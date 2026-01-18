Advertisement
trendingNow13078584
Hindi Newsजरा हटकेरंग लाई मां की मेहनत, कभी ऑटो रिक्शा चलाकर पाले थे बच्चे, आज लग्जरी कार में...

रंग लाई मां की मेहनत, कभी ऑटो रिक्शा चलाकर पाले थे बच्चे, आज लग्जरी कार में...

Mother Success Story: मेहनत एक दिन जरूर रंग लाते है, समय का पहिया एक दिन जरूर घूमता है. एक मां का समय ऐसा घुमा कि जो कुछ समय पहले ऑटो रिक्शा चलाकर बच्चों का पेट भर रही थी वही बच्चे अब मां को लग्जरी कार में घुमा रहे हैं. चलिए जानते हैं

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 18, 2026, 05:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रंग लाई मां की मेहनत, कभी ऑटो रिक्शा चलाकर पाले थे बच्चे, आज लग्जरी कार में...

Success Story: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो बताता है कि व्यक्ति का समय सदा एक जैसा नहीं रहता है. अगर व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करता रहे तो एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाती है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक मां का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे. मां बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं. बच्चों को कामयाब करने के लिए अपना सुख चैन भूल जाते हैं ताकि बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे सकें. हर माता पिता यही चाहते हैं कि जो गरीबी या बुरे दिन उन्होंने काटे वो दिन उनके बच्चों को देखने को ना मिले. एक मां जिसने न सिर्फ बच्चों के लिए रोटी बनाई बल्कि रोटी कमाकर भी दी. एक मां जिसने बच्चों का पेट भरने के लिए ऑटो रिक्शा चलाया. एक मां जिसने बच्चों की कामयाबी को ही अपना सपना बना लिया आज जब बच्चे लायक हुए तो वो गरीबी का अंधेरा छटा और कामयाबी की चकाचौंध ने मां के साथ पूरे देश का दिल जीत लिया. चलिए वीडियो देखते हैं.

मां ने की गाड़ी की पूजा?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में पहले एक पुराना फोटो दिखाई देता है जिसमें वो अपने ऑटो रिक्शा के साथ खड़ी है और उसके साथ उसके बच्चे भी खड़े हैं. इसके बाद वीडियो में दिखता है कि मां अपने नए ऑटो रिक्शा के साथ खड़ी है और उनके हाथ में पूजा की थाली है. ऑटो रिक्शा पर एक फूलों की माला है. साफ नजर आ रहा है कि आंटी ने नया ऑटो रिक्शा खरीदा है. लेकिन सपना तब पूरा होता है जब बच्चे बड़े होकर मां के लिए एक लग्जरी कार खरीदते हैं. वीडियो शोरूम का है जिसमें दोनों बेटे मां को शोरूम में लेकर आएं हैं. गाड़ी की डिलीवरी लेनी है. इस दौरान मां गाड़ी की पूजा करती है. इस दौरान मां बच्चों की कामयाबी पर भावुक नजर आती है. बच्चे अपनी मम्मी को गोद में उठाकर उनके पैर गाड़ी के बोनट पर छपवाते हैं. कामयाबी की ये कहानी पर लोग खुलकर प्यार लुटा रहे हैं और इस वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: गुब्बारे बेचने वाली लड़की का वीडियो वायरल, सादगी और डांस मूव्स ने जीता सबका दिल; क्या आपने देखा?

Add Zee News as a Preferred Source

 

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @houseoftrader.in नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 9.8 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

success storyviral mother

Trending news

'जनता से दुश्मनी निकाल रही टीएमसी, इसलिए...', बंगाल में पीएम मोदी ने भरी हुंकार
PM Modi
'जनता से दुश्मनी निकाल रही टीएमसी, इसलिए...', बंगाल में पीएम मोदी ने भरी हुंकार
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब
Jammu Kashmir
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब
एस जयशंकर ने की अमेरिकी सांसद से मुलाकात,क्या ट्रेड डील पर भारत-अमेरिका की बनेगी बात
S Jaishankar
एस जयशंकर ने की अमेरिकी सांसद से मुलाकात,क्या ट्रेड डील पर भारत-अमेरिका की बनेगी बात
उधारी के पैसों से भरा पर्चा, कौन हैं ओवैसी के इकलौते हिंदू पार्षद विजय उबाले?
Who is Vijay Ubale
उधारी के पैसों से भरा पर्चा, कौन हैं ओवैसी के इकलौते हिंदू पार्षद विजय उबाले?
इंडिगो फ्लाइट के टॉयलेट में मिला खौफनाक मैसेज, लखनऊ में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग
indigo flight bomb threat
इंडिगो फ्लाइट के टॉयलेट में मिला खौफनाक मैसेज, लखनऊ में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग
'खुद के लिए न बदलें धर्म...', मोहन भागवत ने बताई वो गाड़ी जिसका कभी हादसा नहीं होता
Mohan Bhagwat
'खुद के लिए न बदलें धर्म...', मोहन भागवत ने बताई वो गाड़ी जिसका कभी हादसा नहीं होता
एक्टर विजय की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने भगदड़ मामले में फिर भेजा समन; कल फिर होगी पेशी
thalapathy vijay
एक्टर विजय की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने भगदड़ मामले में फिर भेजा समन; कल फिर होगी पेशी
AR Rahman Controversy: महबूबा ने जावेद अख्तर से कहा- अपने बीवी के खिलाफ बोल रहे हैं
AR Rahman
AR Rahman Controversy: महबूबा ने जावेद अख्तर से कहा- अपने बीवी के खिलाफ बोल रहे हैं
कांग्रेस के हार के बाद PM का तंज, असम से बोले- कांग्रेस की राजनीति देश को मंजूर नहीं
PM Modi
कांग्रेस के हार के बाद PM का तंज, असम से बोले- कांग्रेस की राजनीति देश को मंजूर नहीं
ओवैसी ने BJP से गठबंधन से फिर किया इनकार, पार्षदों को जारी किया कारण बताओ नोटिस
Asaduddin Owaisi
ओवैसी ने BJP से गठबंधन से फिर किया इनकार, पार्षदों को जारी किया कारण बताओ नोटिस