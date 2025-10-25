मां ने बेटियों के सामने रखा अजीबोगरीब ऑफर; शादी नहीं करोगी तो मिलेंगे ₹29 लाख, जानिए इस ऑफर के पीछे की वजह

Advertisement
Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 25, 2025, 12:33 PM IST
Viral News: हर मां-बाप चाहते हैं कि उनकी बेटियों की शादी धूमधाम से हो, लेकिन अमेरिका की एक महिला ने इसके बिल्कुल उलट सोच दिखाई है. इस मां ने अपनी बेटियों को एक अनोखा प्रस्ताव दिया. अगर वे शादी नहीं करतीं या फिर सादा, छोटे स्तर पर शादी करती हैं, तो उन्हें ₹29 लाख नकद इनाम मिलेगा. महिला का यह फैसला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. अब तक लाखों लोग उनके इस ऑफर पर प्रतिक्रिया दे चुके हैं, और कई लोग इसे “आधुनिक सोच वाली मां” का कदम बता रहे हैं.

 शादी न करने पर 29 लाख का इनाम

अमेरिका की रहने वाली केट नाम की इस महिला ने अपने वायरल वीडियो में कहा, “मैं अपनी हर बेटी को $35,000 (लगभग ₹29 लाख) दूंगी अगर वे शादी नहीं करतीं या फिर बहुत साधारण तरीके से शादी करें.” उनके मुताबिक, यह पैसा शादी में खर्च करने की बजाय बेटियों की भविष्य की सुरक्षा के लिए होना चाहिए. उनका कहना है कि शादी के लिए भारी-भरकम खर्च और कर्ज़ लेना समझदारी नहीं, बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है.

 कर्ज़ से सीखा सबक

केट ने बताया कि यह सोच उन्हें अपनी ही जिंदगी से मिली है. उन्होंने कहा, “मेरी शादी बहुत बड़ी और भव्य थी — बड़ा हॉल, महंगा गाउन, शानदार रिसेप्शन , लेकिन इस सपनों की शादी ने हमें पांच साल तक कर्ज़ चुकाने पर मजबूर कर दिया.**” अब वह नहीं चाहतीं कि उनकी बेटियां वही गलती दोहराएं. उन्होंने साफ कहा, “या तो शादी करो, या मुझसे चेक लो, दोनों नहीं.”

अमेरिका में शादी का बढ़ता खर्च

केट का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका में शादियों का खर्च तेजी से बढ़ रहा है. न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में एक औसत शादी पर करीब ₹22 लाख तक खर्च होता है, जबकि न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी जैसे शहरों में यह खर्च ₹44 लाख तक पहुंच जाता है. ऐसे में कई लोग मानते हैं कि केट की यह पहल न केवल सोच में बदलाव दिखाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन की शुरुआत भव्यता से नहीं, समझदारी से करनी चाहिए.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

