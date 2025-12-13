Advertisement
trendingNow13039156
Hindi Newsजरा हटकेमां का आंचल बना हाथी के बच्चे का बसेरा, ऐसा प्यार देख इमोशनल हो गए लोग, देखें वीडियो

मां का आंचल बना हाथी के बच्चे का बसेरा, ऐसा प्यार देख इमोशनल हो गए लोग, देखें वीडियो

Hanthi Ka Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जिसमें नन्हा हाथी अपनी मां की गोद में सुकून से सो रहा है. सुशांत नंदा द्वारा शेयर किए इस वीडियो को 1.13 लाख से ज्यादा व्यूज मिले हैं. मां-बेटे का यह प्यार लोगों के दिल छू रहा है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 13, 2025, 08:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मां का आंचल बना हाथी के बच्चे का बसेरा, ऐसा प्यार देख इमोशनल हो गए लोग, देखें वीडियो

Baby Hanthi Ka Video: प्यार और ममता सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं, जानवरों की दुनिया में भी ऐसे दृश्य दिल छू जाते हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक नन्हा हाथी अपनी मां की गोद में चैन की नींद सो रहा है. यह नजारा इतना प्यारा है कि देखने वालों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और आंखें भी नम हो जाती हैं.

इंटरनेट पर आया प्यार का सैलाब

रिटायर्ड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर सुशांत नंदा ने इस वीडियो को शेयर किया है. वीडियो में दिख रहा है कि एक छोटा हाथी अपनी मां की मोड़ी हुई पिछली टांगों पर सिर रखकर गहरी नींद में सोया हुआ है. मां और बच्चा दोनों जमीन पर आराम से लेटे हैं, मानो यह पल दोनों के लिए दुनिया का सबसे सुकून भरा समय हो. वीडियो शेयर करते हुए सुशांत नंदा ने कैप्शन लिखा, "चार टन प्यार पर सो रही है विलासिता. झुर्रियों में लिपटा हुआ शुद्ध प्रेम."

Add Zee News as a Preferred Source

 

लोगों के दिलों को छू गया छोटू का प्यार

इस वीडियो को अब तक 1.13 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और लोग लगातार अपनी भावनाएं शेयर कर रहे हैं. किसी ने लिखा, "मांए सच में अद्भुत होती हैं." वहीं एक अन्य यूजर ने कहा, "छोटू के चेहरे की मुस्कान ही सब कुछ कह रही है." लोग छोटे हाथी और उसकी मां की बॉन्डिंग देखकर भावुक हो रहे हैं. वीडियो देखने वाले कई लोगों ने छोटू की नींद में छुपी मासूमियत को महसूस किया. किसी ने इसे अब तक की "सबसे शांतिपूर्ण नींद" कहा, तो किसी ने लिखा, "यही असली लग्जरी है." यह वीडियो सिर्फ एक प्यारा पल नहीं दिखाता, बल्कि यह भी साबित करता है कि हाथी जैसे विशाल जानवर भी गहरे भावनात्मक और सामाजिक होते हैं. उनकी पारिवारिक बॉन्डिंग और ममता हमें इंसानों को भी रिश्तों की अहमियत याद दिलाती है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Baby Hanthibaby elephant viral video

Trending news

नाम बदला, नियम बदले, दिन बढ़े; में क्या-क्या सुधार किए गए और गांवों को क्या मिलेगा?
MGNREGA
नाम बदला, नियम बदले, दिन बढ़े; में क्या-क्या सुधार किए गए और गांवों को क्या मिलेगा?
जिसने रेल की पटरी हटाई, 148 मौतें...जमानत मांगने पर बोला SC, इसमें तो मौत की सजा है
Supreme Court News
जिसने रेल की पटरी हटाई, 148 मौतें...जमानत मांगने पर बोला SC, इसमें तो मौत की सजा है
Monsson Alert: पहाड़ों से मैदानों तक और मौसम खराब होगा; यहां हो सकती है जमकर बारिश
imd india weather update heavy fog cold wave delhi kashmir himachal pradesh snowfall
Monsson Alert: पहाड़ों से मैदानों तक और मौसम खराब होगा; यहां हो सकती है जमकर बारिश
Ahmedabad plane crash: गुजरात प्लेन हादसे को हुए 6 महीने, वकील ने किया बड़ा खुलासा
ahmedabad plane crash
Ahmedabad plane crash: गुजरात प्लेन हादसे को हुए 6 महीने, वकील ने किया बड़ा खुलासा
भारत-चीन के बीच नए सिरे से चर्चा, वैश्विक चुनौतियों के साथ कारोबारी मुद्दों पर मंथन
india china talks
भारत-चीन के बीच नए सिरे से चर्चा, वैश्विक चुनौतियों के साथ कारोबारी मुद्दों पर मंथन
देश कभी नहीं भूलेगा वो दिन, जब लोकतंत्र के मंदिर को हुई थी दहलाने की कोशिश
parliament attack news
देश कभी नहीं भूलेगा वो दिन, जब लोकतंत्र के मंदिर को हुई थी दहलाने की कोशिश
वीर सावरकर ने रखी थी 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' की नींव, प्रतिमा के अनावरण पर बोले शाह
amit shah
वीर सावरकर ने रखी थी 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' की नींव, प्रतिमा के अनावरण पर बोले शाह
संसद पर आतंकी हमले की आज 24वीं बरसी, शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा देश
13 December
संसद पर आतंकी हमले की आज 24वीं बरसी, शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा देश
DNA: 'जब तक मस्जिद नहीं बन जाती, हर जुमे...', सस्पेंड TMC MLA हुमायूं कबीर का दावा
tmc mla humayun kabir
DNA: 'जब तक मस्जिद नहीं बन जाती, हर जुमे...', सस्पेंड TMC MLA हुमायूं कबीर का दावा
'Dhurandhar' की कायल हुईं महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा, विरोध के बीच फिल्म की तारीफ
Dhurandhar Film
'Dhurandhar' की कायल हुईं महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा, विरोध के बीच फिल्म की तारीफ