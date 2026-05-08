Mother's Day 2026: रास्ते में लोग फेंकते थे गोबर, बैग में रखती थीं दो साड़ियां! वह पहली महिला टीचर, जिन्होंने बदल दी लड़कियों की किस्मत

Mother's Day 2026: आज लड़कियां स्कूल-कॉलेज जा रही हैं, बड़े पदों पर काम कर रही हैं और हर क्षेत्र में अपना नाम कमा रही हैं, तो इसके पीछे एक महान महिला का हाथ है. उनका नाम सावित्रीबाई फुले (Savitribai Phule) है. वह उस समय पढ़ाई कर रही थीं, जब महिलाओं का पढ़ना-लिखना समाज को मंजूर नहीं था. उस दौर में सावित्रीबाई फुले ने न सिर्फ खुद पढ़ाई की, बल्कि हजारों लड़कियों के लिए शिक्षा का रास्ता भी खोला. उन्हें भारत की पहली महिला शिक्षिका माना जाता है.

कौन थीं सावित्रीबाई फुले?

सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था. उस समय समाज में लड़कियों की पढ़ाई को गलत माना जाता था. छोटी उम्र में ही उनकी शादी ज्योतिराव फुले से हो गई. लेकिन उनकी जिंदगी यहीं से बदलनी शुरू हुई.

पति ने पढ़ाया, फिर बनीं शिक्षिका

शादी के बाद ज्योतिराव फुले ने सावित्रीबाई को पढ़ना-लिखना सिखाया. उस समय यह बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि समाज महिलाओं की शिक्षा के खिलाफ था. सावित्रीबाई ने पढ़ाई में इतनी रुचि दिखाई कि आगे चलकर उन्होंने शिक्षिका बनने की ट्रेनिंग भी ली. इसके बाद दोनों ने मिलकर पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया. उस दौर में यह कदम किसी क्रांति से कम नहीं था. लोग हैरान थे कि आखिर लड़कियों को पढ़ाने की जरूरत क्या है? लेकिन सावित्रीबाई ने समाज की बातों की परवाह नहीं की. उन्होंने स्कूल जाना जारी रखा और लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया.

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रास्ते में लोग फेंकते थे कीचड़

सावित्रीबाई का रास्ता आसान नहीं था. जब वह स्कूल पढ़ाने जाती थीं, तो कई लोग उनका विरोध करते थे. रास्ते में उन पर पत्थर फेंके जाते थे, कीचड़ और गोबर तक डाला जाता था. लोग उन्हें गालियां देते थे, जिससे वह डरकर घर बैठ जाएं. लेकिन सावित्रीबाई हर दिन एक अतिरिक्त साड़ी लेकर घर से निकलती थीं. रास्ते में अगर कपड़े गंदे हो जाते, तो स्कूल पहुंचकर दूसरी साड़ी पहन लेतीं और फिर बच्चों को पढ़ाती थीं. उनका मानना था कि अगर महिलाएं पढ़ेंगी नहीं, तो समाज कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा.

सिर्फ शिक्षा ही नहीं, समाज बदलने की भी लड़ाई

सावित्रीबाई फुले ने सिर्फ स्कूल खोलने तक खुद को सीमित नहीं रखा. उन्होंने बाल विवाह, जात-पात और महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ भी आवाज उठाई. उस समय भारत में विधवाओं की हालत बहुत खराब होती थी. समाज उन्हें अपनाने से बचता था. सावित्रीबाई ने ऐसी महिलाओं के लिए आश्रय गृह शुरू किया, जिससे उन्हें सुरक्षित जगह मिल सके. उन्होंने महिलाओं को अपने अधिकार समझाने का काम भी किया. यही वजह है कि आज उन्हें देश की पहली महिला शिक्षिका ही नहीं, बल्कि महिलाओं की आवाज उठाने वाली बड़ी समाज सुधारक भी माना जाता है.

समाज बदलने में निभाई बड़ी भूमिका

सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले ने मिलकर कई स्कूल खोले. धीरे-धीरे लोग समझने लगे कि शिक्षा सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं होती. लड़कियों को पढ़ाने की सोच फैलने लगी. उनकी कोशिशों का असर आने वाले कुछ सालों में पूरे देश में दिखाई दिया. आज जिस महिला शिक्षा की बात हम सामान्य तरीके से करते हैं, उसकी नींव बहुत पहले सावित्रीबाई फुले जैसे लोगों ने रखी थी.

आखिरी समय तक करती रहीं लोगों की सेवा

सावित्रीबाई फुले ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में लगा दिया. जब देश में प्लेग जैसी बीमारी फैली, तब भी वह लोगों की मदद करती रहीं. बीमारों की सेवा करते-करते वह खुद भी इस बीमारी की चपेट में आ गईं, जिससे 10 मार्च 1897 को उनका निधन हो गया. लेकिन उनका संघर्ष और काम आज भी लोगों को प्रेरित करता है.

आज भी जिंदा है उनकी सोच

आज देशभर में सावित्रीबाई फुले को सम्मान के साथ याद किया जाता है. स्कूलों, विश्वविद्यालयों और कई सरकारी योजनाओं में उनका नाम जुड़ा हुआ है. हर साल उनकी जयंती पर लोग उन्हें याद करते हैं और महिलाओं की शिक्षा में उनके योगदान को नमन करते हैं. उन्होंने उस समय लड़कियों के हाथ में किताब थमाई, जब समाज उन्हें घर की चारदीवारी में कैद रखना चाहता था. शायद यही वजह है कि आज भी उन्हें भारत की शिक्षा क्रांति की सबसे मजबूत आवाजों में गिना जाता है.

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