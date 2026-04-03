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Hindi Newsजरा हटकेबीच सड़क बेहोश हुई मां, मासूम ने दिखाई समझदारी और सबसे पहले दौड़कर किया ये काम, वीडियो ने किया इमोशनल

बीच सड़क बेहोश हुई मां, मासूम ने दिखाई समझदारी और सबसे पहले दौड़कर किया ये काम, वीडियो ने किया इमोशनल

Viral Video: मां बेटे का प्यार किसी परिचय का मोहताज नहीं होता. मां की ममता के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं. इन दिनों मां के प्रति मासूम का प्यार और समझदारी से भरा वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. चलिए देखते हैं मां के बेहोश होने पर मासूम ने क्या किया.

 

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 03, 2026, 02:20 PM IST
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Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर लाखों वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो सीधा दिल को छू जाते हैं. इन दिनों एक मासूम ने अपनी समझदारी से सबका दिल जीत लिया है. जब मां सड़क पर बेहोश हो गई तो मासूम भागकर गया और ये काम किया. चलिए जानते हैं.

अक्सर गर्मी में तेज धूप के चलते चक्कर या बेहोशी की स्थिति बन जाती है. लोग सड़क पर ही गिर जाते हैं. इस महिला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. महिला अपने मासूम बेटे के साथ सड़क पर जा रही थी कि इसी बीच महिला चक्कर खाकर गिर गई. मासूम बेटे ने तुरंत समझदारी दिखाई और पानी लेने के लिए दौड़ा. वीडियो में देखा जा सकता है कि मां सड़क पर बेहोश पड़ी है और बेटा पानी की बोतल लेकर मां की तरफ दौड़ रहा है. इसी बीच पीछे से आ रहे शख्स ने इसे कैमरे में कैद कर लिया. 

मुंह पर मारे पानी के छींटे

मासूम मां के पास गया और बेहोश पड़ी मां के चेहरे पर नन्हे हाथों से पानी छिड़का. आखिरकार महिला को होश आ जाता है. वीडियो में दिखता है मासूम के साथ किसी ने मदद की है. ये वीडियो बेटे के प्यार और उसकी समझदारी को दिखाता है. मासूम के इस वीडियो ने लोगों का दिल जीत लिया. चलिए वीडियो देखते हैं.

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किसने पोस्ट किया वीडियो?

वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @nkram99 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक 8 हजार से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं.

यह भी पढ़ें: डिलीवरी से पहले नाचकर बढ़ाया वाइफ का हौसला, वायरल हुआ पति का दिल छू लेने वाला मोमेंट

 

क्या बोले यूजर्स?

एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, इस वीडियो को देखते हुए मेरी आंखों में आंसू थे. दूसरे यूजर ने लिखा, छोटा सा बच्चा, लेकिन समझ और हिम्मत बड़ी, सच में दिल छू लेने वाला पल. एक अन्य यूजर ने लिखा, मां 'मां' होती है उससे बड़ा कोई नहीं. एक अन्य यूजर ने लिखा, भाई वो सब छोड़ो बेटा छोटा हो या बड़ा अपना फर्ज निभाएगा. हर वो कोशिश करेगा जिससे मां को कोई तकलीफ ना हो. कुछ लोग वीडियो बनाने वाले पर भी भड़के. यूजर्स का कहना है कि वीडियो बनाने से अच्छा मदद करनी चाहिए थी.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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