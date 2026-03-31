एक साथ दो जुड़वां भाइयों के साथ संबंध... अब डॉक्टर भी नहीं बता पा रहे कौन है बच्चे का बाप?

मेडिकल साइंस ने आज बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन कभी-कभी कुदरत ऐसे पेंच फंसा देती है कि बड़े-बड़े वैज्ञानिक और जज भी सिर खुजलाने लगते हैं. लंदन से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने दो एक जैसे दिखने वाले जुड़वां भाइयों के साथ शारीरिक संबंध बनाए. अब मुसीबत यह है कि वह महिला खुद और कानून यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि उसके बच्चे का असली पिता कौन है. डीएनए टेस्ट भी इस मामला को नहीं सुलझा पा रहा है क्योंकि दोनों भाइयों का जेनेटिक ढांचा एक जैसा है. यह मामला अब लंदन के कोर्ट ऑफ अपील तक पहुंच गया है, जिसने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने सबको हैरान कर दिया है.

स्काई न्यूज के मुताबिक, इस मामले की सबसे बड़ी उलझन वैज्ञानिक है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान विशेषज्ञों ने बताया कि वर्तमान डीएनए तकनीक यह पहचानने में असमर्थ है कि दोनों जुड़वां भाइयों में से पिता कौन है. चूंकि दोनों आइडेंटिकल ट्विंस हैं, इसलिए उनका डीएनए लगभग एक जैसा है. जज मेडलेन रियरडन ने पाया कि महिला ने गर्भधारण वाले महीने में दोनों भाइयों के साथ मात्र चार दिनों के अंतर पर संबंध बनाए थे. इस वजह से तकनीकी रूप से दोनों में से किसी के भी पिता होने की बराबर संभावना है. हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य में शायद कोई ऐसी महंगी तकनीक आए जो इस फर्क को मिटा सके. लेकिन फिलहाल विज्ञान के पास इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं है.

क्या बर्थ सर्टिफिकेट पर दर्ज 'पिता' का नाम अब हटा दिया जाएगा?

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शुरुआत में दोनों भाइयों में से एक का नाम बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र पर पिता के रूप में दर्ज कर दिया गया था. लेकिन महिला और दूसरे जुड़वां भाई ने इस पर आपत्ति जताई और अदालत का दरवाजा खटखटाया. वे चाहते थे कि कानूनी रूप से सही पिता की पहचान हो और उसे जिम्मेदारी मिले. फैमिली कोर्ट के जज ने पहले तो नाम हटाने से इनकार कर दिया था. लेकिन अब 'कोर्ट ऑफ अपील' के सीनियर जज सर एंड्रयू मैकफर्लेन ने आदेश दिया है कि जिस भाई का नाम रजिस्टर में दर्ज है, उसकी 'पैरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी' यानी पिता वाली जिम्मेदारी फिलहाल खत्म कर दी जाए. कोर्ट का मानना है कि गलत पहचान के साथ जिम्मेदारी देना सही नहीं है.

क्या जुड़वां भाई जिम्मेदार हैं?

पूर्व जज मेडलीन रियरडॉन ने पाया था कि दोनों भाइयों ने महिला के साथ उस महीने चार दिन के भीतर संबंध बनाए थे, जब बच्चा P का जन्म हुआ. इसलिए यह “समान रूप से संभव” था कि कोई भी भाई पिता हो सकता है. सर एंड्रयू ने कहा कि जिस जुड़वां का नाम पहले पिता के रूप में दर्ज था. वह अब पिता की कानूनी जिम्मेदारी नहीं रखेगा. लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यह साबित नहीं हुआ कि दूसरा भाई पिता नहीं है. अदालत ने साफ किया कि तथ्य न साबित होने का मतलब यह नहीं कि उसका उल्टा सच है.

अगला कदम क्या होगा?

जज ने यह भी माना कि जब बच्चा P बड़ा हो जाएगा. तब संभवतः विज्ञान द्वारा पिता की पहचान करना आसान हो सकता है. फिलहाल, बच्चे की कानूनी सुरक्षा और जिम्मेदारी विवादित बनी हुई है. मामले की सुनवाई जारी है और अदालत आगे तर्क सुनकर अंतिम फैसला लेगी. यह मामला न केवल कानूनी जटिलताओं का उदाहरण है, बल्कि यह विज्ञान और कानून के बीच आने वाली सीमाओं को भी दिखाता है. लोगों के लिए यह केस एक अनोखी और चौंकाने वाली कहानी बन चुका है.