होमवर्क न करने पर मम्मी ने ऐसे की सर्विस, Video देखकर आ जाएगी स्कूल के दिनों की याद

Hindi Newsजरा हटकेहोमवर्क न करने पर मम्मी ने ऐसे की सर्विस, Video देखकर आ जाएगी स्कूल के दिनों की याद

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक लड़के का वीडियो वायरल हो रहा है जो स्कूल का होमवर्क न करने पर मम्मी से मार खा रहा है. आजकल ये कम ही देखने को मिलता है, वीडियो देखकर आपको अपने स्कूल टाइम की याद आ जाएगी.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 31, 2025, 12:58 PM IST
Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर बच्चों की कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. बच्चे पढ़ाई करने में आनाकानी करते हैं तो स्कूल में डांट पड़ती है. क्लास रूम के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. आज के समय में बच्चों को पीटने का चलन लगभग खत्म हो गया है आप अपने स्कूल टाइम को याद कीजिए जब पढ़ाई न करने पर मास्टर जी मारते थे और स्कूल में मार पड़ी है ये बात घर पता चल जाए जो घर वाले भी हाथ साफ करते थे. सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 2 दिन की छुट्टी के बाद भी बच्चे ने स्कूल का काम नहीं किया तो मम्मी ने अच्छी तरह क्लास लगा दी. इस दौरान बहन ने वीडियो बना लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ये वीडियो आपको अपने स्कूल टाइम की याद दिला देगा.

मम्मी ने कैसे की सर्विस?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक लड़का अपनी मम्मी के सामने बैठा है और हंस भी रहा है. पीछे से वीडियो बना रही बहन कहती है कि मम्मी इसकी सर्विस करने आई हैं. इसके बाद वीडियो में दिखता है कि मम्मी बच्चे की नोटबुक लेकर याद किया हुआ चैप्टर सुनने लगती है जोकि वो सुना नहीं पाता है. इसके बाद मम्मी का पारा हाई हो जाता है और कंघी से ही टूट पड़ती हैं और अच्छी तरह सर्विस कर देती हैं. आखिर में मार पड़ने के बाद बच्चा रोने लगता है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें: शादी तो होती रहेगी... फेरों से पहले दूल्हा-दुल्हन ने देखा फेवरेट टीवी शो, Video वायरल

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by रिया (@_riri.bear)

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @_riri.bear नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 83 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "ये होती है गुड पेरेंटिंग." 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

school daysSchool homeworkViral Video

