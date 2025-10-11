'भाई लोको पायलट है मेरा...', 'चाचा विधायक हैं हमारे' के बाद क्यों यूज हुआ ये स्लोगन? आखिर ट्रेन में क्या हुआ था?

Viral Video: सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. जो चर्चाओं में आ जाता है, ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक मां-बेटी बिना टिकट के 1st एसी कोच में यात्रा करते हुए पकड़ी गईं, जब महिला और उसकी बेटी को टीटीई ने देखा तो टिकट दिखाने के लिए बोला लेकिन वो टिकट नहीं दिखा पाई उन्होंने ये भी कहा कि वो टॉयलेट जाने के लिए ट्रेन पर चढ़ी थीं, बहस जैसे ही बढ़ी तो लड़की ने कहा कि मेरा भाई लोको पायलट है, इसलिए मैं बिना टिकट फर्स्ट एसी में यात्रा करूंगी. जानें पूरा मामला.

बहस करती दिखीं मां-बेटी

महिला और उसकी बेटी का टीटीई से बहस करते हुए सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जिसमें लड़की कह रही है मेरा भाई लोको पायलट है. इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा गया कि मेरा भाई लोको पायलट है, इसलिए मैं बिना टिकट के फर्स्ट एसी में सफर करूंगा, कल एक सरकारी स्कूल की टीचर थी, आज एक लोको पायलट की बहन है, लगता है सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार वाले भारतीय रेलवे को अपनी निजी संपत्ति समझते हैं. अपनी दौलत दिखाने के लिए उसने स्टारबक्स का मोबाइल कवर तो रख लिया है लेकिन सिर्फ ₹10 का टिकट खरीदने के लिए भी वो बहुत गरीब है.

लोगों ने दी ऐसी प्रतिक्रिया

जिस पर एक यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि 'चाचा विधायक हैं हमारे' के बाद अब लोग दिखावे के लिए "मेरा भाई लोको पायलट है" का नारा लगाते नजर आ रहे हैं. हालांकि, एक अन्य एक्स यूजर ने महिला का बचाव करते हुए कहा, वह टीटी को रिश्वत नहीं दे रही है, इसलिए अब टीटी उसे परेशान कर रहा है. रेलवे कर्मचारियों का यह व्यवहार आम है. एक अन्य ने लिखा कि सरकारी नौकरी को कम आकर्षक विकल्प बनाओ, पेंशन प्रावधान हटाओ, भत्तों में कटौती करो, वेतन आयोगों को खत्म करो, तभी ईमानदार लोग वहां जाएंगे