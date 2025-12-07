Advertisement
ICU में जिंदगी से लड़ रही थी मां, फिर भी मैनेजर ने नहीं दी छुट्टी; एंप्लॉय की कहानी सुन रो पड़े लोग

Employee Story Viral: एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मां कोमा में थीं, फिर भी मैनेजर ने उससे अस्पताल से ही काम कराने का दबाव बनाया. चार दिन इलाज और काम के बीच जूझते हुए वह मानसिक रूप से टूट गया. उसकी कहानी वायरल हुई तो लोग भावुक हो गए.

 

Dec 07, 2025
Viral News: कॉर्पोरेट दुनिया कई बार इतनी बेरहम हो जाती है कि इंसान खुद से सवाल पूछने लगता है. क्या काम वाकई इंसान से ज्यादा ज़रूरी है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कहानी ने यही सवाल फिर खड़ा कर दिया है. इंजीनियर की मां कोमा में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थीं, लेकिन कंपनी और मैनेजर ने उस कठिन समय में भी उससे काम पूरा करने का दबाव बनाया. अस्पताल के वेटिंग एरिया में बैठकर लैपटॉप खोलने की मजबूरी ने लोगों को अंदर तक हिला दिया. यह कहानी सिर्फ एक कर्मचारी की नहीं, बल्कि आज की वर्क कल्चर की सच्चाई है.

मैनेजर ने डाला दबाव, अस्पताल में कराया काम

इंजीनियर ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि उसकी मां डायबिटीज की वजह से अचानक बेहोश हो गईं और कोमा में चली गईं. इस बीच ऑफिस में स्प्रिंट का आखिरी हफ्ता चल रहा था, इसलिए कुछ काम अधूरे थे. उसने दो दिन की छुट्टी लेकर मैनेजर को स्थिति समझाई, लेकिन इसके बावजूद उस पर अस्पताल से ही लैपटॉप लाकर काम करने का दबाव बनाया गया. उसने बताया कि अस्पताल की गहमागहमी, डॉक्टरों की आवाजाही और मां की गंभीर हालत के बीच काम करना बेहद मुश्किल था.

 मां दोबारा कोमा में गईं

इलाज के बाद थोड़ी राहत मिली, लेकिन जल्द ही उसकी मां फिर से कोमा में चली गईं. उसे फिर अस्पताल भागना पड़ा. इसी बीच मैनेजर ने कहा कि काम उसके बिना रुक जाएगा, इसलिए वह वहीं से कोडिंग करे. वह वेटिंग एरिया में बैठकर काम करने की कोशिश करता रहा, लेकिन मानसिक रूप से टूट चुका था. चार दिनों तक अस्पताल से काम करने के बाद भी वह काम पूरा नहीं कर पाया, ऊपर से उस पर KT सत्र लेने का भी दबाव डाला गया. वह शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुका था.

 सोशल मीडिया पर कहानी वायरल

इंजीनियर की ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई. लोग मैनेजर और कंपनी की संवेदनहीनता पर भड़क गए. एक यूजर ने लिखा, “इतने निर्दयी लोग कैसे हो सकते हैं? उनकी प्लानिंग आपकी जिम्मेदारी नहीं है.” कई लोगों ने उसे HR में शिकायत करने, मेडिकल लीव लेने और मानसिक शांति के लिए नौकरी बदलने की सलाह दी. सभी की एक ही राय थी. किसी भी इंसान के लिए परिवार पहले आता है, नौकरी नहीं. यह घटना आज के कॉर्पोरेट सिस्टम की कठोर सच्चाई को उजागर करती है.

Shivam Tiwari

employee story

Trending news

