी अपना कूड़ेदान लेकर बाहर आ गए. वीडियो में देखें इस लड़की ने क्या किया.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 27, 2025, 04:47 PM IST
Viral Video: सोशल मीडिया पर कई प्रैंक वीडियो वायरल होते रहते हैं जिनमें लोग दूसरों के साथ मजाक मस्ती करते हैं या बेवकूफ बना देते हैं. इतना ही नहीं, कैमरे को छुपाकर लगाया जाता है ताकि उनका रिएक्शन रिकॉर्ड किया जा सके और इसी को कहते हैं प्रैंक वीडियो. ये वीडियो ज्यादातर हंसी मजाक के होते हैं और कई तो इतने फनी होते हैं कि हंसते-हंसते पेट में दर्द हो जाता है. ऐसा ही एक और प्रैंक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें बच्चे अपने घर की छत पर स्पीकर लगाकर कूड़े वाली गाड़ी का म्यूजिक बताते है. इसके बाद वे मोहल्ले के लोगों का रिएक्शन कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं. 

पड़ोसियों के साथ कैसे हुआ प्रैंक?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता हैं कि एक लड़की अपने घर की छत पर दीवार के पीछे एक म्यूजिक सिस्टम लगा देती है और उसमें कूड़े वाली गाड़ी का "स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने" वाला म्यूजिक बजा देती है. इस म्यूजिक को सुनकर मोहल्ले वालों को लगता है कि कूड़े की गाड़ी आ गई और वे अपने कूड़ेदान लेकर घर के बाहर आ जाते हैं. इस दौरान ये लड़की इन सब का रिएक्शन अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेती है. इस दौरान मोहल्ले के लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं. उनको समझ नहीं आता कि आवाज तो आ रही है, लेकिन कूड़े की गाड़ी दिखाई क्यों नहीं दे रही. हालांकि बाद में एक महिला इस लड़की को प्रैंक करते हुए देख लेती हैं. अब ये मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. 
यह भी पढ़ें: पेंट शर्ट पहनने के बाद हाथी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं, वीडियो देखकर खुश हो जाएगा मन

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @i_ishikagarwal नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 4 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं इस फनी प्रैंक वीडियो को देखने के बाद यूजर्स मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं एक यूजर ने लिखा, "ऐसी हरकतें मत करो वरना जब कचरे वाली गाड़ी सच में आएगी तो मोहल्ले वाले तुम्हें उसी में डाल देंगे."

यह भी पढ़ें: बारिश में छत पर डांस रील बना रही थी ये लड़की, फिर हो गई बंदर की एंट्री और कब्जा लिया फोन और फिर...

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

