रंग लाई मां की मेहनत, कभी ऑटो रिक्शा चलाकर पाले थे बच्चे, आज लग्जरी कार में...

Success Story: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो बताता है कि व्यक्ति का समय सदा एक जैसा नहीं रहता है. अगर व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करता रहे तो एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाती है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक मां का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे. मां बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं. बच्चों को कामयाब करने के लिए अपना सुख चैन भूल जाते हैं ताकि बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे सकें. हर माता पिता यही चाहते हैं कि जो गरीबी या बुरे दिन उन्होंने काटे वो दिन उनके बच्चों को देखने को ना मिले. एक मां जिसने न सिर्फ बच्चों के लिए रोटी बनाई बल्कि रोटी कमाकर भी दी. एक मां जिसने बच्चों का पेट भरने के लिए ऑटो रिक्शा चलाया. एक मां जिसने बच्चों की कामयाबी को ही अपना सपना बना लिया आज जब बच्चे लायक हुए तो वो गरीबी का अंधेरा छटा और कामयाबी की चकाचौंध ने मां के साथ पूरे देश का दिल जीत लिया. चलिए वीडियो देखते हैं.

मां ने की गाड़ी की पूजा?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में पहले एक पुराना फोटो दिखाई देता है जिसमें वो अपने ऑटो रिक्शा के साथ खड़ी है और उसके साथ उसके बच्चे भी खड़े हैं. इसके बाद वीडियो में दिखता है कि मां अपने नए ऑटो रिक्शा के साथ खड़ी है और उनके हाथ में पूजा की थाली है. ऑटो रिक्शा पर एक फूलों की माला है. साफ नजर आ रहा है कि आंटी ने नया ऑटो रिक्शा खरीदा है. लेकिन सपना तब पूरा होता है जब बच्चे बड़े होकर मां के लिए एक लग्जरी कार खरीदते हैं. वीडियो शोरूम का है जिसमें दोनों बेटे मां को शोरूम में लेकर आएं हैं. गाड़ी की डिलीवरी लेनी है. इस दौरान मां गाड़ी की पूजा करती है. इस दौरान मां बच्चों की कामयाबी पर भावुक नजर आती है. बच्चे अपनी मम्मी को गोद में उठाकर उनके पैर गाड़ी के बोनट पर छपवाते हैं. कामयाबी की ये कहानी पर लोग खुलकर प्यार लुटा रहे हैं और इस वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @houseoftrader.in नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 9.8 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

