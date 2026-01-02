समंदर में कूद गई मां, जब बेटी के साथ हुआ ये खौफनाक हादसा! सामने आए वीडियो ने थाम दी सांसें

Trending Photos
Cruise Ship Rescue: कहते हैं मां का दिल सबसे पहले खतरे को महसूस करता है और जब बात बच्चे की जान पर आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो इसी सच्चाई को सामने लाता है, जिसमें एक मां ने अपनी चार साल की बेटी को बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की. इस वीडियो ने लाखों लोगों को भावुक कर दिया है और हर कोई मां की बहादुरी को सलाम कर रहा है.
यह खौफनाक हादसा आखिर कहां और कब हुआ?
यह दिल दहला देने वाली घटना बहामास में 21 दिसंबर को, यानी क्रिसमस से ठीक पहले हुई. एक क्रूज शिप पियर पर खड़ा था और उसी दौरान चार साल की बच्ची अचानक फिसलकर समुद्र में गिर गई. बताया जा रहा है कि बच्ची कुछ पलों के लिए अपनी मां से अलग हुई, संतुलन बिगड़ा और वह सीधे पानी में जा गिरी.
यह भी पढ़ें: पटक-पटक कर मारूंगा... आधी रात ऑटो ड्राइवर ने दो लड़कियों को क्यों दी गालियां? देख लें पूरा Video
हालात इतने डरावने क्यों हो गए थे?
मामला तब और खतरनाक हो गया जब बच्ची विशाल क्रूज शिप और पियर के बीच फंस गई. पानी की तेज लहरें, भारी जहाज और तंग जगह ने स्थिति को और भयावह बना दिया. वहां मौजूद लोग यह नजारा देखकर सन्न रह गए और किसी को समझ नहीं आया कि क्या किया जाए. उस वक्त कार्निवल सनराइज नाम का क्रूज शिप वहीं डॉक किया गया था. जैसे ही मां ने अपनी बेटी को समुद्र में गिरते देखा, उसने एक पल भी नहीं सोचा. बिना किसी सुरक्षा के वह सीधे समुद्र में कूद पड़ी. यह सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को प्रतिक्रिया देने का मौका तक नहीं मिला. मां की यह हिम्मत और चौंकाने वाला फैसला देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया.
यह भी पढ़ें: अक्षय खन्ना के FA9LA गाने पर 'असल बलोचियों' का धाकड़ डांस! Viral Video देखकर लोग बोले- यही है ओरिजिनल स्टाइल...
क्रू मेंबर्स ने रेस्क्यू कैसे किया?
घटना की सूचना मिलते ही क्रूज शिप के क्रू मेंबर्स और सिक्योरिटी स्टाफ ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. जहाज से सीढ़ियां और लाइफ रिंग्स समुद्र में फेंकी गईं. कुछ ही मिनटों में मदद मां और बच्ची तक पहुंच गई. इस पूरे रेस्क्यू को वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. जैसे ही बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला गया, वहां मौजूद लोग तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठे. बच्ची को एक महिला की गोद में सौंपा गया, जिसने उसे संभाला और दिलासा दिया. यह दृश्य हर किसी की आंखें नम कर गया और एक बार फिर साबित हुआ कि मां का प्यार किसी भी खतरे से बड़ा होता है.