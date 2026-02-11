Viral Wedding Poster: "पंकज लेक्चरर है और नेहा कुछ नहीं करती...", गाड़ी पर लगे शादी के पर्चे का ऐसे उड़ाया मजाक

Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेViral Wedding Poster: पंकज लेक्चरर है और नेहा कुछ नहीं करती..., गाड़ी पर लगे शादी के पर्चे का ऐसे उड़ाया मजाक

Funny Wedding Poster: इन दिनों जो गाड़ी के पीछे लगा शादी का पर्चा वायरल हो रहा है उसमें दूल्हे के नाम के आगे लेक्चरर लिखा है और लड़की के नाम के आगे कुछ नहीं लिखा है. बस फिर क्या गाड़ी के पीछे चल रहे लड़को ने इसी को मुद्दा बनाकर ऐसा मजाक बनाया कि शादी का ये पर्चा अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 11, 2026, 11:36 PM IST
Funny Viral Video: जब शादी के लिए गाड़ियों घर से निकलती हैं तो अक्सर गाड़ी के आगे और पीछे शादी का एक पर्चा चिपका दिया जाता है. जिससे ये तय होता है कि ये गाड़ी बारातियों की है. इसके अलावा ये पर्चा गाड़ियों के काफिले को एक साथ रखने में भी मदद करता है. गाड़ी के पीछे लगा पर्चा न सिर्फ बारातियो को सुगमता से मंडप या लड़की वाले के घर तक पहुंचने में मदद करता है, बल्कि ये ट्रैफिक में अपनी गाड़ियों को अलग करने या पार्किंग आदि की सुविधा के लिए भी काफी काम आता है. ये शादी की परंपरा का एक हिस्सा होता है. इस पर्चे पर आमतौर पर लड़का और लड़की का नाम, पता और दिन तारीख लिखी होती है. इन दिनों जो गाड़ी के पीछे लगा शादी का पर्चा वायरल हो रहा है उसमें दूल्हे के नाम के आगे लेक्चरर लिखा है और लड़की के नाम के आगे कुछ नहीं लिखा है. बस फिर क्या गाड़ी के पीछे चल रहे लड़को ने इसी को मुद्दा बनाकर ऐसा मजाक बनाया कि शादी का ये पर्चा अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.

कैसे उड़ाया मजाक?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि कुछ लड़के गाड़ी में मस्ती करते हुए जा रहे हैं उनके सामने एक गाड़ी चल रही है जिसके पीछे वाले शीशे पर शादी का एक पर्चा लगा हुआ है. जिसमें लड़के का नाम पंकज है और लड़की का नाम नेहा है. शादी की तारीख 10 फरवरी 2026 है. ऐसे में मजेदार बात ये है कि पंकज के नाम के साथ लेक्चरर (lecturer) लिखा है और नेहा के नाम के साथ कुछ नहीं लिखा है. इसके बाद लड़कों ने इसी बात का मजाक बना दिया. एक लड़का दूल्हे को लेकर कहता है, पंकज लेक्चरर है और नेहा कुछ नहीं करती, यही दिखाना चाह रहा है ये. इसके बाद ये लड़का कहता है, जब नेहा डंडे मारेगी तो लेक्चरर फेक्चरर हो जाएंगे. इस दौरान उसके साथी खूब जोर से ठहाके लगाते हुए चलते हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. चलिए वीडियो देखते हैं.

यह भी पढ़ें: बाबुल का आंगन छोड़ते ही फफक पड़ी दुल्हन, आंसू देख दूल्हा भी हुआ इमोशनल; VIDEO वायरल

यूजर्स ने भी लिए मजे
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @dilliunlimited नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 68 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स इस मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "नेहा के नीचे ब्यूटिफुल लिखवाना चाहिए था." 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

