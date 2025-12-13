मां का आंचल बना हाथी के बच्चे का बसेरा, ऐसा प्यार देख इमोशनल हो गए लोग, देखें वीडियो

Baby Hanthi Ka Video: प्यार और ममता सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं, जानवरों की दुनिया में भी ऐसे दृश्य दिल छू जाते हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक नन्हा हाथी अपनी मां की गोद में चैन की नींद सो रहा है. यह नजारा इतना प्यारा है कि देखने वालों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और आंखें भी नम हो जाती हैं.

इंटरनेट पर आया प्यार का सैलाब

रिटायर्ड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर सुशांत नंदा ने इस वीडियो को शेयर किया है. वीडियो में दिख रहा है कि एक छोटा हाथी अपनी मां की मोड़ी हुई पिछली टांगों पर सिर रखकर गहरी नींद में सोया हुआ है. मां और बच्चा दोनों जमीन पर आराम से लेटे हैं, मानो यह पल दोनों के लिए दुनिया का सबसे सुकून भरा समय हो. वीडियो शेयर करते हुए सुशांत नंदा ने कैप्शन लिखा, "चार टन प्यार पर सो रही है विलासिता. झुर्रियों में लिपटा हुआ शुद्ध प्रेम."

Chotu fast asleep on its mothers lap-Pure love wrapped in wrinkles pic.twitter.com/yev6iNsB1M — Susanta Nanda IFS (Retd) (@susantananda3) July 24, 2025

लोगों के दिलों को छू गया छोटू का प्यार

इस वीडियो को अब तक 1.13 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और लोग लगातार अपनी भावनाएं शेयर कर रहे हैं. किसी ने लिखा, "मांए सच में अद्भुत होती हैं." वहीं एक अन्य यूजर ने कहा, "छोटू के चेहरे की मुस्कान ही सब कुछ कह रही है." लोग छोटे हाथी और उसकी मां की बॉन्डिंग देखकर भावुक हो रहे हैं. वीडियो देखने वाले कई लोगों ने छोटू की नींद में छुपी मासूमियत को महसूस किया. किसी ने इसे अब तक की "सबसे शांतिपूर्ण नींद" कहा, तो किसी ने लिखा, "यही असली लग्जरी है." यह वीडियो सिर्फ एक प्यारा पल नहीं दिखाता, बल्कि यह भी साबित करता है कि हाथी जैसे विशाल जानवर भी गहरे भावनात्मक और सामाजिक होते हैं. उनकी पारिवारिक बॉन्डिंग और ममता हमें इंसानों को भी रिश्तों की अहमियत याद दिलाती है.