मेट्रो स्टेशन पर गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा था बेटा, मां ने देखा तो वहीं कर दिया रोका; Video वायरल

मेट्रो स्टेशन पर गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा था बेटा, मां ने देखा तो वहीं कर दिया 'रोका'; Video वायरल

Metro Station Video: मेट्रो स्टेशन पर मां ने बेटे को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ लिया और वहीं मौके पर रोका करा दिया, इस अनोखे वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 09, 2026, 07:46 AM IST
मेट्रो स्टेशन पर गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा था बेटा, मां ने देखा तो वहीं कर दिया 'रोका'; Video वायरल

Instant Roka Viral Clip: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लोगों को हंसने और हैरान होने दोनों पर मजबूर कर दिया है. इस वीडियो में एक महिला अपने बेटे को मेट्रो स्टेशन पर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ लेती है और गुस्सा करने के बजाय वहीं उसका रोका करवा देती है. लड़की और लड़का एक बेंच पर बैठे नजर आते हैं और महिला उनके सामने मिठाई और फल रखकर रस्म पूरी करती दिखती है, जो आम तौर पर घरों में बड़े समारोह के रूप में होती है.

वीडियो में क्या दिखा?

क्लिप में देखा जा सकता है कि मां कैमरा पकड़ने वाले से कहती है कि वीडियो ठीक से बनाया जाए. वह बेटे और उसकी गर्लफ्रेंड को मिठाई खिलाती है और कहती है कि सही तरीके से शूट करो. बेटा बार बार मना करता है लेकिन महिला कहती है कि उसकी बेइज्जती हो चुकी है और अब सबके सामने ही बात साफ होनी चाहिए. इस दौरान वह दोनों को आशीर्वाद देते हुए खुश रहने की बात भी कहती है.

यह भी पढ़ें: भारतीय रेलवे का मास्टरस्ट्रोक! अब ट्रेन के आगे लगेगी 'जादुई प्लेट', पटरी पर पत्थर देखते ही कर देगी साफ

मां ने ऐसा क्यों किया?

वीडियो में महिला कहती सुनाई देती है कि बेटे को गर्लफ्रेंड के साथ देखकर उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई. उसके मुताबिक परिवार की इज्जत पर बात आ गई थी, इसलिए उसने मौके पर ही इस रिश्ते को पक्का करने का फैसला लिया. इस फैसले में गुस्सा भी नजर आता है और एक तरह की भावनात्मक प्रतिक्रिया भी, जिसने इस वीडियो को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है.

 

 

क्या यह सच है?

इस वीडियो की जगह और समय को लेकर कोई साफ जानकारी सामने नहीं आई है. जी न्यूज इस वीडियो की सत्यता और प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है. कई लोग मान रहे हैं कि यह वीडियो किसी स्क्रिप्ट या सोशल मीडिया कंटेंट का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि ऐसा व्यवहार असल जिंदगी में बहुत कम देखने को मिलता है. यही वजह है कि इसकी सच्चाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

यह भी पढ़ें: असली 'Terminator' अब चीन में? देखिए कैसे शाओलिन के भिक्षु रोबोट्स को सिखा रहे हैं कुंग फू के खतरनाक दांव-पेंच

लोगों की क्या राय है?

सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को देखकर दंग रह गए हैं. कुछ यूजर्स ने इसे पूरी तरह स्क्रिप्टेड बताया है और कहा है कि यह असली नहीं लग रहा. कुछ ने सवाल उठाया है कि लड़की के माता पिता से किसी ने पूछा भी या नहीं कि वे इस रिश्ते के लिए तैयार हैं या नहीं. वहीं कई लोग इसे मजेदार और हल्के फुल्के अंदाज में देख रहे हैं, जो इंटरनेट पर वायरल कंटेंट की तरह वायरल हो गया.

