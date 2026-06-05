बेटी का मुस्लिम नाम क्यों रखा? लोग उठाने लगे सवाल तो मां ने दे दिया ऐसा करारा जवाब

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Daughter Muslim Name: सोशल मीडिया की दुनिया में कब किस बात पर बहस छिड़ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. इस बार मामला एक मासूम बच्ची के नाम से जुड़ा है. जब एक हिंदू परिवार ने अपनी बेटी का नाम 'बरकत' रखा, तो कुछ लोगों को इसमें धर्म दिखने लगा. लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठाने लगे कि आखिर एक हिंदू होकर बेटी का मुस्लिम नाम क्यों रखा गया? इसके बाद बच्ची की मां ने जो जवाब दिया, उसने न सिर्फ ट्रोलर्स का मुंह बंद कर दिया, बल्कि लाखों लोगों का दिल भी जीत लिया.
इंटरनेट पर इन दिनों एक पोस्ट तेजी से सुर्खियां बटोर रही है. यह पोस्ट डॉक्टर बबीता शेओकंद नाम की एक गायनेकोलॉजिस्ट ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की है. बबीता ने अपने पति और अपनी प्यारी सी बेटी के साथ एक बेहद खूबसूरत तस्वीर पोस्ट की. इस तस्वीर के साथ उन्होंने उस दर्द और उन अजीब सवालों का जिक्र किया, जो अक्सर उनसे समाज में पूछे जाते हैं. लोग उनकी बेटी का नाम सुनकर हैरान हो जाते हैं और सीधे उनके मजहब पर सवाल खड़ा कर देते हैं.
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डॉक्टर बबीता ने बताया कि जब भी वह किसी को अपनी बेटी का नाम बताती हैं, तो सामने से एक ही सवाल आता है. लोग पूछते हैं कि आपने अपनी बेटी का मुस्लिम नाम क्यों रखा है? समाज में किसी नाम को किसी खास धर्म से जोड़कर देखना बहुत आम बात हो चुकी है. बबीता इसी सोच को बदलना चाहती थीं. उन्होंने हर बार अलग-अलग लोगों को सफाई देने के बजाय सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लिखकर सबका मुंह एक साथ बंद करने का फैसला किया.
बबीता ने अपनी पोस्ट में लिखा कि उनके लिए 'बरकत' शब्द किसी धर्म या मजहब की दीवार में बंधा हुआ नहीं है. उन्होंने लिखा कि बरकत का मतलब केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक बेहद खूबसूरत भावना और आशीर्वाद है. उनके लिए यह शब्द जीवन में आने वाली खुशहाली, तरक्की और समृद्धि का प्रतीक है. उन्होंने बहुत ही आसान शब्दों में समझाया कि जब उनके घर बेटी का जन्म हुआ, तो वह उनके जीवन में ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद यानी बरकत बनकर आई थी. इसलिए उन्होंने बिना किसी धार्मिक भेदभाव के अपनी बेटी का नाम बरकत रख दिया.
देखा जाए तो बरकत एक अरबी मूल का शब्द है जिसका इस्तेमाल अमूमन उर्दू भाषा में खूब किया जाता है. इसका सीधा सा मतलब होता है प्रचुरता, सौभाग्य, उन्नति या फिर ईश्वर की कृपा. डॉक्टर बबीता का कहना है कि इतने खूबसूरत अर्थ वाले शब्द को सिर्फ एक धर्म के दायरे में समेट देना बिल्कुल गलत है. खुशहाली और तरक्की पर तो हर किसी का हक होता है, फिर चाहे वह किसी भी धर्म का मानने वाला क्यों न हो.
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जैसे ही बबीता की यह पोस्ट इंस्टाग्राम पर आई, वैसे ही यह वायरल हो गई. लोग इस मां की सोच और उनके खुले विचारों की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे हैं कि नाम का कोई धर्म नहीं होता, बल्कि उसका अर्थ और उसके पीछे छिपी भावना मायने रखती है. कई यूजर्स ने लिखा कि डॉक्टर बबीता ने इस रूढ़िवादी सोच पर बहुत ही प्यार से करारा तमाचा मारा है. इस पोस्ट को अब तक हजारों लाइक्स और शेयर मिल चुके हैं. लोगों का कहना है कि आज के दौर में ऐसी सकारात्मक सोच की समाज को बहुत जरूरत है.
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