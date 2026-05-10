Advertisement
trendingNow13211077
Hindi Newsजरा हटकेMothers Day 2026: पति ने छोड़ा, जेब में थे सिर्फ 500 रुपये... मणिपुर से लेकर दिल्ली तक इन माताओं ने खुद अपने दम पर लिखी तकदीर

Mother's Day 2026: पति ने छोड़ा, जेब में थे सिर्फ 500 रुपये... मणिपुर से लेकर दिल्ली तक इन माताओं ने खुद अपने दम पर लिखी तकदीर

Mother's Day 2026: मदर्स डे (Mother's Day) केवल एक तारीख नहीं, बल्कि दुनिया भर की उन माताओं के प्रति सम्मान और प्यार जताने का दिन है, जो निस्वार्थ भाव से हमारे जीवन को संवारती हैं. ऐसे में इन पांच महिलाओं की कहानियां साबित करती हैं कि जब एक मां अपने बच्चों के भविष्य और समाज की बेहतरी के लिए ठान लेती है, तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकती है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 10, 2026, 06:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mother's Day 2026: पति ने छोड़ा, जेब में थे सिर्फ 500 रुपये... मणिपुर से लेकर दिल्ली तक इन माताओं ने खुद अपने दम पर लिखी तकदीर

Mother's Day 2026: मां सिर्फ बच्चों की परवरिश करने वाली महिला नहीं होती, बल्कि वह पूरे परिवार की सबसे बड़ी ताकत भी होती है. जब जिंदगी मुश्किल रास्ते पर खड़ी कर देती है, तब कई मांएं टूटने की बजाय और मजबूत होकर सामने आती हैं. इस Mother's Day पर देश की ऐसी ही पांच महिलाओं की कहानियां लोगों को प्रेरित कर रही हैं, जिन्होंने संघर्ष को हार नहीं बनने दिया. किसी ने बच्चों के लिए कारोबार खड़ा किया, किसी ने दूसरी माताओं की मदद करने का रास्ता चुना, तो किसी ने अनाथ बच्चियों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया. इन महिलाओं की सबसे बड़ी ताकत उनका मातृत्व बना. यही वजह है कि आज उनकी कहानियां हजारों लोगों के लिए मिसाल बन चुकी हैं.

रिश्तेदार उड़ाते थे मजाक, आज करोड़ों का कारोबार

उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली ज्योति श्रीवास्तव पढ़ाई में बेहद तेज थीं. उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और अच्छी नौकरी भी कर रही थीं. लेकिन मां बनने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई. पहले बच्चे के जन्म के बाद उन्होंने महसूस किया कि छोटे बच्चों के लिए हेल्दी और भरोसेमंद खाने के विकल्प बहुत कम हैं. इसी सोच के साथ उन्होंने 'लिटिल चेरी मॉम' नाम से अपना काम शुरू किया. शुरुआत आसान नहीं थी. जब उन्होंने नौकरी छोड़कर ब्लॉग और वीडियो बनाना शुरू किया, तो रिश्तेदार उनका मजाक उड़ाने लगे. लोग उन्हें 'मम्मी ब्लॉगर' कहकर चिढ़ाते थे. लेकिन ज्योति ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया. उन्होंने बच्चों के हेल्दी फूड पर काम जारी रखा. धीरे-धीरे लोगों का भरोसा बढ़ता गया और उनका कारोबार तेजी से आगे बढ़ा. आज उनके प्रोडक्ट हजारों परिवारों तक पहुंच रहे हैं और उनका बिजनेस करोड़ों रुपये का हो चुका है. ज्योति कहती हैं कि मां बनने के बाद ही उन्हें जिंदगी का असली मकसद समझ आया.

यह भी पढ़ें:- इन 5 माताओं ने हार को बनाया जीत का हथियार; किसी ने बेचा अचार, तो किसी ने बच्चों...

