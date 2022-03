दुनिया में सबसे ज्यादा पहिया है या फिर दरवाजा? जानें आखिर क्या है इसका जवाब

सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहां लोग तरह-तरह की चर्चाओं में शामिल होते रहते हैं. इंटरनेट पर वायरल होने वाला लेटेस्ट डिस्कशन 'दरवाजे और पहियों' को लेकर है. न्यूजीलैंड के ऑकलैंड के ट्विटर यूजर रयान निक्सन ने लोगों से पूछा कि क्या दुनिया में किसी संख्या ज्यादा है, दरवाजे या फिर पहिए. उन्होंने ट्विटर पर एक पोल में पूछा, 'मेरे साथी और मैं STUPIDEST बहस कर रहे हैं और मैं इसके लिए यहां सवाल पूछने आया हूं. आपको क्या लगता है, दुनिया में किसी संख्या ज्यादा है दरवाजे या पहिए?'

यहां देखें पोल का सवाल:

My mates and I are having the STUPIDEST debate...

And I am here for it.

Do you think there are more doors or wheels in the world?

— Ryan Nixon (@NewYorkNixon) March 5, 2022