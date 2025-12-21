स्टेशन पर मां की विदाई, पिता की खामोशी… सोशल मीडिया पर वायरल हुआ इमोशनल वीडियो

Advertisement
रेलवे स्टेशन पर मां की विदाई और पिता की खामोशी का यह सादा सा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. बिना शब्दों के दिखा भारतीय माता-पिता का गहरा प्यार, जिसने लाखों लोगों को भावुक कर दिया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 21, 2025, 07:44 AM IST
सोशल मीडिया पर आए दिन इमोशनल वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जो बिना शोर किए सीधे दिल में उतर जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों लोगों को भावुक कर रहा है. यह कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि रेलवे स्टेशन पर कैद हुआ एक बिल्कुल साधारण सा पल है. इसमें न कोई डायलॉग है, न ड्रामा, बस एक मां, एक पिता और उनके बीच सालों से पनपी खामोश मोहब्बत. यह वीडियो देखकर लोग अपने माता-पिता को याद कर रहे हैं.

इस वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम पर जागृति सहाय (Jagriti Sahay) ने शेयर किया है. वीडियो में वह बताती हैं कि उनकी मां पहली बार अकेले सफर पर निकली हैं. मां 20 दिनों के लिए बेंगलुरु अपने बेटे से मिलने जा रही हैं, जो उनका लंबे समय से देखा गया सपना था. स्टेशन पर मां का उत्साह साफ दिखता है. वहीं, पिता पूरे समय उनके साथ खड़े रहते हैं, सामान संभालते हैं और ट्रेन आने तक एक पल के लिए भी दूर नहीं जाते. यह दृश्य अपने आप में बेहद भावुक है.

पिता की खामोशी ने कह दी सब बातें

वीडियो का सबसे असरदार पल तब आता है, जब जागृति अपने पिता से पूछती हैं, “मम्मी के बिना कैसे मैनेज करोगे? मिस करोगे?” इस सवाल पर पिता कोई जवाब नहीं देते. न मुस्कान, न आंसू, न शब्द. बस एक गहरी चुप्पी. वह शांत खड़े रहते हैं और मां को ट्रेन में बैठते हुए देखते रहते हैं. यही खामोशी लोगों के दिल को छू गई. बिना कुछ कहे, पिता ने अपने प्यार, चिंता और खालीपन को साफ जाहिर कर दिया.

 

कैप्शन ने मां की भूमिका को किया बयां

वीडियो के साथ जागृति ने एक भावुक कैप्शन भी लिखा है. उन्होंने मां को परिवार की रीढ़ बताते हुए लिखा कि कैसे वह हर सुबह सबसे पहले उठती हैं, घर की हर जिम्मेदारी निभाती हैं और कभी थकान या शिकायत जाहिर नहीं करतीं. मां की मुस्कान के पीछे छुपी मेहनत और त्याग को उन्होंने शब्दों में पिरोया. जागृति ने लिखा कि मां की यही मुस्कान पिता की चिंता को ढक लेती है और पूरे परिवार को जोड़कर रखती है. वीडियो वायरल होते ही कमेंट्स की लाइन लग गई. किसी ने लिखा, “पिता की खामोशी सबसे ज़्यादा भारी थी.” एक यूज़र ने कहा, “सालों साथ रहने के बाद प्यार ऐसे ही दिखता है, बिना शब्दों के.” कई लोगों ने लिखा कि इस वीडियो में उन्हें अपने माता-पिता नजर आए. कुछ यूज़र्स भावुक होकर बोले कि आंखों से आंसू रुक नहीं पाए. कुल मिलाकर, यह वीडियो याद दिलाता है कि असली प्यार दिखावे में नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की चुपचाप निभाई गई जिंदगी में छिपा होता है.