Add Zee News as a Preferred Source

खुद परेशान हुईं, फिर दूसरी माताओं का सहारा बन गईं

आंध्र प्रदेश की गायत्री कनुमुरी की कहानी भी लोगों को भावुक कर रही है. साल 2020 में बेटी के जन्म के बाद उन्हें स्तनपान को लेकर कई परेशानियों का सामना करना पड़ा. आसपास के लोग सलाह तो देते थे, लेकिन सही मदद कहीं नहीं मिल रही थी. गायत्री ने कहा कि उस समय वह खुद को काफी अकेला महसूस करती थीं. कई बार उन्हें अपराधबोध तक होने लगा था. तभी उन्होंने तय किया कि वह दूसरी माताओं को ऐसी परेशानी में अकेला महसूस नहीं होने देंगी. इसके बाद उन्होंने 'नारीकेयर' नाम का प्लेटफॉर्म शुरू किया. यहां नई माताओं को स्तनपान और बच्चे की देखभाल से जुड़ी सही जानकारी दी जाती है. धीरे-धीरे यह प्लेटफॉर्म कई देशों तक पहुंच गया. आज भारत के साथ-साथ विदेशों में रहने वाली सैकड़ों महिलाएं भी इससे मदद ले रही हैं. गायत्री कहती हैं कि मां बनने के बाद उन्हें समझ आया कि एक महिला को सिर्फ सलाह नहीं, बल्कि सही सहारे और समझ की भी जरूरत होती है.

500 रुपये से शुरू किया सफर

मणिपुर की यांगमिला जिमिक की जिंदगी किसी संघर्ष भरी फिल्म जैसी लगती है. महज 21 साल की उम्र में वह अकेली मां बन गई थीं. उनके साथी ने उनका साथ छोड़ दिया और आर्थिक मदद देने से भी इनकार कर दिया. छोटे बच्चे की जिम्मेदारी और आर्थिक तंगी के बीच जिंदगी चलाना बेहद मुश्किल हो गया था. लेकिन यांगमिला ने हार नहीं मानी. उन्होंने सिर्फ 500 रुपये से घर में काम शुरू किया. जंगलों में मिलने वाले फलों और पत्तों से अचार और मिठाइयां बनानी शुरू कीं. शुरुआत में काम छोटा था, लेकिन मेहनत धीरे-धीरे रंग लाने लगी. आज उनके बनाए प्रोडक्ट देश के कई शहरों तक पहुंच रहे हैं. मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भी लोग उनके प्रोडक्ट पसंद कर रहे हैं. यांगमिला कहती हैं कि मां बनने के बाद इंसान के अंदर अपने आप लड़ने की ताकत आ जाती है.

अनाथ बच्चियों के लिए बनीं मां

पश्चिम बंगाल में रहने वाली डॉ. मिशेल हैरिसन मूल रूप से इजराइल की रहने वाली हैं. लेकिन उन्होंने अपना जीवन भारत में अनाथ बच्चियों की देखभाल के लिए समर्पित कर दिया. एक बच्ची को गोद लेने के बाद उन्होंने महसूस किया कि कई अनाथ लड़कियां सही देखभाल और सुरक्षा से दूर हैं. यह बात उन्हें अंदर तक परेशान करने लगी. इसके बाद उन्होंने 'चाइल्डलाइफ प्रिजर्व शिशु सेवा' नाम से एक घर शुरू किया, जहां अनाथ बच्चियों को रहने, पढ़ने और सीखने का मौका दिया जाता है. आज वह कई बच्चियों की मां बन चुकी हैं. इनमें कुछ दिव्यांग बच्चियां भी शामिल हैं. बच्चियों को पढ़ाई के साथ सिलाई, योग, कला और दूसरे हुनर भी सिखाए जाते हैं, जिससे वह आगे चलकर आत्मनिर्भर बन सकें. डॉ. मिशेल कहती हैं कि मां होना सिर्फ जन्म देने तक सीमित नहीं होता, बल्कि किसी बच्चे को सुरक्षित और प्यार भरी जिंदगी देना भी मातृत्व ही है.

सड़क किनारे अचार बेचने से शुरू हुआ सफर

दिल्ली की कृष्णा यादव की कहानी भी बेहद प्रेरणादायक है. वह ज्यादा पढ़ी-लिखी नहीं थीं. पति की नौकरी जाने के बाद परिवार आर्थिक संकट में आ गया. तीन बच्चों की जिम्मेदारी और घर चलाने की चिंता ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया. वह सिर्फ 500 रुपये लेकर दिल्ली आईं और अचार बनाने का काम सीखा. शुरुआत में वह सड़क किनारे अचार बेचती थीं. धीरे-धीरे लोगों को उनका स्वाद पसंद आने लगा. कृष्णा यादव ने मेहनत नहीं छोड़ी और उनका छोटा काम बड़ा कारोबार बनता चला गया. आज उनका 'श्री कृष्णा पिकल्स' नाम का ब्रांड सैकड़ों तरह के प्रोडक्ट बेच रहा है. उन्हें खेती और स्वरोजगार के क्षेत्र में सम्मान भी मिल चुका है. कृष्णा कहती हैं कि एक समय ऐसा था, जब उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन आज वह गर्व से सिर उठाकर चलती हैं.

