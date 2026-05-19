पीठ पर जिगर का टुकड़ा, सिर पर उठाया भारी बोझ! ट्रक पर सब्जी की टोकरियां लादती मां का वीडियो वायरल, देख भर आएंगी आंखें

Mother Carries Baby On Back Viral Video: आप सबने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो सुना ही होगा. कभी ना कभी आपको उनकी कहानी जरूर सुनने या पढ़ने का मौका मिला होगा. इस कहानी में आपको बताया गया होगा कि कैसे उन्होंने युद्ध में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे. उस कहानी में आपने यह भी सुना होगा कि जब वह मैदान में गोरों से लोहा लेते हुए अपने घोड़े पर सवार होकर किले से बाहर जा रही थीं. तब उन्होंने अपनी पीठ पर अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को बांध रखा था. उस समय रानी लक्ष्मीबाई ने घोड़े की लगाम अपने दांतों में दबा ली थी और हाथों में तलवार लेकर अंग्रेजों की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था.

लेकिन आपने उन्हें अपनी आंखों से देखा नहीं होगा. अब सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक मां अपने नन्हे बच्चे को पीठ पर कपड़े से बांधकर और सिर पर सब्जियों से भरी भारी-भरकम टोकरियां लादकर तेजी से दौड़ते हुए ट्रक पर सामान लोड करती नजर आ रही है. इस रियल लाइफ सुपरमॉम को देखकर आपको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वह सीन याद आ जाएगा. इस मां के हौसले और संघर्ष को देखकर इंटरनेट पर हर कोई उन्हें सलाम कर रहा है.

मंडी में कैद हुई मेहनत की तस्वीर

वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक महिला सब्जी मंडी में लगातार काम कर रही है. उसके सिर पर भारी सब्जियों की टोकरियां हैं और पीठ पर उसका छोटा बच्चा बंधा हुआ है. वह बिना रुके तेजी से टोकरियां उठाकर ट्रक तक पहुंचाती नजर आती है. वीडियो में महिला के कदमों की रफ्तार देखकर हर कोई हैरान है. इतनी जिम्मेदारियों के बीच भी वह पूरे संतुलन के साथ अपना काम करती दिख रही है.

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बच्चे को भी संभाला, काम भी नहीं छोड़ा

सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान इस बात ने खींचा कि महिला ने अपने छोटे बच्चे को पीठ पर बांधा हुआ था. आमतौर पर भारी सामान उठाना ही मुश्किल होता है, लेकिन यह मां एक साथ दो बड़ी जिम्मेदारियां निभाती दिखाई दी. कभी वह टोकरियां उठाती नजर आती है तो कभी ट्रक की तरफ तेजी से बढ़ती है. इस दौरान बच्चा आराम से उसकी पीठ पर टिका रहता है. वीडियो में मां का आत्मविश्वास और हिम्मत साफ दिखाई दे रही है.

'यही होती है असली सुपरमॉम'

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई लोगों ने इस महिला को रियल लाइफ सुपरमॉम बताया. एक यूजर ने लिखा कि मां की ताकत को कोई नहीं माप सकता. वह घर, बच्चे और जिम्मेदारियां सब एक साथ संभाल लेती है. वहीं एक दूसरे यूजर ने कहा कि हम अक्सर मां की मेहनत को सामान्य मान लेते हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें उनके असली संघर्ष को दिखाती हैं. कई लोगों ने कहा कि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि हर मेहनतकश मां की कहानी है.

लाखों कामकाजी महिलाओं की हकीकत

भारत में लाखों महिलाएं ऐसी हैं, जो घर संभालने के साथ बाहर भी मेहनत करती हैं. खेतों, मंडियों और मजदूरी वाले कामों में कई महिलाएं अपने बच्चों के साथ ही काम पर पहुंचती हैं. अक्सर उनकी मेहनत कैमरों और सुर्खियों से दूर रह जाती है. लेकिन इस वीडियो ने उन महिलाओं के संघर्ष और हिम्मत को लोगों के सामने ला दिया.

लोगों ने उठाई मदद की मांग

वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने ऐसी महिलाओं के लिए बेहतर सुविधाओं की मांग भी की. कुछ लोगों ने कहा कि काम करने वाली माताओं के लिए बच्चों की देखभाल से जुड़ी सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए. कुछ सोशल वर्कर्स ने भी कहा कि ऐसी मेहनती महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक मदद मिलनी चाहिए, ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिल सके.

मां की ताकत के आगे हर बोझ छोटा

यह वीडियो सिर्फ एक मां की मेहनत नहीं दिखाता, बल्कि यह बताता है कि एक मां अपने बच्चों के लिए कितनी मजबूत हो सकती है. सिर पर जिम्मेदारियों का बोझ था और पीठ पर बच्चा, लेकिन उसके कदम नहीं रुके. शायद इसी को ममता की ताकत कहते हैं, जो हर मुश्किल को छोटा बना देती है.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.