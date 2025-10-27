Advertisement
सुबह को देर तक सोते थे बच्चे, मां रूम में बुला लाई बैंज-बाजे वाले और फिर जो हुआ...

Viral Video: एक मां अपने बच्चों की लेट उठने की आदत से इतनी परेशान हुई कि वो सुबह-सुबह बैंड बाजे वालों को ही बुला लाई. बच्चों के कमरे में जाकर जब बैंड-बाजा बजा तो बच्चे का रिएक्शन और रूम का नजारा देखने लायक था.

 

Oct 27, 2025, 06:57 PM IST
सुबह को देर तक सोते थे बच्चे, मां रूम में बुला लाई बैंज-बाजे वाले और फिर जो हुआ...

Viral Video: सुबह का समय बड़ा ही कीमती होता है. सुबह को उठकर कोई ऑफिस के लिए रेडी होता है तो कोई स्कूल के लिए तैयार होता हैं. घरों में माताएं पति और बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हैं और लंच पैक करने की तैयारी में लगी रहती हैं. इन सब के बीच ज्यादातर माताएं बच्चों के उठने को लेकर परेशान रहती हैं. मम्मियों की शिकायत रहती है कि बच्चे समय से नहीं उठते हैं और 9 या 10 बजे तक बिस्तर में ही लेटे रहते हैं. जिससे वो अपने स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं.

मां ने बनाया खतरनाक प्लान
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि बेटियां काफी देर तक बिस्तर में लेटी हैं और उठती नहीं हैं. ऐसे में मम्मी ने बेटियों को उठाने के लिए बैंड-बाजे वालों को बुलवा लेती हैं. इसके बाद एक ढोल वाला और एक बाजे वाला बच्चियों के कमरे में पहुंच जाते हैं. जहां बेटियां बिस्तर पर कंबल तान कर लेटी होती हैं. इस दौरान जैसे ही वो बैंड-बाजा बजाना शुरू करते हैं, बेटियां उठने के बजाय मुंह ढक लेती हैं. एक तरफ रूम में ढोल बज रहा है दूसरी और बेटियां मुंह ढक कर लेटी हैं. जब ढोल वाला तेजी से ढोल बजाता है तो एक बेटी हंसते हुए उठ जाती है.
वीडियो पर आ चुके 1M व्यूज
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और अभी तक इस पोस्ट पर 1 मिलियन व्यूज आ चुके हैं. वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने मजेदार कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "इस मां को मेडल मिलना चाहिए." दूसरा यूजर लिखता है कि क्या पानी की बाल्टी काफी नहीं थी. तीसरे यूजर ने लिखा, "इससे मेरी सुबह बेहतर हो गई." चौथे यूजर ने लिखा, "इसके लिए एक पुरस्कार घोषित किया जाना चाहिए."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

