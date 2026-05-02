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Hindi Newsजरा हटकेमौत के सामने भी नहीं हारी ममता! बरगी डैम हादसे में मां ने पेश की मिसाल, एक साथ रो पड़ा पूरा देश

मौत के सामने भी नहीं हारी ममता! बरगी डैम हादसे में मां ने पेश की मिसाल, एक साथ रो पड़ा पूरा देश

Bargi Dam Accident Mother Sacrifice: मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम के बैकवाटर में एक नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया. इस चीख-पुकार के बीच एक मां ने अपनी ममता की वह मिसाल पेश की, जिसे सुनकर लोगों का कलेजा कांप उठा. अब सोशल मीडिया पर यह कहानी जंगल में आग की तरह फैल रही है और लोग इसे 'मां की ममता का सर्वोच्च बलिदान' बता रहे हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 02, 2026, 09:29 AM IST
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Image credit: X/@khansalman88177
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Bargi Dam Accident Mother Sacrifice: मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी बांध (Bargi Dam) के पास हुए एक दर्दनाक हादसे ने पूरे देश की आंखों में आंसू ला दिए हैं. लेकिन इस त्रासदी के बीच 'मां की ममता' की एक ऐसी कहानी सामने आई है, जिसने साबित कर दिया कि एक मां अपने बच्चों के लिए मौत से भी लोहा ले सकती है. सोशल मीडिया पर लोग इस बहादुर मां को सलाम कर रहे हैं और उनकी जांबाजी की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. इस घटना की पूरी कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी. आइए, जानते हैं क्या है पूरा मामला?

क्या था पूरा मामला?

मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले स्थित बरगी डैम में गुरुवार शाम करीब 5:30 बजे 40 से अधिक पर्यटकों से भरा एक क्रूज अचानक तेज तूफान के कारण पलट गया. इस हादसे में अब तक कुछ लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है. इस हादसे से कई लोगों को सुरक्षित बचाया भी जा चुका है. हादसे के 14 घंटे बाद जब आगरा से आई पैरामिलिट्री डाइविंग टीम पानी की गहराइयों में उतरी, तो उनके सामने एक ऐसा मंजर था, जिसे देख गोताखोरों की आंखें भी नम हो गईं. क्रूज के मलबे में डाइविंग टीम को दो शव एक साथ मिले. यह दर्दनाक तस्वीर मरिना मैसी और उसके 4 साल के बेटे त्रिशान की है.

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रेस्क्यू टीम ने अंदर का जो मंजर बयां किया

रेस्क्यू टीम के सदस्य ने बताया कि मरिना ने अपने बेटे त्रिशान को हादसे के दौरान इतनी मजबूती से अपनी लाइफ जैकेट के भीतर समेट लिया था कि मौत का मंजर भी उन्हें अलग नहीं कर सका. पानी के भारी दबाव और आखिरी हिचकी के बीच भी मां की बाहें अपनी संतान के लिए कवच बनी हुई थीं. ममता का यह बंधन इतना अटूट था कि रेस्क्यू टीम को उन्हें अलग करने में भारी मशक्कत करनी पड़ी. यह दृश्य न सिर्फ दर्दनाक है, बल्कि ममता, साहस और त्याग की गहरी मिसाल भी पेश करता है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने की तारीफ

रेस्क्यू में जुटी टीम ने जब इन मां-बेटे को बाहर निकाला, तो इनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. इसमें एक मां अपने बच्चे को अपनी लाइफ जैकेट के भीतर समेटे हुए नजर आ रही थी. तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो मां ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अंत तक कोशिश की हो, लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था. लोग इस मां के बलिदान को नमन कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि दुनिया में मां के प्यार से बढ़कर कुछ नहीं, मौत भी उसे हरा नहीं पाई.

सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक यूजर ने लिखा कि जबलपुर के बरगी डैम (Bargi Dam) में हुआ यह हादसा मां की ममता की एक ऐसी मिसाल बन गया है, जिसने पूरे देश को भावुक कर दिया है. वहीं एक और यूजर ने इस हादसे में मां-बेटे की AI से बनी फोटो शेयर कर लिखा, 'जबलपुर क्रूज हादसे की सबसे ज्यादा भावुक करने वाली तस्वीर, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता.'

एक और यूजर ने लिखा कि 'मौत के आगे मां की ममता हार गई, लेकिन इस तस्वीर ने अंदर तक झकझोर कर रख दिया.!' आपको बता दें कि इस हादसे की बहुत से लोग जो फोटो मां-बेटे की बताकर शेयर कर रहे हैं, वह AI जनरेटेड फोटो है. एक्स पर मिथिलेश कुमार ठाकुर नाम के यूजर ने एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि 'मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी में हुए क्रूज हादसे की यह तस्वीर दिल को चीर देने वाली है.'

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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Bargi Dam accidentBargi Dam Cruise RescueMother's love viral storyMother hugging son

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