मानव इतिहास सबसे डरावना सच! वैज्ञानिकों ने खोजा 4,000 साल पुराना कब्रिस्तान, रहस्य सुन दंग रह जाएंगे

सूदान के बेयुडा डेजर्ट में मिली 4,000 साल पुरानी कब्र में अंतिम संस्कार भोज और अग्नि अनुष्ठान के अनोखे सबूत मिले जो नूबियन कर्मा साम्राज्य की अज्ञात दफन परंपराओं और उस समय के पर्यावरण पर नई रोशनी डालते हैं.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 06, 2025, 11:41 AM IST
सूदान के रेगिस्तान में मिली एक साधारण-सी दिखने वाली कब्र ने हजारों साल पुराने इतिहास की हमारी समझ को हिला कर रख दिया है. वैज्ञानिकों के मुताबिक यह कब्र लगभग 4,000 साल पुरानी है और इसमें ऐसे सबूत मिले हैं जो पहले कभी किसी सभ्यता में नहीं मिले थे. खोज करने वाले शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि इस कब्र में एक अनजानी अंतिम संस्कार की परंपरा का निशान मिला है जो इतिहास की किताबों में लिखी जानकारी को नया मोड़ दे सकता है. यह रहस्यमयी खोज अब दुनियाभर के पुरातत्व विशेषज्ञों के बीच चर्चा का विषय बन गई है.

 4,000 साल पुरानी रहस्यमयी कब्र का खुलासा

सूदान के उत्तर-पूर्वी हिस्से में स्थित बेयुडा डेजर्ट में 2018 में एक सर्वे के दौरान यह कब्र मिली. शोधकर्ताओं के अनुसार यह कब्र 2050 से 1750 ईसा पूर्व के बीच रहने वाले एक मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति की थी, जो प्राचीन नूबियन कर्मा साम्राज्य का हिस्सा था. कब्र साधारण थी, लेकिन इसमें से दो मिट्टी के बर्तन, नीले मनकों की माला और महत्वपूर्ण दफन वस्तुएं मिलीं. इसे शुरू में सामान्य दफन स्थल माना गया, लेकिन एक बर्तन के अंदर मिले अवशेषों ने इसका रहस्य पूरी तरह बदल दिया.

 बर्तन के अंदर मिले अवशेषों ने चौंकाए वैज्ञानिक

कब्र में मिले एक बर्तन के भीतर जली हुई लकड़ी, पौधों के अवशेष, अनाज, कीड़े, जानवरों की हड्डियां और कॉप्रोलाइट (जीवाश्म बन चुकी मल सामग्री) मिली. वैज्ञानिकों का मानना है कि ये किसी अंतिम संस्कार भोज के अवशेष हैं, जिन्हें अनुष्ठान के दौरान बर्तन में डाला गया था. शोधकर्ता हेनरिक पनर के अनुसार, “ऐसा मामला पहले कभी नहीं देखा गया. यही इसे बेहद रहस्यमयी और अनोखा बनाता है.” यह भी संकेत मिलते हैं कि उस दौर में यह इलाका आज की तरह रेगिस्तान नहीं, बल्कि नम सवाना जैसा क्षेत्र था.

 इतिहास को नया मोड़ देने वाली खोज

अध्ययन में बताया गया है कि यह पहली कब्र है जिसमें कर्मा साम्राज्य का ऐसा अंतिम संस्कार अनुष्ठान मिला है. दूसरा बर्तन उलटा रखा था और खाली मिला, जो संभवतः किसी प्रतीकात्मक रस्म का हिस्सा रहा होगा. इसके अलावा, बर्तन में मिली जली चीजों से संकेत मिलता है कि दफन संस्कार के साथ अग्नि अनुष्ठान भी हुआ था. इस खोज ने यह साबित कर दिया कि साधारण दिखने वाली कब्रें भी सभ्यताओं के जीवन, खानपान, पर्यावरण और धार्मिक मान्यताओं के महत्वपूर्ण रहस्य खोल सकती हैं.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

