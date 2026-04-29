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Hindi Newsजरा हटके63 किलो वजन घटाते ही बदला मिजाज! 3 बच्चों की मां ने फिट होते ही पति को दे दिया तलाक, बोली-I Deserve Better

63 किलो वजन घटाते ही बदला मिजाज! 3 बच्चों की मां ने फिट होते ही पति को दे दिया तलाक, बोली-'I Deserve Better'

Woman Divorced Husband after Weight Loss: वजन घटाना अक्सर आत्मविश्वास बढ़ाता है, लेकिन ब्रिटेन की एक महिला के लिए यह उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला फैसला साबित हुआ. 63 किलो वजन कम करने के बाद उसे अहसास हुआ कि वह अपने मौजूदा रिश्ते में खुश नहीं है और उसने अपनी शादी खत्म करने का फैसला कर लिया.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 29, 2026, 11:42 AM IST
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Woman Divorced Husband after Weight Loss: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक महिला की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी (बदलाव का सफर) चर्चा का विषय बनी हुई है. इसमें ब्रिटेन की रहने वाली 3 बच्चों की मां नताली स्ट्रेंज (Natalie Strange) ने जब अपना 63 किलो वजन कम किया, तो उन्हें अपनी ताकत और आत्मसम्मान का अहसास हुआ. लेकिन इस बदलाव का अंत उन्होंने अपने 18 साल पुराने रिश्ते को तोड़कर किया. महिला का कहना है कि पतली होने के बाद उनकी 'आंखें खुल गईं'. महिला का तर्क है कि वजन कम होने के बाद उसे अहसास हुआ कि उसका पति उसके लायक नहीं है और वह अब अपनी जिंदगी में कुछ 'बेहतर' की हकदार है.

पहले थी परेशान, अब बदली पूरी जिंदगी

नॉर्विच (Norwich) की रहने वाली नताली स्ट्रेंज (Natalie Strange) ने बताया कि एक समय ऐसा था, जब वह अपने वजन और लाइफस्टाइल से काफी परेशान थी. उसका वजन इतना बढ़ गया था कि रोजमर्रा के काम करना भी मुश्किल लगने लगा था. धीरे-धीरे उसका आत्मविश्वास भी कम होता जा रहा था और वह खुद को लेकर अच्छा महसूस नहीं करती थी.

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वजन घटाने का लिया बड़ा फैसला

फिर उसने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया. उसने एक खास तरह के वेट लॉस इंजेक्शन का सहारा लिया और अपने खान-पान और आदतों में बदलाव करना शुरू किया. धीरे-धीरे उसका वजन कम होने लगा. कुछ महीनों में ही उसने करीब 63 किलो तक वजन घटा लिया. इस बदलाव के बाद उसकी सेहत में सुधार हुआ और सबसे बड़ा फर्क उसके आत्मविश्वास में दिखा.

नई जिंदगी के साथ बदला नजरिया

महिला का कहना है कि जब उसका वजन कम हुआ, तो सिर्फ शरीर ही नहीं बदला, बल्कि सोच भी बदल गई. उसे महसूस हुआ कि वह अब पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर हो गई है. उसने खुद को एक नई नजर से देखना शुरू किया और वह सोचने लगी कि अब वह अपने लिए बेहतर फैसले लेने लगी है.

रिश्ते में आने लगी दूरी

वजन कम करने के बाद महिला और उसके पति के रिश्तों में भारी बदलाव आने लगा. महिला ने बताया कि उसके और उसके पति के बीच पहले जैसी बात नहीं रही. दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी और सोच में फर्क साफ नजर आने लगा. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि ऐसे बड़े बदलाव के बाद कई लोगों के रिश्तों में तनाव बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों की जिंदगी की दिशा अलग हो जाती है.

आखिरकार लिया बड़ा फैसला

आखिरकार महिला ने अपने पति से अलग होने का फैसला ले लिया. उसने साफ कहा कि अब वह अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती है और उसे लगता है कि वह इससे बेहतर जिंदगी की हकदार है. जैसे ही यह कहानी सामने आई, सोशल मीडिया पर लोगों की राय बंट गई. कुछ लोगों ने महिला के फैसले का समर्थन किया और कहा कि अगर कोई अपने लिए बेहतर जिंदगी चाहता है, तो यह गलत नहीं है. वहीं कुछ लोगों ने इसे रिश्तों के लिए चिंता की बात बताया और कहा कि सिर्फ बदलाव की वजह से रिश्ते टूटना सही नहीं है.

वजन घटाने से सिर्फ शरीर नहीं बदलता

एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा वजन कम करता है, तो उसका आत्मविश्वास और सोच दोनों बदल जाते हैं. ऐसे में कई बार रिश्तों में भी बदलाव आ जाता है, क्योंकि दोनों लोग एक जैसे नहीं रह जाते. हाल के समय में ऐसी कई कहानियां सामने आई हैं, जहां बड़े बदलाव के बाद लोगों ने अपनी जिंदगी के बड़े फैसले लिए. कुछ लोग इसे 'नई शुरुआत' मानते हैं, तो कुछ इसे रिश्तों के लिए चुनौती बताते हैं.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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