मां की ताकत हर मुश्किल से बड़ी

इन सभी कहानियों में एक बात समान है. हर महिला ने मुश्किल हालात देखे, लेकिन बच्चों और परिवार के लिए खुद को टूटने नहीं दिया. सोशल मीडिया पर लोग इन महिलाओं की खूब तारीफ कर रहे हैं. कई लोग कह रहे हैं कि मां अगर ठान ले, तो वह किसी भी मुश्किल को अपनी ताकत बना सकती है. मदर्स डे पर इन महिलाओं की कहानियां यह याद दिला रही हैं कि मां सिर्फ परिवार नहीं संभालती, बल्कि जरूरत पड़ने पर पूरी जिंदगी बदलने का हौसला भी रखती है.

यह भी पढ़ें:- व्हेल देख रहे थे लोग, तभी जेट स्की ने मार दी जोरदार टक्कर! खौफनाक हादसा देख दहल...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

mother's day 2026Inspiring Stories of Mothersmothers day special

Trending news

चीन के खिलाफ भारत की खामोश लामबंदी! दिल्ली में जुटने जा रहे 40 से ज्यादा शासनाध्यक्ष
India Africa News
चीन के खिलाफ भारत की खामोश लामबंदी! दिल्ली में जुटने जा रहे 40 से ज्यादा शासनाध्यक्ष
आखिरकार सत्ता की कुर्सी तक पहुंच ही गए थलापति जोसेफ विजय; आज लेंगे CM पद की शपथ
Tamil Nadu News In Hindi
आखिरकार सत्ता की कुर्सी तक पहुंच ही गए थलापति जोसेफ विजय; आज लेंगे CM पद की शपथ
बाहर निकलने से पहले जान लें IMD का बड़ा अलर्ट; आज आफत बनेगा मौसम या मिलेगी राहत?
weather update
बाहर निकलने से पहले जान लें IMD का बड़ा अलर्ट; आज आफत बनेगा मौसम या मिलेगी राहत?
जिस भाषा में बोलता है पूरा राज्य, उसी में फेल हो गए 80 हजार छात्र; पूरी सरकार हैरान
maharashtra news in hindi
जिस भाषा में बोलता है पूरा राज्य, उसी में फेल हो गए 80 हजार छात्र; पूरी सरकार हैरान
ऐसा लगा... सुप्रिया सुले की कार का मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट, बाल-बाल बचीं
supriya Sule
ऐसा लगा... सुप्रिया सुले की कार का मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट, बाल-बाल बचीं
बंगाल में BJP सरकार से बांग्लादेशी कट्टरपंथियों में खौफ, शुभेंदु के बयानों से सहमे
Shubhendu Adhikari
बंगाल में BJP सरकार से बांग्लादेशी कट्टरपंथियों में खौफ, शुभेंदु के बयानों से सहमे
बंगाल में मिथुन ने कैसे निभाया BJP की जीत में अहम रोल,मंच पर क्या हुई PM मोदी से बात
DNA
बंगाल में मिथुन ने कैसे निभाया BJP की जीत में अहम रोल,मंच पर क्या हुई PM मोदी से बात
भारत के स्वदेशी स्क्रैमजेट इंजन ने तोड़े पुराने रिकॉर्ड, अब बनेगी हाइपरसोनिक मिसाइल
supersonic missile
भारत के स्वदेशी स्क्रैमजेट इंजन ने तोड़े पुराने रिकॉर्ड, अब बनेगी हाइपरसोनिक मिसाइल
भारत का वो इकलौता शहर, जिसे कहा जाता ‘दुनिया का ढोकला कैपिटल’; विदेशी भी हैं दीवाने
India popular dish
भारत का वो इकलौता शहर, जिसे कहा जाता ‘दुनिया का ढोकला कैपिटल’; विदेशी भी हैं दीवाने
'कुरान रखना और बुर्का पहनना अपराध नहीं...', निदा खान मामले में बरसे ओवैसी
AIMIM
'कुरान रखना और बुर्का पहनना अपराध नहीं...', निदा खान मामले में बरसे ओवैसी