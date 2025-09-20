बेबी को सुलाने के बजाय मां ने लगाया ऐसा आइडिया, काम भी होता रहे और बच्चा भी खेलता रहे
Advertisement
trendingNow12930493
Hindi Newsजरा हटके

बेबी को सुलाने के बजाय मां ने लगाया ऐसा आइडिया, काम भी होता रहे और बच्चा भी खेलता रहे

Funny Video Viral: माएं जानती हैं कि छोटे बच्चों के साथ घर का काम करना कितना बड़ा चैलेंज होता है. इस समस्या से बचने के लिए एक मां ने ऐसा दिमाग लगाया कि मां भी खुश और बच्चा भी खुश.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 20, 2025, 11:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बेबी को सुलाने के बजाय मां ने लगाया ऐसा आइडिया, काम भी होता रहे और बच्चा भी खेलता रहे

Viral Video: जिनके घरों में छोटे बच्चे होते हैं वहीं महिलाएं समझ सकती हैं कि छोटे बच्चे कितना तंग करते हैं. छोटे बच्चे इतने नटखट होते हैं कि ज्यादातर वो खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं. ऐसे में ज्यादातर मम्मियां बच्चों को सुलाकर ही घर का कामकाज करती हैं. इसके अलावा कुछ महिलाएं छोटे बच्चे के पैर में अपनी चुन्नी बांध देती हैं, ताकि वो काम करती रहे, बच्चा दूर ना जाए और वहीं खेलता भी रहे. कुल मिलाकर छोटे बच्चों के साथ घर का कामकाज करना किसी चैलेंज से कम नहीं होता है. ऐसे में एक मां ने ऐसा दिमाग लगाया कि बच्चा भी खुश और मां भी खुश.

कैसे झूला झूल रहा बच्चा?
वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मां 'मैनुअल फुट ऑपरेटेड सिलाई मशीन' पर सिलाई कर रही हैं. आम भाषा में इसको 'पैरों वाली सिलाई मशीन' भी कहते हैं. वीडियो में दिखता है​ कि मां सिलाई कर रही है और छोटा-सा बच्चा मशीन के पैरदान पर बैठा झूला झूल रहा है. मां पैरदान को चलाकर सिलाई कर रही है और इससे बच्चे का झूला भी बन गया. मां का भी काम हो रहा है और बच्चा भी झूले पर झूलकर खुश है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
यह भी पढ़ें: देसी जुगाड़ की भी हद हो गई, शख्स ने गधा गाड़ी में लगवा डाले हैंडब्रेक; Video देखें

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by memes star (@meme__staaar)

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो देखकर क्या बोली जनता?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @meme__staaar नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अब तक इस वीडियो पर 1 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसी के साथ यूजर्स कमाल के कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "अब जाकर सिलाई मशीन का सही उपयोग हुआ है." दूसरे यूजर ने​ लिखा, "ये मैं बचपन में कर चुका हूं." तीसरे यूजर ने मां की तारीफ करते हुए लिखा, "कुछ भी हो बच्चे की मां की स्माइल बहुत प्यारी है." चौथे यूजर ने बच्चे को होने वाले खतरे से भी सचेत किया और लिखा, "यह हंसने और मजा लेने वाला वीडियो नहीं है. यह बहुत बड़ा सेफ्टी इशू है. अगर लड़के ने हाथ मशीन के व्हील में डाल दिया तो बच्चे को काफी चोट लग सकती है."
यह भी पढ़ें: क्रिएटिविटी की हो गई हद! ऑमलेट पर बना डाली मोनालिसा की तस्वीर; वीडियो देखकर रह जाएंगे हैरान

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

wonderful ideaKid funFunny Video

Trending news

'भारत लौटने की नहीं है जरूरत...', H-1B वीजा को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने दिया बयान
H1B visa
'भारत लौटने की नहीं है जरूरत...', H-1B वीजा को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने दिया बयान
'हाउडी मोदी करके क्या मिला', ट्रंप ने महंगा किया H1B Visa तो सरकार पर भड़क उठे ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'हाउडी मोदी करके क्या मिला', ट्रंप ने महंगा किया H1B Visa तो सरकार पर भड़क उठे ओवैसी
रेलवे स्टेशन में अचानक घुसे हजारों लोग, बंगाल पुलिस पर बरसाए पत्थर, कई घायल
West Bengal news
रेलवे स्टेशन में अचानक घुसे हजारों लोग, बंगाल पुलिस पर बरसाए पत्थर, कई घायल
तारों पर टिका होगा पुल, 389 करोड़ रुपये होंगे खर्च; मुंबई वालों की आ गई मौज
Mahalaxmi Cable Stayed Bridge
तारों पर टिका होगा पुल, 389 करोड़ रुपये होंगे खर्च; मुंबई वालों की आ गई मौज
'इसके मानवीय नतीजे होंगे.', H-1B वीजा पर ट्रंप के आदेश के बाद क्या बोली मोदी सरकार
H1B visa
'इसके मानवीय नतीजे होंगे.', H-1B वीजा पर ट्रंप के आदेश के बाद क्या बोली मोदी सरकार
संडे को तेज गर्मी से गाल होंगे लाल, कहीं होगी आफत की बारिश! जानें IMD का मौसम अलर्ट
weather update
संडे को तेज गर्मी से गाल होंगे लाल, कहीं होगी आफत की बारिश! जानें IMD का मौसम अलर्ट
'गरबा उत्सवों में केवल हिंदुओं को मिले एंट्री', VHP ने दी सलाह तो भड़क उठी कांग्रेस
Garba festival 2025
'गरबा उत्सवों में केवल हिंदुओं को मिले एंट्री', VHP ने दी सलाह तो भड़क उठी कांग्रेस
भारत के पास कमजोर PM है...राहुल का H-1B वीजा पर हल्लाबोल, दोहराया 8 साल पुराना बयान
H-1B visa fee hike
भारत के पास कमजोर PM है...राहुल का H-1B वीजा पर हल्लाबोल, दोहराया 8 साल पुराना बयान
कर्नाटक के 14 हिंदू मंदिरों में बढ़ा सेवा शुल्क, फैसले पर मचा बवाल; BJP ने की आलोचना
Karnataka Temple Fee Hike
कर्नाटक के 14 हिंदू मंदिरों में बढ़ा सेवा शुल्क, फैसले पर मचा बवाल; BJP ने की आलोचना
20 रुपये में 4 गोलगप्पे मिलने पर महिला ने जाम किया सड़क, पानी पुरी के दाम पर घमासान
Golgappe
20 रुपये में 4 गोलगप्पे मिलने पर महिला ने जाम किया सड़क, पानी पुरी के दाम पर घमासान
;