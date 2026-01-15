मालकिन के आने पर खुद सामान लेकर घर जाता है ये डॉगी, आज तक नहीं देखा होगा इतना वफादार कुत्ता

Viral Dog Video: सोशल मीडिया पर पालतू कुत्तों के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. लेकिन इस बार जिस डॉगी का वीडियो वायरल हो रहा है वो अपने मालिक की कितनी फिक्र करता है आप खुद देख लें.
Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर पालतू जानवरों के वीडियो वायरल होते रहते हैं. ज्यादातर कुत्तों के वीडियो काफी क्यूट होते हैं. किसी में वो मालिक की हेल्प कर रहे होते हैं तो कभी घर के सदस्यों की नकल करते नजर आते हैं. कई बार कुत्ते पड़ोस की बिल्ली से दोस्ती करते नजर आते हैं तो कभी फनी लड़ाई करते नजर आते हैं, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर जिस कुत्ते की चर्चा है उसकी वफादारी और मालिक के प्रति प्रेम देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. कुत्ते को अपनी मालकिन की इतनी फिक्र है कि वो गली में देखते ही सामान लेने के लिए खुद पहुंच जाता है. चलिए जानते हैं.
कैसे दिखाई वफादारी?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक कुत्ता घर की छत पर खड़ा होकर गली में झांक रहा होता है. दरअसल, ये अपनी मालकिन का इंतजार कर रहा होता है. इस दौरान लड़की इस कुत्ते की हरकतों को कैमरे में कैद कर रही थी. इस दौरान मम्मी बाजार से वापस आती है. मालकिन को देखते ही कुत्ता छत से नीचे उतरता है और तुरंत मालकिन के पास जाता है. आंटी कुत्ते को अपना बैग देती हैं और वो मालकिन का बैग मुंह में दबाकर सीढ़ियों से ऊपर आने लगता है. इस दौरान जब आंटी सीढ़ियां चढ़ना शुरू करती हैं तो कुत्ते सीढ़ियों पर रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है कि मालकिन सही सलामत सीढ़ियों पर चढ़ तो गई ना. जब आंटी सीढ़ियों पर कदम रख देती हैं तक ये कुत्ता आगे बढ़ता है. अपनी मालकिन के प्रति प्यार और उनकी फिक्र करने वाला ये कुत्ता अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं.
ये है यूजर्स का रिएक्शन?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @max_the_goldenretrieverr नाम के हैंडल से शेयर किया गया और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 7.2 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "नजर ना लगे सोना बाबू को." दूसरे यूजर ने लिखा, "वह सीढ़ियों पर तब तक इंतजार करता रहा जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि उसकी मां उसके पीछे आ रही है, और उसे देखते ही वह आगे बढ़ा."
