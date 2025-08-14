मां को दिखी 'Labubu Doll' तो घर के मंदिर में करने लगी पूजा, बोलीं- राम राम जी... बेटी का प्रैंक Video वायरल
मां को दिखी 'Labubu Doll' तो घर के मंदिर में करने लगी पूजा, बोलीं- राम राम जी... बेटी का प्रैंक Video वायरल

Indian Woman Viral Video: एक भारतीय महिला पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ एक Labubu Doll नाम के प्लश टॉय की पूजा करती नजर आ रही है. यह टॉय एक अजीब-से दांतों वाला प्यारा-सा गुड्डा है, जिसे महिला ने एक चीनी देवी समझ लिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 14, 2025, 10:36 AM IST
Labubu doll Worship: सोशल मीडिया पर एक मजेदार और हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक भारतीय महिला पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ एक Labubu Doll नाम के प्लश टॉय की पूजा करती नजर आ रही है. यह टॉय एक अजीब-से दांतों वाला प्यारा-सा गुड्डा है, जिसे महिला ने एक चीनी देवी समझ लिया. वीडियो में वह पारंपरिक तरीके से आरती करती हैं, प्रसाद चढ़ाती हैं और पूरी भक्ति से पूजा करती दिखती हैं. दरअसल, उनकी बेटी ने प्रैंक करते हुए उन्हें बताया था कि यह चीनी भगवान हैं, और इसी कंफ्यूजन में महिला ने पूजा शुरू कर दी.

Labubu Doll आखिर है क्या?

Labubu किसी देवी-देवता का नाम नहीं, बल्कि एक पॉप-कल्चर कलेक्टिबल टॉय है. इसे हांगकांग के आर्टिस्ट कसिंग लंग ने नॉर्डिक माइथोलॉजी से प्रेरित होकर बनाया था. 2019 में लॉन्च होने के बाद से यह टॉय दुनिया भर में फैशन सिंबल बन चुका है. इसे खासकर Gen Z लोग पसंद करते हैं और कई सेलेब्रिटीज जैसे ब्लैकपिंक की लिजा, रिहाना और दुआ लिपा के हैंडबैग पर भी यह देखा गया है. इसकी कीमत आम वर्जन के लिए लगभग ₹1,744 से शुरू होकर दुर्लभ वर्जन के लिए ₹10.5 लाख तक जाती है.

 

 

वीडियो पर सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया क्या रही?

इस वीडियो को “जय लाबुबू” कैप्शन के साथ पोस्ट किया गया और इंटरनेट पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं. कुछ लोगों ने इसे बेहद मजेदार कहा, तो कुछ ने भारतीय भक्ति संस्कृति की खुलेपन की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, “यह मासूमियत की आखिरी पीढ़ी है.” वहीं, किसी ने मजाक में लिखा, “ऐसे ही नए धर्म शुरू होते हैं- कोई कुछ बना देता है, लोग मान लेते हैं.”

क्यों बना Labubu का इतना क्रेज?

Labubu का डिजाइन और लिमिटेड एडिशन लॉन्च इसे कलेक्टर्स के बीच खास बनाते हैं. हर नए वर्जन के आने पर लोग इसे खरीदने के लिए लाइन लगा देते हैं. इसके अनोखे लुक और मशहूर हस्तियों द्वारा इस्तेमाल करने के कारण यह आज भी सोशल मीडिया पर चर्चा में रहता है.

क्या सभी को Labubu पसंद है?

हालांकि, हर कोई Labubu का फैन नहीं है. कुछ लोग मानते हैं कि इसका लुक डरावना है और इसमें निगेटिव एनर्जी है. कुछ आलोचक इसे हॉलीवुड फिल्म The Exorcist के डेमन “Pazuzu” से भी जोड़ते हैं. लेकिन इसके चाहने वालों के लिए यह सिर्फ एक कलेक्टिबल नहीं, बल्कि एक ट्रेंड और स्टेटस सिंबल है.

