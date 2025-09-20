बेबी को सुलाने के बजाय मां ने लगाया ऐसा आइडिया, काम भी होता रहे और बच्चा भी खेलता रहे

Viral Video: जिनके घरों में छोटे बच्चे होते हैं वहीं महिलाएं समझ सकती हैं कि छोटे बच्चे कितना तंग करते हैं. छोटे बच्चे इतने नटखट होते हैं कि ज्यादातर वो खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं. ऐसे में ज्यादातर मम्मियां बच्चों को सुलाकर ही घर का कामकाज करती हैं. इसके अलावा कुछ महिलाएं छोटे बच्चे के पैर में अपनी चुन्नी बांध देती हैं, ताकि वो काम करती रहे, बच्चा दूर ना जाए और वहीं खेलता भी रहे. कुल मिलाकर छोटे बच्चों के साथ घर का कामकाज करना किसी चैलेंज से कम नहीं होता है. ऐसे में एक मां ने ऐसा दिमाग लगाया कि बच्चा भी खुश और मां भी खुश.

कैसे झूला झूल रहा बच्चा?

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मां 'मैनुअल फुट ऑपरेटेड सिलाई मशीन' पर सिलाई कर रही हैं. आम भाषा में इसको 'पैरों वाली सिलाई मशीन' भी कहते हैं. वीडियो में दिखता है​ कि मां सिलाई कर रही है और छोटा-सा बच्चा मशीन के पैरदान पर बैठा झूला झूल रहा है. मां पैरदान को चलाकर सिलाई कर रही है और इससे बच्चे का झूला भी बन गया. मां का भी काम हो रहा है और बच्चा भी झूले पर झूलकर खुश है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

वीडियो देखकर क्या बोली जनता?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @meme__staaar नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अब तक इस वीडियो पर 1 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसी के साथ यूजर्स कमाल के कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "अब जाकर सिलाई मशीन का सही उपयोग हुआ है." दूसरे यूजर ने​ लिखा, "ये मैं बचपन में कर चुका हूं." तीसरे यूजर ने मां की तारीफ करते हुए लिखा, "कुछ भी हो बच्चे की मां की स्माइल बहुत प्यारी है." चौथे यूजर ने बच्चे को होने वाले खतरे से भी सचेत किया और लिखा, "यह हंसने और मजा लेने वाला वीडियो नहीं है. यह बहुत बड़ा सेफ्टी इशू है. अगर लड़के ने हाथ मशीन के व्हील में डाल दिया तो बच्चे को काफी चोट लग सकती है."

