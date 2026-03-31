सलाम है इस जज्बे को! 20 साल से सैनिकों की सेवा कर रही इस मां ने पेश की ममता की सबसे बड़ी मिसाल

Mother Honors Son Heroic Death: चीन के चोंगकिंग शहर में एक मां ने अपने बेटे की याद को जिंदा रखने के लिए ऐसा काम किया, जिसने हर किसी को भावुक कर दिया. झांग शिंगहुई नाम की इस महिला ने पिछले 20 सालों में 1000 से ज्यादा जूते के पैड बनाकर सैनिकों को दिए हैं. उनका बेटा देश की सेवा करते हुए शहीद हो गया था और तभी से उन्होंने यह मिशन शुरू किया.

कैसे हुआ बेटे का बलिदान?

झांग का बेटा गु नू साल 2003 में सेना में भर्ती हुआ था और जल्द ही अपनी यूनिट का डिप्टी लीडर बन गया. साल 2005 में तिब्बत के पहाड़ी इलाके में गश्त के दौरान उसने एक साथी सैनिक को बचाने की कोशिश की, लेकिन भूस्खलन में उसकी जान चली गई. वह उस समय सिर्फ 19 साल का था. यह खबर सुनते ही मां की दुनिया टूट गई.

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दुख को ताकत में कैसे बदला?

जब झांग अपने बेटे की कब्र पर पहुंचीं, तो वहां मौजूद सैनिकों ने उन्हें मां कहकर पुकारा. यह सुनकर उनका दिल भर आया. उन्होंने देखा कि ये सैनिक कितनी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं. उसी समय उन्होंने तय किया कि वह इन सैनिकों के लिए कुछ करेंगी और अपने बेटे की कमी को इस तरह पूरा करेंगी. झांग ने अपने हाथों से बनाए हुए जूते के पैड सैनिकों को देने शुरू किए. उनके लिए यह सिर्फ एक चीज नहीं थी, बल्कि बेटे के लिए उनके प्यार और यादों का प्रतीक था. वह कहती हैं कि पैड को सिलने वाला लंबा धागा उनके दिल की गहराई और बेटे के प्रति उनके लगाव को दिखाता है. हर पैड में एक मां का स्नेह छिपा होता है.

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20 सालों में क्या बदला?

पिछले दो दशकों में झांग सात बार तिब्बत जा चुकी हैं और हर बार सैनिकों के लिए पैड और अपने शहर की खास चीजें लेकर जाती हैं. अब तक वह 1000 से ज्यादा जोड़ी पैड बना चुकी हैं. वह नए भर्ती हुए जवानों को भी सुरक्षित रहने की सलाह देती हैं और उनका हौसला बढ़ाती हैं. 70 साल की उम्र पार करने के बावजूद झांग का हौसला कम नहीं हुआ है. परिवार की चिंता के बावजूद वह कहती हैं कि जब तक उनके हाथ सुई पकड़ सकते हैं और नए सैनिक आते रहेंगे, वह यह काम करती रहेंगी. उनके बेटे के साथी आज भी उन्हें मां कहते हैं और उनका हाल-चाल पूछते रहते हैं. झांग का कहना है कि उन्होंने एक बेटा खोया, लेकिन बदले में कई बेटे पा लिए.