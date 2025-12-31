होमवर्क न करने पर मम्मी ने ऐसे की सर्विस, Video देखकर आ जाएगी स्कूल के दिनों की याद

Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर बच्चों की कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. बच्चे पढ़ाई करने में आनाकानी करते हैं तो स्कूल में डांट पड़ती है. क्लास रूम के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. आज के समय में बच्चों को पीटने का चलन लगभग खत्म हो गया है आप अपने स्कूल टाइम को याद कीजिए जब पढ़ाई न करने पर मास्टर जी मारते थे और स्कूल में मार पड़ी है ये बात घर पता चल जाए जो घर वाले भी हाथ साफ करते थे. सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 2 दिन की छुट्टी के बाद भी बच्चे ने स्कूल का काम नहीं किया तो मम्मी ने अच्छी तरह क्लास लगा दी. इस दौरान बहन ने वीडियो बना लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ये वीडियो आपको अपने स्कूल टाइम की याद दिला देगा.

मम्मी ने कैसे की सर्विस?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक लड़का अपनी मम्मी के सामने बैठा है और हंस भी रहा है. पीछे से वीडियो बना रही बहन कहती है कि मम्मी इसकी सर्विस करने आई हैं. इसके बाद वीडियो में दिखता है कि मम्मी बच्चे की नोटबुक लेकर याद किया हुआ चैप्टर सुनने लगती है जोकि वो सुना नहीं पाता है. इसके बाद मम्मी का पारा हाई हो जाता है और कंघी से ही टूट पड़ती हैं और अच्छी तरह सर्विस कर देती हैं. आखिर में मार पड़ने के बाद बच्चा रोने लगता है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @_riri.bear नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 83 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "ये होती है गुड पेरेंटिंग."

