Viral Video: तपती धूप, पहनी साड़ी; अपने 2 बच्चों को साइकिल से ऐसे ले जाती दिखी महिला, वीडियो हुआ वायरल

Mother and Kids Video Viral: ‘मां’ ये एक छोटा सा शब्द जरूर है लेकिन इसका मतलब जानने बैठेंगे तो सदियों बीत जाएंगे लेकिन मां क्या होती है ये आप फिर भी न बता पाएंगे. दुनिया की हर खुशी अपने बच्चे के नाम करने वाली को मां कहा जाता है. खुद भूखी सो जाए लेकिन बच्चे को पेट भर खाना खिलाने वाली मां कहलाती है. मां अमीरी-गरीबी नहीं देखती हैं, मां तो वो होती है जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है. मां की दुआ के सामने हर दुआ कम है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने सिर्फ मां शब्द का मतलब नहीं बताया है बल्कि कई महिलाओं को हौसला भी दिया है कि वो कुछ भी कर सकती हैं.

तपती धूप में बच्चों को ले जाती दिखी महिला

सोशल मीडिया पर दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला अपने दो बच्चों को स्कूल छोड़ती नजर आ रही है. साड़ी पहने और तपती धूप में बच्चे को घर ले जा रही महिला का वीडियो तेजी से इंटरनेट पर छा रहा है. ये वीडियो कई महिला के लिए मिसाल बन सकता है. वीडियो में देख सकते हैं कि एक महिला ने साड़ी पहन रखी है और तेज धूप भी है लेकिन इन सबकी परवाह किए बिना वो साइकिल पर अपने दो बच्चों को स्कूल से घर ले जाती दिख रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

दिल छू लेगा ये वीडियो

आप वीडियो में देख सकते हैं कि तेज धूप हो रही है और एक मां अपने दो बच्चे जिन्होंने स्कूल की ड्रेस पहनी हुई है, उन्हें लेकर जा रही है. एक मां का संघर्ष इसी से दिख रहा है कि साड़ी पहनकर भी वो साइकिल का पेंडल अच्छे से मारते हुए चली जा रही है. बच्चों ने बैग टांग रखा है, एक को आगे बैठाया हुआ है तो दूसरा पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @seoni_01 नामक अकाउंट से साझा किया गया है. यूजर्स के बीच काफी पसंद किया जा रहा है.

यूजर्स ने की मां की तारीफ

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को इंटरनेट पर हर एक यूजर पसंद कर रहा है. सभी तारीफ करते नजर आ रहे हैं. यहां तक वीडियो को साझा करने वाले ने पोस्ट के कैप्शन में भी मां के लिए तारीफ की दो पंक्तियां लिखी है. कैप्शन में लिखा- ‘ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे मां कहते हैं.’ एक यूजर ने कमेंट किया कि मां से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता. दूसरे यूजर ने लिखा कि मां तो मां होती है. तीसरे यूजर ने लिखा- ‘चाहे जितना भी पद ले पर भी सबसे अनपढ़ एक वह इंसान है वो है मां आदमी रोटी आम एक देती है उसे पता है वह नहीं एक या आधे में क्या फर्क है.’

ये भी पढ़ें- Dance Video: 'गोरी तेरी चाल मोरनी की ढाल' गाने पर बच्चे ने किया जबरदस्त डांस, एक ही वीडियो को बार-बार देख रहे हैं लोग!