मौत के सामने भी नहीं हारी ममता! बरगी डैम हादसे में मां ने पेश की मिसाल, एक साथ रो पड़ा पूरा देश

Bargi Dam Accident Mother Sacrifice: मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी बांध (Bargi Dam) के पास हुए एक दर्दनाक हादसे ने पूरे देश की आंखों में आंसू ला दिए हैं. लेकिन इस त्रासदी के बीच 'मां की ममता' की एक ऐसी कहानी सामने आई है, जिसने साबित कर दिया कि एक मां अपने बच्चों के लिए मौत से भी लोहा ले सकती है. सोशल मीडिया पर लोग इस बहादुर मां को सलाम कर रहे हैं और उनकी जांबाजी की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. इस घटना की पूरी कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी. आइए, जानते हैं क्या है पूरा मामला?

क्या था पूरा मामला?

मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले स्थित बरगी डैम में गुरुवार शाम करीब 5:30 बजे 40 से अधिक पर्यटकों से भरा एक क्रूज अचानक तेज तूफान के कारण पलट गया. इस हादसे में अब तक कुछ लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है. इस हादसे से कई लोगों को सुरक्षित बचाया भी जा चुका है. हादसे के 14 घंटे बाद जब आगरा से आई पैरामिलिट्री डाइविंग टीम पानी की गहराइयों में उतरी, तो उनके सामने एक ऐसा मंजर था, जिसे देख गोताखोरों की आंखें भी नम हो गईं. क्रूज के मलबे में डाइविंग टीम को दो शव एक साथ मिले. यह दर्दनाक तस्वीर मरिना मैसी और उसके 4 साल के बेटे त्रिशान की है.

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रेस्क्यू टीम ने अंदर का जो मंजर बयां किया

रेस्क्यू टीम के सदस्य ने बताया कि मरिना ने अपने बेटे त्रिशान को हादसे के दौरान इतनी मजबूती से अपनी लाइफ जैकेट के भीतर समेट लिया था कि मौत का मंजर भी उन्हें अलग नहीं कर सका. पानी के भारी दबाव और आखिरी हिचकी के बीच भी मां की बाहें अपनी संतान के लिए कवच बनी हुई थीं. ममता का यह बंधन इतना अटूट था कि रेस्क्यू टीम को उन्हें अलग करने में भारी मशक्कत करनी पड़ी. यह दृश्य न सिर्फ दर्दनाक है, बल्कि ममता, साहस और त्याग की गहरी मिसाल भी पेश करता है.

जबलपुर के बरगी डैम (Bargi Dam) में हुआ यह हादसा माँ की ममता की एक ऐसी मिसाल बन गया है जिसने पूरे देश को भावुक कर दिया है। तेज तूफान और भारी बारिश के कारण नर्मदा नदी के बरगी डैम जलाशय में 43 यात्रियों को ले जा रहा एक टूरिस्ट क्रूज अचानक पलट गया, जब क्रूज डूबने लगा और चारों तरफ… pic.twitter.com/7T8caucBE1 Vishal Mohan Yadav (@VishalMYadav_) May 1, 2026

सोशल मीडिया पर लोगों ने की तारीफ

रेस्क्यू में जुटी टीम ने जब इन मां-बेटे को बाहर निकाला, तो इनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. इसमें एक मां अपने बच्चे को अपनी लाइफ जैकेट के भीतर समेटे हुए नजर आ रही थी. तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो मां ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अंत तक कोशिश की हो, लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था. लोग इस मां के बलिदान को नमन कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि दुनिया में मां के प्यार से बढ़कर कुछ नहीं, मौत भी उसे हरा नहीं पाई.

सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक यूजर ने लिखा कि जबलपुर के बरगी डैम (Bargi Dam) में हुआ यह हादसा मां की ममता की एक ऐसी मिसाल बन गया है, जिसने पूरे देश को भावुक कर दिया है. वहीं एक और यूजर ने इस हादसे में मां-बेटे की AI से बनी फोटो शेयर कर लिखा, 'जबलपुर क्रूज हादसे की सबसे ज्यादा भावुक करने वाली तस्वीर, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता.'

माँ को सबसे बड़ा योद्धा क्यों कहा जाता हैं यह तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश जबलपुर नर्मदा नदी की घटना आप सबको पता ही होगा 40 लोग सवार थे क्रूज पर करीब 9 लोगो की मौत हुई हैं जिसने यह माँ बेटे का भी मौत हो चुकी हैं यह फोटो AI से बनाया गया हैं शुभ प्रभात वंदन X pic.twitter.com/RUFqgoxyCm — PRAMOD SINGH RAGHUVANSHI (@pramodsin01) May 2, 2026

एक और यूजर ने लिखा कि 'मौत के आगे मां की ममता हार गई, लेकिन इस तस्वीर ने अंदर तक झकझोर कर रख दिया.!' आपको बता दें कि इस हादसे की बहुत से लोग जो फोटो मां-बेटे की बताकर शेयर कर रहे हैं, वह AI जनरेटेड फोटो है. एक्स पर मिथिलेश कुमार ठाकुर नाम के यूजर ने एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि 'मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी में हुए क्रूज हादसे की यह तस्वीर दिल को चीर देने वाली है.'

आखिरी सांस तक बच्चे को सीने से लगाए रही मां—नर्मदा हादसे ने झकझोरा दिल जबलपुर से सामने आई इस त्रासदी ने पूरे देश को भावुक कर दिया है। नर्मदा नदी में हुए क्रूज हादसे के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो रही हैं—एक मां अपने मासूम बच्चे को सीने से लगाए… pic.twitter.com/QAAOcCUduB — PanSam (@PankajBazal1) May 1, 2026

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