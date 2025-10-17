ढलान पर नहीं चढ़ पा रहा था नन्हा हाथी! फिर मां ने किया ऐसा चमत्कार कि लोग रो पड़े, देखें वीडियो

Hathi Ka Video: एक वायरल वीडियो में नन्हा हाथी ढलान चढ़ने की कोशिश में बार-बार गिरता है, लेकिन उसकी मां सूंड़ से उसे ऊपर चढ़ने में मदद करती है. यह दृश्य देखकर लोग भावुक हो गए और बोले, “मां सच में भगवान का रूप होती है.”
Trending Photos
Viral Video: मां सिर्फ इंसानों की नहीं, जानवरों की भी सबसे बड़ी रक्षक होती है. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने इस बात को फिर साबित कर दिया. वीडियो में एक नन्हा हाथी सड़क के किनारे बनी ढलान पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन बार-बार गिर जाता है. तभी उसकी मां जो उसके पीछे चल रही होती है, उसे ऊपर चढ़ाने के लिए जो करती है, उसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं. यह प्यारा सा वीडियो न सिर्फ दिल को छू लेने वाला है, बल्कि यह दिखाता है कि मां का प्यार और धैर्य दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है.
इंसान हो या जानवर, मां तो मां होती है
IFS अधिकारी परवीन कासवान ने यह वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है. उन्होंने लिखा, “मां हमेशा अपने बच्चे के लिए सबसे बड़ा सहारा होती है.” वीडियो में दो बड़े हाथी सड़क पार कर जंगल की ओर जाते नजर आते हैं और उनके साथ एक नन्हा हाथी भी होता है. लेकिन रास्ते में आई एक ऊंची ढलान उसके लिए बहुत मुश्किल साबित होती है. बच्चा बार-बार कोशिश करता है, लेकिन ढलान पार नहीं कर पाता। यह दृश्य देखकर किसी का भी दिल पसीज जाएगा.
मां ने दिखाई ताकत और प्यार दोनों
जब नन्हा हाथी कई बार गिर जाता है, तो उसकी मां उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है. वह अपनी सूंड़ और पैरों से धीरे-धीरे बच्चे को सहारा देती है ताकि वह ऊपर चढ़ सके. मां का यह धैर्य और लगाव देखकर ऐसा लगता है जैसे वह अपने बच्चे को “हार मत मानो” कह रही हो. बच्चे की बार-बार की नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार मां के हल्के धक्के से वह ऊपर चढ़ जाता है. यह नजारा इतना भावुक है कि देखने वालों की आंखें नम हो जाती हैं.
सोशल मीडिया पर भावुक हुए लोग
यह वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों बार देखा जा चुका है और लोग इस प्यारे पल की तारीफ कर रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा, “मां सच में भगवान का रूप होती है.” वहीं दूसरे ने लिखा, “यह वीडियो देखकर आंखें भर आईं.” कई लोगों ने कमेंट किया कि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि ममता की जीवंत मिसाल है. नन्हे हाथी के संघर्ष और मां के सहारे ने सबको याद दिलाया कि चाहे दुनिया कितनी भी कठिन क्यों न हो, मां हमेशा रास्ता बना ही देती है.